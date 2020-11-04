Заморозка активов: ЕС введет санкции против Лукашенко

Евросоюз расширит санкции против Белоруссии и введет ограничительные меры лично против президента республики Александра Лукашенко, соответствующее решение приняли постоянные представители 27 стран ЕС, передает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран Европы.

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По его словам, через несколько дней введение ограничительных мер будет утверждено Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и затем вступит в силу.

«Послы одобрили новый черный список, в который входят представители властей, включая Лукашенко», — сказал собеседник агентства.

Европейский обозреватель «Радио Свобода» Рикард Йозвиак сообщил, что санкции будут введены против активов белорусских властей.

«Послы ЕС только что дали зеленый свет на замораживание активов и запрет на выдачу виз Лукашенко и 14 другим белорусам. Будет опубликовано в официальном журнале ЕС в пятницу», — написал он в Twitter.

Предыдущие санкции против Белоруссии были введены 2 октября, под их действие попали 44 официальных лица страны, по мнению Брюсселя, несущих ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Об этом заявил на пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что <…> письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — отметил он.

Среди фигурантов «черного списка» — тогдашний глава МВД республики Юрий Караев и его заместители, руководители силовых ведомств, а также весь состав ЦИК. Этим людям запрещен въезд в ЕС, если у них есть активы на территории объединения, то они будут заморожены.

При этом, добавил Мишель, Лукашенко под санкции не попал. Французский президент Эммануэль Макрон отметил в свою очередь, что включение главы РБ означало бы отказ от диалога — а Евросоюз намерен с Минском разговаривать.

«ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты», — добавил Макрон.

Если же вовлечь Лукашенко в процесс диалога не получится, то он может быть включен в санкционный список ЕС, добавил французский президент.

Москва в целом негативно относится к санкционной политике, считая это проявлением слабости, а не силы, подчеркнул тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Но, конечно, попадание в какие-то санкционные списки членов высшего руководства страны или главы государства означало бы просто исключение возможности любых контактов с этой страной», — добавил он.

Как указал представитель Кремля, санкции против Лукашенко лишили бы Евросоюз возможности поддерживать диалог с Минском, поэтому отсутствие белорусского президента в санкционном списке ЕС в Кремле воспринимают как позитивный факт.

В связи со сложившейся обстановкой Минск заявил о введении симметричных мер в отношении ряда представителей ЕС, а также должностных лиц Канады и Великобритании, не назвав имен, но подчеркнув, что рестрикции относятся к интеграционным объединениям, в которые входит Белоруссия.

Белорусские санкции против стран Запада будут автоматически применяться в России в соответствии с союзническими обязательствами, поясняла официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Российская сторона расценивает санкции Евросоюза в отношении Белоруссии «как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти», подчеркивалось в заявлении представителя внешнеполитического ведомства.

Вскоре Китай, Куба, КНДР, Иран, Россия, Сирия и Венесуэла и еще 19 государств заявили о негативных последствиях антибелорусских санкций, особенно — в период пандемии, передает «Интерфакс-Запад».

«Мы используем эту возможность для призыва к полному и немедленному снятию односторонних принудительных мер для того, чтобы обеспечить всеобъемлющее и эффективное реагирование на COVID-19 со стороны всех членов международного сообщества», — указывалось в совместном заявлении 26 государств.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь в ходе своей речи в комитете по правам человека Генассамблеи ООН подчеркнул, что рестрикции нарушают Устав организации в части развития многосторонних отношений между странами, а также противоречат нормам о правах человека.