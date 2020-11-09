Поздравили заранее: кто в Европе ждет победы Байдена

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, несмотря на отсутствие официальных итогов голосования. По ее словам, кандидат-демократ хорошо знает ФРГ и Европу, он принесет в американскую внешнею политику свой многолетний опыт.

«Весь мир с особым интересом следит каждые четыре года за президентскими выборами в США. Американские граждане сделали свой выбор. Я сердечно поздравляю Джозефа Байдена с избранием 46-м президентом США», — сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.

С точки зрения канцлера Германии, Вашингтону необходимо работать вместе с Берлином и Брюсселем, чтобы преодолеть серьезные вызовы. В частности, стороны должны бок о бок бороться с тяжелыми испытаниями в лице пандемии коронавируса COVID-19 и терроризмом, а также вместе сражаться за свободную мировую экономику и торговлю.

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Меркель не первая из мировых лидеров поздравляет Байдена, не дождавшись официальных итогов. По предварительным оценкам СМИ, демократу удалось набрать 290 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. Его оппонент — действующий президент Дональд Трамп, — по тем же оценкам, смог получить лишь 214 голосов.

Однако подсчет голосов в ряде штатов все еще продолжается, да и большинство из них не объявили об официальной победе Байдена. Кроме того, Трамп свое поражение признавать не торопится и намерен затребовать пересчета голосов как минимум в нескольких регионах из-за предполагаемых фальсификаций с бюллетенями, отправленными по почте. Все это затягивает определение будущего главы Белого дома на неопределенный срок.

Впрочем, глав правительств и государств разных стран такая неопределенность не останавливает. Ранее с победой Байдена также поздравил президент Франции Эммануэль Макрон, то есть две ключевые страны Евросоюза определили для себя нового американского лидера.

Оптимизм в Европе

Для Европы возможная победа демократа имеет особое значение, пишет The New York Times, поскольку означает завершение эпохи политики «Америка прежде всего» Трампа.

Байден, в отличии от своего оппонента, вряд ли будет открыто критиковать своих коллег в ЕС, а также сосредоточится на усилении трансатлантического партнерства, которое находится в не лучшем состоянии из-за жесткой линии действующего президента в отношении своих партнеров, считают журналисты.

Как говорил экс-посол Франции в США Жерар Аро, Трамп вел ужасный диалог с каждым европейским лидером, в том числе открыто оскорблял Меркель и бывшего премьера Великобритании Терезу Мэй, но теперь «все кончено».

По мнению обозревателя NYT Стивена Эрлангера, с приходом Байдена к власти в отношения США и ЕС вернется вежливость и дух партнерских отношений. К примеру, кандидат-демократ собирается присоединиться к Парижскому соглашения по климату, из которого Трамп вышел еще три года назад.

Более того, Байден сам говорил о желании снизить конфронтацию в торговле с партнерами США. Для Евросоюза это действительно важно, так как действующий президент не раз угрожал европейским государствам новыми тарифами, в том числе из-за их нежелания повышать расходы на оборону в рамках НАТО.

Кандидат от Демократической партии также выступает за создание так называемого саммита за демократию, что может привести к появлению более согласованной позиции США и Евросоюза по двум ключевым вопросам — рост влияния Китая и «сдерживание» России. К слову, Трамп запустил настоящую кампанию для противостояния Пекину, что может частично измениться при Байдене. Все же демократ обещал перестроить торговые отношения с КНР, которые в данный момент находятся в состоянии «торговой войны».

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, Байден однозначно лучше для отношений США и Евросоюза, а также взаимодействия Вашингтона и НАТО.

«Он очень опытный и осторожный политик, который не будет позволять себе риторических выпадов, что делал действующий президент США.

Трамп достаточно жестко походил к ЕС в торговых отношениях и по иранскому вопросу. Байден попытается восстановить трансатлантическую солидарность и убедить европейских союзников в необходимости перезагрузки отношений», — считает эксперт.

Нельзя сказать, что при Трампе взаимодействие ЕС и США серьезно пострадало, продолжил Тимофеев, сотрудничество по линии безопасности даже углубилось. Однако все равно возможная победа Байдена — хорошая новость для европейцев, в особенности атлантистов.

Впрочем, NYT подчеркивает, что европейцы оптимистично смотрят на лидерство Байдена, но стараются не делать поспешных выводов. Источники издания в дипломатических кругах ЕС указывают на то, что доверие между Брюсселем и Вашингтоном было подорвано, в Европе больше не считают американскую внешнюю политику чем-то надежным.

Кому выгоден Байден

От возможной победы Байдена более других выиграют, по меньшей мере, три европейские страны — Германия, Дания и Франция, пишет Politico.

Во-первых, Берлин крайне недоволен неустойчивой политикой Трампа, поэтому предпочитает более взвешенный и предсказуемый подход кандидата-демократа. При этом смена главы Белого дома играет большую роль для Меркель, так как политик покидает пост канцлера уже в следующем году,

отмечает обозреватель издания Ганс Бурхард. Для главы правительства ФРГ важно уйти без особых проблем на международном фронте, курс Байдена на восстановление трансатлантического сотрудничества дает ей подобную возможность.

