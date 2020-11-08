Снова революция: в Тбилиси полиция применила водометы и слезоточивый газ

В Тбилиси вечером 8 ноября правоохранители с помощью водометов и слезоточивого газа начали разгонять митинг около здания Центральной избирательной комиссии против признания итогов парламентских выборов.

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По словам очевидцев, протестующие, среди которых было изрядное число журналистов, не выказывали никакой агрессии, поэтому применение таких средств было неожиданным и беспричинным.

Со своей стороны, Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что силовики обеспечивали безопасность и соблюдение правопорядка на митинге, однако вечером протестующие попытались ворваться в здание ЦИК.

«Поскольку протестующие применяли насильственные методы и не подчинялись указаниям полиции, МВД применило пропорциональную силу в пределах своих полномочий, предоставленных ему законом», — указали в ведомстве.

В ответ митингующие кидали камни в полицейских, стоящих во дворе ЦИК.

Акция началась у здания парламента Грузии на проспекте Руставели около 15:00 по местному времени (14.00 мск).

Собравшиеся – около 40 тысяч человек — обвинили власти в массовых фальсификациях в ходе электорального процесса и потребовали провести новые выборы.

Помимо этого, протестующие потребовали уволить главу ЦИК Тамар Жванию и освободить политзаключенных, передает «Грузия Online».

В ответ на происходящее секретарь правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе напомнил, что нынешние результаты выборов соответствуют политической позиции около миллиона жителей республики.

«Наши международные партнеры хотели организовать встречу правящей партии с оппозицией. Напоминаем, что мы всегда учитываем мнение наших партнеров, их предложения и отвечаем, что будем ждать их предложений», — добавил политик.

Один из лидеров «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе указал, что бюллетени уже подсчитаны на 30 участках и никаких существенных нарушений выявлено не было, не говоря уже о фактах фальсификации, сообщает Sputnik.

«Мы присоединяемся к призыву наших американских и европейских партнеров в отношении организаторов и участников митинга соблюдать правила, а также не выходить за рамки мирных форм протеста. В противном случае государство соразмерно отреагирует на все нарушения», — заверил он.

Однако, один из лидеров оппозиционного Единого национального движения Никанор Мелия пообещал, что протестующие будут оставаться на улицах вплоть до решения о назначении новых выборов.

В частности, оппозиционеры хотят заблокировать сотрудникам ЦИК вход в здание, чтобы помешать объявить результаты выборов.

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября по новому принципу — по пропорциональной системе в парламент избирались 120 депутатов, а по мажоритарным округам — 30. Проходной порог был снижен до 1%, что дало шансы небольшим партиям и повысило конкуренцию.

Все предвыборные опросы прогнозировали победу «Грузинской мечты». Интрига заключалась лишь в том, сможет ли она набрать необходимые для единоличного формирования правительства 40% голосов.

В результате «Грузинская мечта» получила 48,15%. Второе место занял крупнейший оппозиционный блок «Сила в единстве» (27,14%), куда вошли пять партий — «Единое национальное движение», «Государство для народа», «Прогресс и свобода», «Республиканская партия Грузии» и «Европейские демократы».

Почти сразу оппозиция заявила о том, что не признает итоги выборов и считает их сфальсифицированными. Недовольные исходом выборов провели 1 и 2 ноября акции протеста. Всего в парламент проходят два блока и семь партий. Все, кроме «Грузинской мечты», заявили о непризнании итогов выборов.

3 ноября лидеры оппозиционных партий подписали совместный документ об отказе от мандатов в парламенте Грузии. Свои подписи поставили «Сила в единстве», «Европейская Грузия», «Лело», блок «Вашадзе — Стратегия Агмашенебели», «Альянс патриотов», «Гирчи», «Граждане» и «Лейбористская партия», а также те партии, которые не проходят в парламент, — «Единая Грузия» и «За справедливость».

Для работы парламента необходимо утверждение полномочий 2/3 парламента, то есть 100 депутатов. Именно от количества полученных оппозицией мандатов зависит дальнейшая реализация ее плана.