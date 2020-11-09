«Не заткнете мне рот»: глава МВД Эстонии покидает пост после критики в адрес Байдена

Глава МВД Эстонии Март Хельме уходит в отставку после того, как он усомнился в честности и прозрачности президентских выборов в США.

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Накануне Март Хельме и министр финансов Мартин Хельме в передаче TRE-raadio заявили, что выборы в США, в результате которых победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден, были сфальсифицированы.

«Логика деятельности глубинного государства — для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев. Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы», — заявил глава МВД.

Министр финансов, который является сыном Марта Хельме, высказал мнение, что если Дональд Трамп не будет переизбран на второй срок, то американская конституция прекратит действовать.

«По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы. По-моему, все нормальные люди должны были бы выступить против этого. Тебе нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если результаты выборов можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать», — сказал Мартин Хельме.

Оба политика также подчеркнули, что эстонские СМИ молчат о случаях фальсификации во время выборов в США.

Джо Байден, по подсчетам американской прессы, уже набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков и назвал себя победителем. Дональд Трамп, однако, поражение не признал. Штаб действующего президента уже подал множество исков в связи с выборами в нескольких штатах. Пересчет голосов будет проведен в Джорджии, где результаты почти сравнялись, итоги будут оспорены также в Висконсине. Помимо этого, президент пообещал обратиться в Верховный суд с иском о мошенничестве на выборах.

Тем временем, Байден продолжает получать поздравления от мировых лидеров, в том числе свое поздравление направил и премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

«Поздравляю вас, Джозеф Байден и Камала Харрис, с исторической победой! Соединенные Штаты — очень важный союзник и близкий друг Эстонии. Хорошее и тесное сотрудничество между нашими странами продолжится», — написал в соцсетях Ратас.

Уже на следующий день после этого глава МВД и министр финансов выступили с резкими заявлениями, ставящими под сомнение победу Байдена.

После этого на Хельме с критикой обрушились эстонские СМИ, а также главы эстонской администрации, в том числе премьер-министр Эстонии Юри Ратас и президент страны Керсти Кальюлайд.

Ратас в своем Facebook написал, что политики должны осознавать, что США — «самый большой союзник и незаменимый стратегический партнер» для страны, а Март Хельме, как министр внутренних дел, должен понимать недопустимость выдвижения громких обвинений без доказательств.

«Американский народ выбирает своих лидеров на свободных выборах. Для Эстонии прочные трансатлантические связи и углубление двустороннего сотрудничества с США в области обороны всегда были целью нашей внешней политики независимо от того, у власти президент-республиканец или президент-демократ. Поэтому оскорбительная риторика в адрес одного из наших самых важных союзников является крайне безответственной», — написал Ратас.

Он также отметил, что Март и Мартин Хельме обязаны прекратить «подрывать эстонско-американские отношения».

Президент страны Керсти Кальюлайд сообщила, что намерена созвать совет по государственной обороне для обсуждения высказываний министров, которые она назвала «выпадом против демократии и безопасности Эстонии».

«Американский народ избирает своего президента без помощи наших министров, но правительство Эстонии должно защищать наши отношения с союзниками и безопасность. К сожалению, двое членов правительства сегодня подали четкий сигнал, что эти союзнические отношения не представляют для них ценности. <…> По-человечески мне просто грустно и стыдно», — написала Кальюлайд в своем Faceebook.

Министр обороны Юри Луйк заявил, что для Эстонии крайне важны отношения с США в связи с геополитической обстановкой, так как республика находится «под боком России».

«Байден был одним из архитекторов расширения НАТО. Президент Обама и вице-президент Байден также направили в Эстонию американских солдат и истребители сразу после нападения России на Украину (Эстония занимает позицию участия России во внутреннем конфликте в Донбассе, Москва неоднократно подобные обвинения отвергала. — «Газета.Ru»). Это не были массовые силы, но они дали четкий сигнал — если вы тронете Эстонию, вам придется иметь дело и с США. Это помогло, Эстонию никто не потревожил. На мой взгляд, заявления Марта и Мартина Хельме опасны для всех нас. Это серьезно подрывает договоренности, достигнутые лидерами коалиционных партий несколько недель назад относительно будущего сотрудничества», — заявил он.

В результате критики, обрушившейся на министров, Март Хельме принял решение подать в отставку.

«С меня хватит. Я не сделал ничего, что создало бы угрозу безопасности Эстонии. Я не говорил ничего, о чем уже не говорили американские СМИ, свободные американские СМИ. <…> Вы не заткнете мне рот, никто не заткнет мне рот. Ни премьер-министр, ни президент, ни пресса», — заявил политик во время пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что покидает правительство для сохранения правительственной коалиции, чтобы согласованный референдум об определении брака мог состояться. Референдум, предлагающий внести вопрос о браке как союзе мужчины и женщины в конституцию, пройдет по инициативе правящей Консервативной народной партии.

«Я понимаю, что у вас такое представление, что в США может быть хоть фашистский режим, нас это не волнует. Главное, чтобы мы могли быть верны своему большому союзнику. Но эти дела так не делаются. В одном государстве разрешено нарушение конституции, разрешены вещи, которые в другом государстве не разрешены. В случае Венесуэлы — не разрешено, в случае Белоруссии — не разрешено, в случае России — не разрешено, а в случае некоего другого государства — разрешено. Не может быть двойных стандартов, особенно в государстве, которое считает себя самым активным защитником демократического мира», — добавил Хельме.

Вместе с тем сегодня в парламенте Эстонии прошло голосование по вынесению вотума недоверия Мартину Хельме. Ни один из депутатов, в том числе, и правящей партии, которой принадлежит политик, не проголосовал против вынесения вотума министру финансов — депутаты решили воздержаться. Голосов за отставку Мартина Хельме также не хватило.