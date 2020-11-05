«Германия их никогда не поддержит»: Макрон и Курц сплотились против терроризма

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует 9 ноября посетить с визитом Вену для встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

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Как сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на аппарат канцлера, политики намерены обсудить борьбу с терроризмом, меры против иностранных террористов-боевиков, защиту границ Евросоюза и отношения ЕС с Турцией.

Переговоры пройдут на фоне серии терактов во Франции и Австрии.

16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен школьный учитель. 47-летний Самюэль Пати на уроках по свободе слова показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным прокуратуры, нападение совершил 18-летний мужчина, родившийся в Москве, но с 2008 года проживавший во Франции в статусе беженца.

После этого Макрон выступил с речью, в которой заявил о необходимости построить «просвещенный» ислам и о борьбе с исламским сепаратизмом во Франции, после чего президент стал главным объектом нападок со стороны мусульманского мира.

29 октября 21-летний выходец из Туниса, вооруженный ножом, напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. В результате атаки погибли три человека, мужчина был задержан. В этот же день нападения произошли в Авиньоне и в саудовской Джидде, где злоумышленник атаковал охранника французского консульства.

Еще одно нападение было совершено 31 октября на 52-летнего священника греческой церкви в Лионе. Мужчина дважды выстрелил в жертву. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция продолжает поиски нападавшего.

2 ноября в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки стала синагога. Полиция застрелила нападавшего, ответственность за происходящее взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в РФ). В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником ИГ.

Теракты, потрясшие Францию и Австрию, судя по всему, стали основанием для зарождения нового политического тандема в Евросоюзе. Макрон и Курц намерены начать борьбу с «политическим исламом».

Канцлер Австрии в интервью Die Welt уже заявил, что готов присоединиться к президенту Франции в общеевропейской «войне с исламизмом». Политик подчеркнул, что планирует поднять вопрос необходимости создания альянса против политического ислама на следующем саммите ЕС.

«ЕС необходимо значительно активнее сфокусироваться на проблеме политического исламизма. <…> Я ожидаю окончания ложно понимаемой толерантности и, наконец, осознания во всех странах Европы, насколько опасна идеология политического исламизма для нашей свободы и для европейского образа жизни. <…> Европейский союз должен со всей решительностью и сплоченностью вести борьбу против исламского терроризма, а также против стоящей за ним политической базы, то есть, против политического исламизма», — подчеркнул канцлер.

«Это не проблема европейского сообщества»

Макрон и Курц, действительно, разделяют общие подходы к решению проблемы, с которой столкнулись эти страны, отмечает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. К тому же политики достаточно близки, в первую очередь, потому, что принадлежат к одной возрастной когорте и им легче находить общий язык друг с другом, чем с более возрастными лидерами Евросоюза.

«Оба они, конечно, способны к достаточно резким движениям. Во-первых, потому что во Франции у президента есть легитимность и полномочия для такого рода политики — более жесткой в отношении миграции, определенных групп, представляющих угрозу для национальной безопасности. Австрия же достаточно компактная страна, легко мобилизуемая в такого рода ситуациях. У них есть основы для того, чтобы такие вопросы вместе решать», — поясняет эксперт.

Себастьян Курц — один из европейских лидеров, которые наиболее активно сопротивлялись «политике открытых дверей» и высказывали озабоченность иммиграцией и интеграцией мусульман. Свою предвыборную кампанию 2017 года Курц строил именно на этих темах. В 2015 году Австрия приняла «Закон об исламе», который запрещает финансирование мусульманских организаций из-за рубежа и требует, чтобы по истечении года после введения закона в действие все имамы имели австрийские дипломы.

Поставить под жесткий контроль иностранное финансирование французских мечетей предложил и Макрон во время своего выступления, вызвавшего большой резонанс в мусульманском мире.

Идея войны с политическим радикальным исламом была поддержана в германской Свободной демократической партии (СвДП), которая призвала канцлера Ангелу Меркель «твердо стоять» на стороне Франции и Австрии. Накануне глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предложил создать общеевропейский вариант Патриотического акта США (документ, расширяющий полномочия органов безопасности после теракта 11 сентября).

«Речь идет о принятии мер, которые могут предотвратить трагедии, подобные трагедиям в Ницце и Вене. <…> Перед лицом этого Европа и сама Италия не могут продолжать действовать только на словах», — написал он на своей странице в Facebook.