Во-вторых, возможный уход Трампа, скорее всего, принесет пользу премьер-министру Дании Метте Фредериксен, так как отношения сторон переживают не лучшие времена. Причиной для обострения взаимодействия между Вашингтоном и Копенгагеном стал отказ последнего от продажи Гренландии, что вызвало гнев президента США. В итоге напряжение в отношениях удалось несколько сгладить, но в Дании явно вздохнут с облегчением при избрании Байдена, пишут аналитики.

В-третьих, от проигрыша Трампа отчасти выиграет Франция, но тут все несколько неоднозначно. Президент США испортил отношения с Макроном из-за французского цифрового налога, который затрагивал крупнейшие американские корпорации Amazon, Google и Facebook. Еще одной ложкой дегтя стал выход Вашингтона из Парижского соглашения по климату и Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — важных проектов для Парижа.

Байден обещает вновь подключить США к обоим договорам, что однозначно плюс для Макрона. Кроме того, уход Вашингтона от экономического давления на Европу — также положительный момент для Франции, так как импорт сыра и вина из этой страны в США уже оказались под дополнительными тарифами, как и германские автомобили.

Однако у победы демократа есть и негативный для Парижа момент, поскольку идея Макрона о более стратегически автономном Евросоюзе, в том числе за счет общеевропейской армии, отчасти теряет свою актуальность — по сути, эти предложения начали поступать на фоне отдаления США от Европы при Трампе.

При этом ряд экспертов ранее полагал, что заявления Макрона о более независимой Европе следует рассматривать в контексте его «предвыборного фронта» (президентские выборы в этой стране пройдут в 2022 году).

По словам Ивана Тимофеева, о европейской армии во Франции говорят еще со времен президента Шарля де Голля, но серьезных предпосылок для качественного рывка в этом отношении пока нет.

«Более того, в нарастающем противодействии США и Китая, Европа постепенно дрейфует в сторону Вашингтона. Скорее всего, трансатлантические связи сторон в сфере безопасности в большей степени будут укрепляться на антикитайской базе, но при Байдене это будет иметь более деликатную и красивую в дипломатическом плане оболочку», — подчеркнул эксперт.

Кто ждет победы Трампа

Впрочем, среди европейских стран есть также те, кто явно проигрывает в случае победы Байдена. Обозреватель Politico Ганс Бурхард выделят три таких государства — Великобританию, Венгрию и Словению.

В отношении Великобритании все упирается в выход Лондона из состава ЕС — Байден изначально эту идею критиковал и не поддерживал. Трамп в этом плане был на стороне Соединенного Королевства и обещал заключить с ним сделку по свободной торговле после Brexit, теперь же судьба соглашения под вопросом.

Демпартия США прямо заявила, что сделка будет отменена, если Лондон нарушит условия договора с Евросоюзом. Речь идет о пункте по границе между Северной Ирландией и Ирландией, где британские власти обещают построить забор из-за нежелания Брюсселя идти на уступки в соглашении по Brexit.

Как отмечает Politico, победа Байдена может практически лишить Лондон возможности покинуть ЕС без соглашения, так как осуществить это будет слишком рискованно без поддержки США — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже опроверг подобные догадки.

Однако отрицать вероятного разворота в пользу Евросоюза при победе Байдена нельзя, демократ активно выступал за соглашение о свободной торговле с европейскими странами, что снижает шансы на заключение отдельного договора с Лондоном.

Что касается Венгрии, то здесь премьер-министр Виктор Орбан вполне наладил контакт с Трампом: все же он стал первым венгерским главой кабмина, посетившим Белый дом с 2005 года. Действующий президент не критиковал своего коллегу за спорные законопроекты, которые вызывают недовольство Брюсселя.

В частности, Трамп по большей части разделял стремление Орбана к жесткой политики в отношении беженцев на фоне миграционного кризиса в Евросоюзе, а также не критиковал ограничения прав сексуальных меньшинств в Венгрии. Байден, скорее, займет позицию Брюсселя и усилит давление на Орбана, считают обозреватели издания.

И, наконец, проблемы из-за Байдена могут возникнуть у Словении, по большей части из-за премьер-министра Янеза Янши. Политик преждевременно объявил о «совершенно очевидном» переизбрании Трампа, что вряд ли положительно восприняли в Демократической партии. Более того, Янша утверждал, что Байден в случае победы станет самым слабым президентом в истории США.

Учитывая, что Словения вскоре займет пост председателя в Совете ЕС ей предстоит поменять подход к Белому дому, подчеркивает Politico, если президентом США станет кандидат-демократ. В случае переизбрания Трампа, напротив, благодаря выступлению Янши можно будет говорить об улучшении отношений двух стран.