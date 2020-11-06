Сделка с Венгрией: ЕС допустил закупку российской вакцины

В Европейском Союзе есть положения, которые разрешают стране-члену сообщества закупить ограниченное количество вакцины, не имеющей европейской сертификации, в том числе российской. Но это может произойти только в исключительном порядке при чрезвычайной ситуации.

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Об этом рассказал официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер, комментируя намерение Венгрии закупить у России вакцину от коронавируса.

«Согласно нормам ЕС, существуют ограниченные исключения, которые разрешают странам-членам временно использовать несертифицированные на европейском рынке медикаменты в экстренных ситуациях, под полную юридическую ответственность этих стран», — сказал он.

При этом все расходы, связанные с проверкой эффективности препарата и поставками, власти этой страны берут на себя. В этом случае вакцину государство может приобрести для личного пользования на ограниченный срок.

Представитель Европейской комиссии указал, что стандартная процедура попадания вакцины на европейский рынок подразумевает прохождение полного цикла сертификации.

«Мы неоднократно подчеркивали, что Евросоюз придает очень большое значение эффективности и безопасности медицинских препаратов. Ни один лекарственный препарат не может поступить на европейский рынок без сертификации Европейским агентством по медицинским препаратам на основании тщательного изучения», — напомнил он, добавив, что лекарства должны быть оценены «на предмет безопасности, качества и эффективности».

Ранее Венгрия заявила, что ведет переговоры с Россией и Китаем по вопросу закупок вакцины. В Европейской комиссии отреагировали на эту новость негативно, уточнив, что Будапешт могут ожидать ответные меры. Предупреждение об административной ответственности сделал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Он напомнил, что российский «Спутник V» не прошел европейскую сертификацию, а значит не может быть поставлен на европейский рынок и стать частью стратегии вакцинации европейских жителей.

ЕС согласен только на поставки препаратов от тех стран, которые готовы производить вакцину на территории Евросоюза. При этом Брюссель не ведет подобные переговоры с Москвой или Пекином. В ЕС неоднократно подчеркивали, что не верят в безопасность и эффективность российской вакцины.

«Это не значит, что другие вакцины не смогут попасть на наш рынок, но они должны будут пройти глубокую процедуру сертификации, и они никогда не будут являться частью стратегии вакцинации ЕС, которая заключается в размещении предварительных заказов вакцины на условиях [частичной] предоплаты», — резюмировал Эрик Мамер.

Тем не менее в четверг, 5 ноября, Венгрия сообщила, что на декабрь запланирована поставка небольшой партии российской вакцины от COVID-19. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на видеозаявление министра иностранных дел страны Петера Сийярто.

«Россия начнет поставку небольших доз вакцины в декабре, чтобы завершить клинические испытания, проверить вакцину здесь и закончить процесс лицензирования. Они сказали, что смогут начать крупномасштабные поставки со второй или третьей недели января», — отметил глава ведомства.

Незадолго до этого венгерский власти уже объявляли, что готовы купить у российской стороны вакцину от коронавируса. Также рассматривались поставки китайского препарата.

В настоящее время российские специалисты проводят пострегистрационные испытания двух вакцин: «Спутника V» и «Эпиваккороны». Первый препарат был создан сотрудниками Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В исследованиях эффективности и безопасности вакцины принимают участие более 20 тыс. москвичей. Предполагается, что всего в тестировании примут участие более 40 тыс. жителей российской столицы.

Второй препарат — это разработка государственного научного центра «Вектор».