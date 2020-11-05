Бунт в Портленде: протестующие громят магазины и дерутся с полицией

Губернатор штата Орегон Кейт Браун направила подразделения Национальной гвардии США в город Портленд — для помощи местным полицейским. Погромщики вскоре после выборов президента стали нападать на правоохранителей и бить витрины магазинов, передает РИА «Новости».

Реклама

Протестующие также сожгли американский флаг.

«Массовые акты насилия происходят сейчас в центре Портленда. <…> Будем реагировать на любые акты насилия, а также принимать меры для поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности», — заявил местный шериф.

Полиция Портленда официально объявила беспорядки в городе бунтом, примерно 10 человек уже задержано. У одного из них изъяли винтовку, патроны, самодельное взрывное устройство и баллончики с краской.

Протесты также начались после выборов в Филадельфии, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. В основном акции носят анти-республиканский характер и направлены против президента Дональда Трампа.

В Вашингтоне беспорядки начались сразу после закрытия избирательных участков. По данным газеты The New York Times, мужчина, поддерживающий Трампа, вызвал одного из протестующих на драку. В итоге его избили толпой, нанося удары в том числе и бейсбольной битой. Кроме того, четыре члена ультраправого движения Proud Boys, поддерживающие Трампа, получили ножевые ранения в столице США и были госпитализированы.

Ранее Трамп призвал американцев не бояться вспышки протестов, если его переизберут на второй срок. Закон и порядок в Америке будут обеспечены, заверил американский лидер.

В июле глава Белого дома подверг критике журналистов, которые, с его слов, необъективно освещали охватившие страну массовые беспорядки и бунты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.

«Лживые медиа пытаются изобразить протестующих в Портленде и Сиэтле чудесными, хорошими и невинными людьми, просто вышедшими на прогулку. Но на самом деле, это больные, безумные анархисты и агитаторы, впрочем, легко контролируемые нашими правоохранителями», — написал Трамп в своем Twitter.

На северо-западе Соединенных Штатов несколько недель продолжались беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали более 50 полицейских, один человек в ходе портлендских акций протеста был ранен ножом, многие получили ранения.

В начале сентября Дональд Трамп приказал лишить федерального финансирования города, власти которых «недостаточно» борются с беспорядками. Остаться без денег из американского бюджета могут Портленд, Сиэтл, Нью-Йорк и Вашингтон. По словам президента США, эти города решили «деградировать в зоны беззакония».

«На протяжении последних нескольких месяцев некоторые власти в штатах и на местном уровне способствовали насилию и разрушению, не реализуя законы, лишая полномочий или сокращая финансирование полиции, отказываясь от федеральной силовой помощи», — отмечается в меморандуме, который подписал Трамп.

30 августа в бушующем Портленде в результате перестрелки погиб человек. За день до этого протестующие подожгли здание Ассоциации полиции города. Были задержаны 19 человек. 31 августа Трамп заявил, что остановить насилие в американских городах под управлением демократов можно только с помощью применения силы. Перед этим он призвал портлендского мэра Теда Уилера запросить ввод в город национальной гвардии. По его словам, гвардейцы разобрались бы с беспорядками «менее, чем за час».

В то же время, кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Трамп должен осудить насилие — полицейское — на улицах городов страны. Он обвинил своего соперника в разжигании ненависти и розни в обществе.

«Недопустимо стрелять на улицах большого американского города. Я безоговорочно осуждаю такое насилие. И я призываю Дональда Трампа поступить так же», — подчеркнул Байден.