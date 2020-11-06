«Когда примете решение»: Лукашенко пообещал белорусам новые выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что согласится на проведение повторных выборов главы государства, когда народ этого захочет. Об этом он заявил на церемонии открытия третьей линии минского метро.

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При этом политик призвал белорусов не слушать советов из-за рубежа по поводу того, как республике строить свою внутреннюю политику, передает агентство БелТА.

«Запомните одно: везде хорошо, где нас нет. Второе: я хочу, чтобы вы жили на своей земле, а если и «под землей», то в своем метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком», — пояснил белорусский президент.

Он также указал на политику двойных стандартов со стороны ряда стран Запада по поводу якобы нечестных выборов президента, прошедших 9 августа, на которых Лукашенко победил кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую с результатом 80% против 20%, что вызвало несогласие США, Евросоюза и Великобритании.

«Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Немцы вчера озаботились, аж в своем парламенте приняли решение для нас, белорусов. Вы сначала у себя разберитесь, в Польше разберитесь, она поближе. И самое главное: потребуют ли они от американцев провести повторные выборы? Я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы», — подчеркнул Лукашенко.

В этот же день — 6 ноября — ЕС обновил «черный список» по Белоруссии. На этот раз в него были включены 15 человек, в том числе сам Лукашенко, а также его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, старший сын Лукашенко Виктор, который является его советником по национальной безопасности.

Кроме того, санкции будут применены против главы аппарата администрации президента Игоря Сергеенко, председателя КГБ Ивана Тертеля, председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича и других высокопоставленных чиновников.

Всем фигурантам списка запретят поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории содружества. Причиной был назван именно отказ Минска отменить результаты августовских выборов, которые Запад назвал несправедливыми и непрозрачными.

Вашингтон приветствует рестрикции против Белоруссии, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

Дипломат напомнил, что Вашингтон ввел санкции против белорусского президента еще в 2006 году после прошлых выборов, «когда были фальсификации и насилие», передает ТАСС.

«Так что мы приветствуем сегодняшнее объявление ЕС. Санкции США в отношении Александра Лукашенко за мошенничество на выборах и насилие действуют на протяжении последних 14 лет», — отметил представитель Госдепа.

В ОБСЕ также заявили, что выборы президента в Белоруссии имели видимые погрешности и не отвечали нормам по мониторингу за электоральным процессом. В докладе организации также было указано, что Минску рекомендуется аннулировать результаты выборов и назначить новые.

Днем ранее Тихановская и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко записали обращение к военным в республике. Оно опубликовано в Telegram-канале лидера оппозиции. Они призвали армию не поддаваться угрозам властей страны и не участвовать в подавлении народных выступлений, а также пообещали военнослужащим, не замешанным в преступлениях, сохранение зарплаты и должностей после победы над действующим режимом.

По мнению Тихановской и Латушко, военнослужащих в Белоруссии хотят втянуть в противостояние с гражданами и заставить нарушить присягу.

«Мы призываем вас к одному — сдержать клятву народу. Не выполняйте преступных приказов. Не допустите репрессий, убийств и беззакония. Уход Лукашенко неизбежен, и вы можете его ускорить», — заявили оппозиционеры.

Тем временем Служба внешней разведки России передала белорусским коллегам данные о планах Запада дестабилизировать обстановку в республике. Об этом сообщил директор спецслужбы Сергей Нарышкин.

«Мы даем взгляд из так называемого западного угла — как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Белоруссии, и свои оценки предоставляем, в том числе, своим белорусским коллегам», — сказал генерал.

Россия с беспокойством относится к тому, что сейчас происходит в соседней республике, подчеркнул Нарышкин.