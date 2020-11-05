«Перетягивание каната»: в США избрали новый состав конгресса

Битва за конгресс

Весь мир пристально следит за развязкой президентской гонки в США, однако 3 ноября американцы выбирали не только главу государства. Параллельно жители США отдавали свои голоса за новых конгрессменов и сенаторов, и тут между демократами и республиканцами проходит не менее ожесточенное противостояние.

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Американцы определяли новый состав палаты представителей (нижняя палата конгресса) и переизбирали треть сената (верхняя палата). До нынешних выборов демократы контролировали палату представителей, занимая 233 места из 435, а республиканцы удерживали сенат — 53 мандата из 100.

Предварительные прогнозы порталов FiveThirtyEight, Real Clear Polls и многих других говорили, что Демократическая партия может продемонстрировать феноменальный результат, взяв под свой полный контроль обе палаты конгресса.

Однако триумф демократов так и не случился.

По последним данным, «синие» гарантированно получили 204 места в нижней палате конгресса, «красные» взяли 190 мандатов. Для получения большинства в палате представителей одной из партий необходимо занять 218 кресел, пока ближе всего к этой цели подобрались демократы, но на кону еще 41 место — так что говорить об их однозначной победе рано.

Более того, опираясь на предварительные данные, можно говорить, что Демпартия ухудшит свой результат по сравнению с выборами 2018 года.

Республиканцам удалось укрепить свои позиции, одержав победу в 10 округах, где до этого были избраны демократы. У Демпартии получился так называемый «переворот», но только в трех округах.

В настоящее время республиканцы лидируют в 25 округах, а демократы удерживают первые позиции только в 15. При этом как минимум в трех регионах отставание «красных» не более 1-2%, что оставляет им надежду на победу. В частности, такая ситуация наблюдается в двух районах Невады и одном из округов Вирджинии.

Учитывая, что на прошлых выборах республиканцы получили всего 196 мест, нынешняя кампания уже может считаться большой победой для партии.

Для получения большинства в палате представителей этого не хватит, но сам факт усиления республиканцев серьезно ударит по позициям демократов. Ведь пока «синие» берут только 219 мандатов при необходимом минимуме 218.

На выборах в сенат ситуация складывается для демократов более благоприятно, однако говорить о прорывном результате также не приходится. «Синим» удалось забрать места от Аризоны и Колорадо, «красные» смогли перекрасить только один мандат от Алабамы. Сейчас партии идут вровень друг с другом, набирая по 48 мест. Остается определить всего четырех сенаторов, подсчет голосов продолжается в Джорджии, Северной Каролине и Аляске.

Из четырех округов демократ лидирует только в одном, все остальные прочно удерживают республиканцы. Подсчет голосов в этих регионах почти завершен, поэтому если ситуация кардинально не изменится, Республиканская партия сможет получить 51 мандат, тем самым сохранив за собой большинство в сенате с небольшими потерями.

Таким образом, вероятнее всего существующий в конгрессе статус-кво будет сохранен.

То есть нижнюю палату продолжат удерживать демократы, а республиканцы не упустят контроля над верхней. Впрочем, пока все штаты не представили окончательные итоги голосования, говорить об этом со стопроцентной уверенностью невозможно.

Что ждать президенту?

Работа будущего президента США будет напрямую зависеть от обеих палат конгресса. Так, палата представителей составляет все законопроекты о государственных доходах. В то же время сенат утверждает международные соглашения и президентские назначения на высшие государственные посты, а также обладает правом по представлению нижней палаты решать вопрос об импичменте главы государства.

Пока сложно сказать, кто будет новым президентом США. Переизбрание Дональда Трампа все еще не исключено, однако по мере подсчета голосов шансы на это стремительно тают. В штатах, где продолжается подсчет голосов, кандидат-демократ Джо Байден либо лидирует, либо стремительно сокращает отставание от своего оппонента — у него вполне есть шанс набрать 270 голосов выборщиков, которые необходимы для победы.

Пока республиканец гарантированно получает 214 голосов выборщиков, демократ — 253.

Исход гонки решат «колеблющиеся» штаты — Невада, Северная Каролина, Джорджия и Пенсильвания и Аризона — где оппоненты идут с минимальным разрывом. Суммарно в этих регионах разыгрывается 68 голосов выборщиков. Байдену для победы достаточно одной Пенсильвании или двух любых других штатов. Трампу же нужна победа в четырех штатах из пяти, и обязательно — в Северной Каролине, Джорджии и Пенсильвании.

Если Трамп все же победит, для него формат отношений с конгрессом не слишком изменится. Глава государства работал с «синей» нижней палатой и «красным» сенатом последние два года. А вот если победит Байден, ему придется учиться взаимодействовать с республиканцами.

Как рассказывает в беседе с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, в такой ситуации каждый президент США ведет себя по-разному. К примеру, экс-глава государства Барак Обама шесть лет руководил страной при оппозиционном конгрессе.

«Из-за этого сделать он ничего не мог, поэтому он говорил о ничего не делающем конгрессе.

Скорее всего, так будет поступать и Байден, потому что бойцом он никогда не был.

Другие президенты зачастую пытаются пробивать свою линию, хотя Билл Клинтон, наоборот, во многом соглашался с республиканским конгрессом», — отмечает эксперт.

Рогулев уверен, что Байдену в какой-то степени будет проще инициировать финансовые вопросы из-за большинства демократов в палате представителей. Однако это не значит, что сенат не будет противиться таким законопроектам.

В свою очередь профессор факультета права НИУ ВШЭ, политолог-американист Александр Домрин полагает, что сенат будет бойкотировать все начинания Байдена в случае его победы на президентских выборах.

Демократ рискует оказаться в более сложной ситуации, чем та, в которой Трамп был последние два года.

«Сила палаты представителей в том, что у нее есть «власть кошелька», они выделяют деньги на президентские проекты. То есть захотел Трамп построить стену или отправить миссию на Марс, они ему сказали нет. Он смог выкрутиться за счет военного бюджета, сделав так, чтобы военнослужащие строили стену на границе с Мексикой», — поясняет эксперт «Газете.Ru».

Но если глава государства захочет, например, назначить нового посла, ему придется согласовывать это решение с верхней палатой конгресса. Как указывает Домрин, если сенат будет республиканским, Байден этих назначений не дождется, а также не сможет назначить нового судью в Верховный суд.

«По-английски такая ситуация называется «tag of war» — перетягивание каната, слово «war» (война) в данном случае очень актуально для американского политического расклада, когда мы имеем дело с разными партиями в субъектах власти», — резюмирует эксперт.