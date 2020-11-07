«Позорище»: Лукашенко раскритиковал выборы главы США

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал «позорищем» прошедшие 3 ноября в США выборы президента. Пока итоги голосования не подведены, но как республиканец Дональд Трамп, так и демократ Джо Байден, уверены в своей победе.

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«Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

Он напомнил, как западные страны не признали прошедшие в августе выборы главы Белоруссии и заявили, что голосование не было свободным и справедливым, призвав к повторному процессу избрания.

Лукашенко выразил мнение, что партнеры и союзники США не будут выдвигать подобные обвинения и требования американской стороне, несмотря на то, что нынешний глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подозревает сторонников демократа Байдена в махинациях при подсчете голосов.

«Я могу сейчас сказать: никак, побоятся», — добавил белорусский президент, говоря о возможности выдвижения международных требований о повторных выборах в США.

В то же время он считает, что вне зависимости от того, кто будет избран, белорусско-американские отношения не изменятся. «Я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях», — заявил он.

Выборы американского президента прошли 3 ноября. Голоса еще подсчитываются отдельно в каждом штате. Для того чтобы победить кандидату нужно набрать 270 голосов выборщиков. На данный момент у Байдена — 264 голоса, у Трампа — 214, передает Foxnews. При этом Байден пока не говорит о своей победе, но уже выразил уверенность, что сможет набрать больше 300 голосов выборщиков.

В свою очередь Трамп еще 4 ноября провозгласил себя победителем выборов и заявил о том, что штаб его основного оппонента пытается «украсть выборы».

Трамп заявил ранее, что подсчет голос проходил с нарушениями. В связи с этим его штаб потребовал пересчета голосов в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. По словам сторонников Трампа, демократы скрывают процедуру обработки бюллетеней от наблюдателей Республиканской партии.

Суды в Джорджии и Мичигане отклонили иски республиканцев. В Пенсильвании суд решил, что из общего числа бюллетеней необходимо изъять те, которые пришли на участки после их закрытия, и подсчитать их отдельно.

Что касается Белоруссии, выборы президента там прошли 9 августа этого года. Когда стало известно, что выигрывает Лукашенко, набрав абсолютное большинство голосов, сторонники оппозиции стали устраивать акции протеста.

Демонстрации идут до сих пор.

Одна из них — «марш медиков» — прошла в Минске в субботу, 7 ноября. Несанкционированная акция состоялась около Городской клинической больницы № 1. Медицинские работники вышли выразить свой протест против нынешнего лидера. Уже за час до старта марша, на стоянке возле больницы появились микроавтобусы, автозаки, машины милиции, автобус с силовиками, было заметно милицейское усиление, передает РИА «Новости».

У больницы собрались несколько десятков протестующих, к ним сразу подошла группа бойцов ОМОН. Они стали уводить участников акции. В результате были задержаны все. После этого у больницы остались дежурить сотрудники милиции.

Первые акции протеста проходили с жестким подавлением со стороны силовиков. Применялись светошумовые гранаты, резиновые пули и другие средства. На это отреагировали в ЕС и ввели санкции сначала против порядка 40 белорусских чиновников, причастных к «фальсификации выборов» и подавлению демонстраций.

Европейские политики не стали сразу вводить ограничительные меры против главы государства. Они оставили некоторое время на налаживание ситуации в республике и восстановление диалога. Но этого не произошло — в пятницу, 6 ноября, Совет ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 высокопоставленных чиновников.

Белорусский президент в ответ на это сказал, что «не парится» по этому поводу. «Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями — жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди», — приводит его слова Sputnik Беларусь.