Досрочный бум: США бьют рекорды по явке

По данным портала United States Elections Project, созданного профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, около 64 млн американцев для досрочного голосования использовали почту, свыше 35 млн лично пришли на избирательные участки.

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В шести штатах — Техасе, Неваде, Вашингтоне, Аризоне, Монтане и Гавайях — число поданных досрочно бюллетеней превысило явку 2016 года. Это рекордный результат. На прошлых выборах общая явка составила 138,8 млн человек, и только 21% проголосовавших сделали это по почте.

Всеобщие выборы в США в самом разгаре, к 05:00 по московскому времени большинство участков будут закрыты.

Основное внимание приковано к президентским выборам, которые должны определить, кто займет пост главы Белого дома на следующие четыре года. Главные претенденты — действующий президент США, республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Как определяется победитель

Согласно опросу YouGov, на общенациональном уровне по популярности лидирует политик-демократ: его рейтинг составляет 53%, тогда как глава государства получает только 43% поддержки. Однако поскольку в США непрямые выборы главы государства, для Дональда Трампа эти цифры не приговор.

На выборах американцы избирают не президента, а представителей коллегии выборщиков. Именно члены комиссии отдельным голосованием определят, кто будет главой Белого дома.

Для победы кандидату необходимо набрать как минимум 270 голосов выборщиков из 538.

Каждый штат имеет фиксированное число выборщиков, которое связано с количеством представителей региона в конгрессе и равно числу избирательных округов штата.

На выборах действует принцип «победитель получает все». К примеру, если Байден получит большинство голосов в Техасе, все выборщики штата отдадут свой голос за него. На самом деле они не обязаны это делать, но политическая традиция обязывает их подчиниться мнению большинства. С начала XX века всего 15 выборщиков пошли против этой практики, но почти половина из них «взбунтовались» четыре года назад – в 2016 году таких «мятежников» было семь.

По предварительным оценкам портала Real Clear Polls, Байден может рассчитывать на 237 голосов выборщиков, а Трамп — всего на 126.

Решат исход выборов голоса представителей так называемых колеблющихся штатов. В них, согласно опросам, кандидаты почти равны друг другу по популярности.

За какие штаты развернется борьба

На данный момент стоит выделить девять таких регионов: Аризона — 11 выборщиков, Висконсин — 10, Джорджия — 16, Миннесота — 10, Мичиган — 16, Пенсильвания — 20, Северная Каролина — 15, Техас — 38 и Флорида с 29 выборщиками.

Техас в списке «колеблющихся штатов» появился впервые, традиционно регион считается «красным», то есть республиканским.

Различных социологических исследований по этим штатам достаточно много, так что утверждать, кто именно лидирует в данный момент наверняка, нельзя. Точно можно сказать лишь то, что разрыв между кандидатами в них минимальный.

Трампу для победы необходимо закрепиться в наиболее крупных с точки зрения количества выборщиков штатах, то есть Техасе, Флориде и Пенсильвании.

Победа Байдена в любом из этих штатов де-факто будет означать поражение Трампа на выборах.

В 2016 году Трамп одержал верх над своей соперницей Хилари Клинтон в каждом из этих регионов. Именно победы во Флориде и Пенсильвании сделали его избрание неоспоримым.

Как ожидается, сейчас основная дуэль снова развернется вокруг этих двух штатов. Однако тут стоит указать, что в этом году окончательные результаты выборов будут известны с большой задержкой. Проблемы связаны с досрочным голосованием.

Какое влияние окажет голосование по почте

Досрочное голосование в США завершается в день выборов, но ряд штатов продолжит принимать бюллетени, если на них будет иметься почтовый штемпель с датой не позднее 3 ноября. В частности, такие правила действуют в Пенсильвании и Северной Каролине — дедлайн на прием голосов в них установлен на 8 и 12 ноября.

Дополнительные трудности также создает то, что все штаты по-разному подходят к подсчету почтовых голосов.

Висконсин и Пенсильвания начнут считать голоса только после выборов, Флорида и Аризона занялись предварительной обработкой бюллетеней еще несколько недель назад.

В итоге первые результаты выборов по штатам не будут отражать полную картину. В той же Северной Каролине сначала идет подсчет почтовых голосов, что может привести к «перекосу» в пользу одного из кандидатов.

В таких условиях совершенно непонятно, когда будет известно имя будущего президента США.

По оценкам Politico, подсчет голосов вполне может затянуться на несколько недель.

И это только в том случае, если ни один из кандидатов не станет требовать пересчета голосов в том или ином штате, чего нельзя исключать. Как передавал CNN, оба кандидата готовы опротестовать итоги выборов, для чего собрали команды юристов.

И это еще не все

3 ноября американцы выбирают не только будущего президента, но и новых конгрессменов и сенаторов. В ходе голосования американцам предстоит избрать новый состав палаты представителей и переизбрать треть сената.

В настоящее время расстановка сил в конгрессе следующая: палату представителей контролируют демократы, занимая 233 места из 435, а сенат — республиканцы — 53 мандата из 100.

Обе палаты конгресса важны для главы государства, в частности, нижняя (палата представителей) составляет все законопроекты о государственных доходах, а также обладает правом избрать президента, если ни один из кандидатов не получит большинство голосов выборщиков.

В свою очередь сенат утверждает международные соглашения и президентские назначения на высшие государственные посты, а также обладает правом по представлению нижней палаты решить вопрос об импичменте главы государства.

Согласно прогнозу Real Clear Polls, пока в палате представителей демократы могут гарантированно получить 209 мест, республиканцы — лишь 182. В сенате Республиканская партия может рассчитывать на 46 мандатов, а ее оппоненты — на 45.

При этом, по оценке портала FiveThirtyEight, представители Демократической партии имеют неплохие шансы вновь заполучить большинство в нижней палате конгресса — вероятность такого исхода оценивается в 80%. Более того, демократы также могут лишить республиканцев контроля над сенатом.

Подобный сценарий будет наиболее выгоден Байдену, если он сможет стать президентом США, для Трампа же это станет серьезным препятствием. При установлении единоличного контроля над конгрессом со стороны той или иной партии в проигрыше будет президент из числа ее оппонентов. Главе государства будет крайне трудно утвердить необходимых ему кандидатов на высокие посты, а также осуществлять контроль за распределением бюджетных средств.

В то же время при обратной ситуации, если демократы выиграют в конгрессе и победит Байден, президенту будет предоставлен карт-бланш на реализацию любых идей, так как республиканцам будет очень сложно помешать их воплощению, не имея большинства ни в одной из палат. Тут стоит отметить, что при сохранении текущей ситуации с демократами в палате представителей и республиканцами в сенате Байдену придется несладко, а вот для Трампа фактически ничего не поменяется.