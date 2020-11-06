«Войны не будет»: в Киеве считают, что воды в Крыму «хватает»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал вероятность российско-украинской войны из-за водоснабжения Крыма. Его слова передает телеканал «1+1».

«Нет, ее [войны] не будет. Я считаю, что это такая манипуляция, которая существует в обществе», — отметил чиновник. По мнению Ермака, сейчас в Крыму хватает воды для живущих там людей.

О возможности такой войны, как правило, говорят именно украинские политики и государственные деятели. Например, в июле главнокомандующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Россия может предпринять наступление на Херсонскую область, поскольку российские власти хотят пустить воду из Днепра в Крым. Военный уточнил, что маркером приближения войны будет попытка Москвы восстановить Северо-Крымский канал.

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В России тогда его слова назвали провокацией и глупостью. «Это искусственное нагнетание <…> никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Водоснабжение Крыма с украинской стороны было прекращено в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума. При этом российские власти отметили, что перекрытие Украиной Северо-Крымского водоканала — скорее политический шаг, нежели экономический. В конце октября 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия — мощное государство, способное обеспечить Крым водой и без помощи Украины. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что подавать воду в Крым не дает именно Киев, «перекрывший кран».

Проблема с водой на полуострове стоит весьма остро — с 7 сентября в 39 населенных пунктах Крыма действует третий — самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Подача питьевой воды включается строго по расписанию.

При этом 2 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ограничения на подачу воды могут сохраниться до конца следующего года. «До декабря 2021 года планируем выйти из всех графиков — это в самом худшем варианте, если ни одной капли воды не будет», — сказал он.

Глава республики добавил, что специалисты не обнаружили никаких запасов воды в пригороде Симферополя — несмотря на ходившие слухи. Власти продолжат работу над организацией подачи воды из трех скважин в других частях Крыма. «Много рассказов, что там какие-то миллионы кубометров. Кто только не рассказывает, а когда доходит до дела — покажите, где? Оказывается, что все совсем не так», — посетовал он.

Крымское руководство предпринимает попытки компенсировать хроническую нехватку воды на полуострове. В конце сентября стало известно, что там построят первый в России опреснитель морской воды, чтобы решить проблемы с водоснабжением. Опреснитель будет возведен на берегу моря в поселке Николаевка, установка займет около 30 км вдоль береговой линии.

Спустя месяц премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит 50 млрд рублей на модернизацию своих водопроводов и оросительных систем. «Большая часть [поступит] из федерального бюджета», — отметил глава правительства. Примерно тогда же власти Севастополя ввели в городе режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды.

Федеральная власть подготовила комплексный план из 14 мероприятий для улучшения ситуации. Среди них — разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт инфраструктуры. После работ объемы снабжения увеличатся минимум на 310 тысяч кубометров в сутки, что решит проблему засухи.

В начале сентября официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение крымчан пресной водой лежит как на Украине, так и на России.

«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни. Россия несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма», — говорится в заявлении комиссара.

Украина также несет ответственность — в соответствии с международным законодательством в области прав человека, Киев обязан обеспечивать соблюдение экономических, социальных и культурных прав крымчан.