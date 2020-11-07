«Мы выиграем гонку»: Байден выступил перед избирателями

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сказал, что пока не может огласить свою победу, но ему уже ясно, что он лидирует. Политик уверен, что ему удастся набрать необходимые для избрания 270 голосов выборщиков.

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«Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков», — отметил он.

Байден подчеркнул, что за него уже проголосовали 74 млн американцев, что больше, чем когда-либо в истории Соединенных Штатов.

Демократ уверен, что у него получится победить в ключевых американских штатах — Пенсильвании и Джорджии. Если ему это удастся, то он получит дополнительные 36 голосов, хотя для победы ему нужны 6 голосов.

«Еще 24 часа назад мы проигрывали в Джорджии, а сейчас мы уже впереди, и мы победим в этом штате. 24 часа назад мы отставали в Пенсильвании, но мы одержим победу в Пенсильвании», — отметил Байден, набравший уже 264 голоса, в то время как у нынешнего президента США Дональда Трампа всего 214 голосов выборщиков.

К настоящему моменту Байден, как передает телекомпания CNN, обгоняет Трампа в Джорджии почти на 4,4 тыс. голосов, в Пенсильвании — на 28,8 тыс. голосов.

Вместе с тем Байден призвал своих сторонников сохранять спокойствие до тех пор, пока не закончится подсчет голосов. «Ваш голос будет засчитан. Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить подсчеты. Я не позволю, чтобы это произошло», — пообещал он своим избирателям.

Байден добавил, что противники могут быть оппонентами, но не врагами. По словам Байдена, у американцев «существуют различные точки зрения, имеются серьезные разногласия и это нормально».

Такие разногласия при демократии, считает Байден, неизбежны. Более того, они полезны. «Они свидетельствуют о том, что в обществе идет активная дискуссия, что люди твердо отстаивают свои взгляды. Мы можем быть оппонентами, но не противниками», — приводит его слова ТАСС.

Он заверил, что больше нет времени на борьбу между партиями США. «У нас имеется неповторимая возможность построить то будущее, в котором будут жить наши дети и внуки. Я неоднократно выражал оптимизм по поводу будущего нашей страны и верю в то, что ничто не помешает нам стать хозяевами 21-го века», — уверен демократ.

Он призвал всех американцев, независимо от выбора кандидата на пост американского президента, сплотиться. «По меньшей мере мы можем согласиться в том, чтобы быть цивилизованными людьми по отношению друг к другу», — заключил политик.

Нынешний президент США Дональд Трамп, который решил в этом году переизбраться, провозгласил себя победителем еще 4 ноября. Демократов он обвинил в попытке «украсть выборы». Пока окончательные результаты не оглашены из-за продолжающихся подсчетов голосов.

Но уже сейчас штаб Трампа намерен требовать пересчета голосов в нескольких штатах, так как считает некоторые действия избирательных комиссий незаконными.

Тем временем в Нью-Йорке сотни жителей города выходят на улицы, чтобы отпраздновать победу Байдена. Ранее они собрались в парке Вашингтон-сквер на Манхэттене, передает РИА «Новости».

Молодые люди танцуют, поют под гитару. Кто-то принес свои картины и разложил на земле. Впоследствии сотни людей начали шествие. «Мы сделали это, черт возьми! Цифры не лгут!» — скандировали собравшиеся.

Одна из участниц акции заявила, что надеется на поражение Трампа. «Но работа не окончена. Теперь нам надо, чтобы Байден и [кандидат в вице-президенты Камала] Харрис исполнили свои обещания», — сказала она в комментарии РИА «Новости».