«Много вопросов»: адвокат по делу MH17 настаивает на допросе Авакова

Поводом для допроса главы МВД Украины стала опубликованная на его странице в Facebook 18 июля 2014 года, на следующий день после трагедии, ссылка на видео в YouTube. В подписи к ролику говорилось, что украинские секретные службы наблюдали за перемещением низкорамного полуприцепа с ракетным комплексом у границы РФ и что это именно тот комплекс, из которого, по данным следствия, был сбит рейс MH17.

Как подчеркнул адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк, это видео вызывает много вопросов.

«Поэтому мы хотели бы допросить Авакова в качестве свидетеля, чтобы он рассказал, когда и почему это видео привлекло его внимание», — пояснил юрист.

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Интерес защиты, по его словам, также вызывает вопрос, рассматривали ли власти Украины возможность остановки тягача, если у них были подозрения, что из этого «Бука» был сбит рейс MH17. Он также допустил, что Киев мог рассматривать организацию слежки за ним.

«Кроме того, мы хотели бы узнать у Авакова, как он мог знать, что самолет был сбит из «Бука», — подчеркнул адвокат.

Кроме того, защита Пулатова считает необходимым еще раз допросить свидетелей, которые утверждают, что видели зенитный ракетный комплекс «Бук». Как отметила адвокат Сабине тен Дуссхате, в первую очередь важно помнить, что все события происходили «в контексте вооруженного конфликта», а он подразумевает регулярное осуществление транспортировки военной техники в регионе.

Учитывая это, как подчеркнула тен Дуссхате, возможно, что некоторые свидетели видели не «Бук», а что-то еще.

«Необходимо проверить и надежность свидетелей. Самолет был сбит в районе, где шли военные действия. Поэтому практически все поддерживали одну или другую сторону. Многие свидетели, давшие показания, были напрямую вовлечены в конфликт. Перейдя с одной стороны на другую, эти люди могли быть заинтересованы в том, чтобы сделать некорректные заявления», — подчеркнула юрист.

По ее словам, ситуацию осложняет факт анонимности многих свидетелей. Она обратила внимание, что защите неизвестно, каким образом они были найдены и отобраны. По этой причине, как отметила Сабине тен Дуссхате, очень сложно оценить надежность этих источников и наличие у них интересов в данной ситуации. Именно поэтому «защита требует заново допросить ряд свидетелей, чтобы проверить достоверность данных ранее показаний», подчеркнула она.

Малайзийский Boeing, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Авария произошла под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Украинские власти обвинили в случившемся ополченцев. Те в ответ заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Расследование обстоятельств крушения проводит Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Она представила промежуточные итоги, согласно которым Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска.

Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко заявил РИА «Новости», что Москва предоставила Нидерландам не только сведения с российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК «Бук», которая поразила Boeing, принадлежала Украине.

Оружие было запущено, по информации российской стороны, с подконтрольной Киеву территории, но эту информацию следователи проигнорировали.

Вместе с тем в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает сведения прокуратуры РФ.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта текущего года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. На суде Пулатова представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката. Других подозреваемых судят заочно.