Однако перспектив того, что Евросоюз разделит позицию Франции и Австрии, практически нет, считают эксперты. И в первую очередь возразит Германия.

«Германия этого никогда не поддержит. Просто потому, что это противоречит линии на европейскую интеграцию. Не поддержат этого и Нидерланды. А, значит, в том или ином виде этого не поддержат и Италия, и Испания.

Поэтому Макрон в данном случае занимается в значительной степени имитацией. Он пытается таким образом сделать вид, что он решает проблему страны, ставя этот вопрос перед европейским сообществом. На самом деле это не проблема европейского сообщества в данном концертном случае, а его личные проблемы»,

— считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Тимофей Бордачев из ВШЭ также уверен, что Макрон и Курц не найдут поддержки у Берлина. «Германия будет очень мягко, но настойчиво возражать против радикальных подходов, которые провозглашают Макрон и Курц. Германия будет стремиться смягчить любой радикализм и сделать общеевропейские подходы достаточно усредненными и нейтральными, потому что Берлин все-таки проводит глобальную политику, он находится в комплексных отношениях с исламским миром. Германия — это крупнейшая экономика Европейского союза, которая, конечно, не может себе позволить таких резких движений и заявлений, как Франция и Австрия», — рассуждает эксперт.

Сегодня Макрон в ходе визита на пункт пограничного контроля на перевале Пертус в Восточных Пиренеях, где проходит французско-испанская граница, заявил, что численность сотрудников сил безопасности Франции на границах Шенгенской зоны будет увеличена в связи с возросшей террористической угрозой. На саммите Евросоюза французский лидер вместе с канцлером Австрии также поднимут тему защиты границ Евросоюза.

Однако ключевая проблема состоит в том, что подходы Парижа и Вены к решению этой проблемы не совпадают с подходами Берлина, говорит Владимир Брутер.

«Германия и Нидерланды считают, что интеграция ислама обязательна, но она должна быть, в целом, добровольной, долговременной, непринудительной и максимально спокойной с политической точки зрения. Иначе это чревато тем, что в Европе возникнут новые разделительные линии, новые линии противостояния, и Европа, которая и так выглядит не особо надежно, будет постоянно ломаться под натиском некоего противостояния, которое сейчас пытается придумать Макрон», — подчеркивает эксперт.

Макрон против идей

Накануне газета Financial Times опубликовала открытое письмо президента Франции, которое он написал в ответ на колонку мусульманского журналиста, обвинившего его в распространении ненависти к мусульманам. В настоящий момент статья журналиста удалена из издания из-за «фактических неточностей». В письме Макрон заявляет, что Франция борется против «идей ненависти и смерти, которые угрожают ее детям, но никогда не против ислама». Вместе с тем президент пишет о районах страны, которые являются «рассадниками терроризма».

«Если вы не верите мне, почитайте наполненные ненавистью публикации в социальных сетях, распространяемые людьми, руководствующимися искаженным видением ислама, который привел к смерти [Самюэля] Пати. Посетите районы, где маленькие девочки с 3-4 лет носят паранджи, полностью покрывающие лицо, отделены от мальчиков с малых лет, отделены от общества и воспитываются, чтобы ненавидеть наши ценности», — пишет Макрон.

По мнению Владимира Брутера, французский лидер упорно игнорирует значительную часть причин, которые привели к распространению радикального ислама в стране.

«Но ведь африканские и исламские гетто вокруг Парижа сложились не сейчас. Они сложились давно и давно были источниками преступности, бедности, неустроенности и всех прочих социальных проблем. Естественно, что там, где есть социальные проблемы, есть место радикализму.

Вместо того чтобы решать проблемы инклюзивной интеграции этих частей французского общества, Макрон ищет политический террористический и радикальный ислам», — считает эксперт.

Иными словами, происходящее сегодня во Франции — это сугубо проблема Франции. Для того чтобы ее решить, Париж должен изменить свою политическую систему, утверждает собеседник «Газеты.Ru».

«Проблема заключается в том, что европейские лидеры хотят «переплавить» мусульман, которых они сами пустили на свою территорию зачем-то в таком количестве. Но переплавить быстро не получается, потому что мусульман много и они сами не хотят этого», — резюмирует Брутер.