«Начало конца»: зачем Зеленский объявил войну Конституционному суду

27 октября Конституционный суд Украины квалифицировал положения закона «О предотвращении коррупции» несоответствующими Конституции, тем самым лишив многих полномочий Национальное агентство по предотвращению коррупции. С такой инициативой к КС обратились в августе 47 народных депутатов Верховной Рады, большинство которых — представители «Оппозиционной платформы — За жизнь!» Парламентарии считают нецелесообразным наступление уголовной ответственности за предоставление заведомо недостоверных данных в декларации или умышленную неподачу декларации.

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Конституционный суд удовлетворил требование депутатов. Заодно судьи вынесли постановление о том, что полномочия НАПК нарушают Конституцию страны, в которой закреплено разделение законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник,

действовавшая до этого решения КС антикоррупционная вертикаль на Украине была запущена ее западными партнерами. Введение электронного декларирования для всех чиновников фактически позволило им получить контроль над судебной системой.

«Они начали контролировать подачу деклараций, правильность их заполнения и даже способ жизни судей Украины. Решение Конституционного суда сводится к тому, что электронное декларирование судей должны быть, но вести его должен не орган исполнительной власти в лице НАПК, так как это вмешательство исполнительной ветви власти в деятельность судебной. По мнению КС, этим должны заниматься органы судейского самоуправления — высший совет правосудия и совет судей», — поясняет эксперт.

То есть в решении Конституционного суда речь идет о том, кто будет контролировать судебную систему.

«Или она будет контролироваться украинскими элитами, или этой антикоррупционной вертикалью, которая насыщена людьми [экс-президента Украины Петра] Порошенко и зачастую представляет интересы западных партнеров Украины», — уточняет Руслан Бортник.

Решение суда спровоцировало реакцию Запада. Глава представительства Евросоюза на Украине Матти Маасикас, а также временный поверенный по делам США в Украине Кристиной Квин в тот же день встретились с главой Конституционного суда Александром Тупицким.

Репутация Украины в глазах западных партнеров оказалась под угрозой — создание НАПК как агентства, которое должно заниматься сбором и анализом электронных деклараций о доходах государственных служащих, было одним из условий безвизового режима с ЕС.

Стабильное функционирование антикоррупционной сферы в стране — это по-прежнему один из ключевых пунктов для получения финансовых траншей от партнеров Киева.

Сегодня Евросоюз прямо призвал Киев отменить решение КС, указав, что оно подрывает выполнение международных обязательств Киева, необходимых для получения €1,2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС и сохранения безвизового режима.

«Решение Конституционного суда Украины от 27 октября по ряду элементов антикоррупционного законодательства будет иметь самые широкие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры на Украине, созданной после Революции достоинства 2014 года. Это решение ставит под сомнение выполнение целого ряда международных обязательств Украины, принятых в отношении иностранных партнеров, включая ЕС», — говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

Между тем депутаты, обратившиеся в Конституционный суд, обосновывают свое решение необходимостью устранить механизм контроля над всеми украинскими чиновниками, который ведется Западом.

«…вся система так называемых антикоррупционных органов служит исключительно одной цели: держать на крючке внешних управляющих весь политический и управленческий класс Украины.

<…> чиновников средней руки даже из МИД тягают по НАЗК и грозят тюрьмой даже за незадекларированную долю в квартире родителей в глухой провинции. Отсюда и весь вой по поводу сегодняшнего решения Конституционного суда, лишающего Запад части (далеко не всех) инструментов тотального контроля над всеми в Украине», — написал в Facebook один из авторов обращения в КС депутат Олег Волошин.

Зеленский поднимает ставки

Президент Украины решил напрямую вмешаться в ситуацию. 29 октября Владимир Зеленский собрал экстренное совещание СНБО (Совета нацбезопасности Украины), чтобы обсудить решение КС.

«Мы вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой форме непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо», — заявила пресс-служба президента по итогам встречи.

В сообщении также отмечалось, что необходимые законопроекты, которые предотвратят в дальнейшем возникновение подобных кризисных ситуаций, будут разработаны и внесены президентом в Верховную раду как неотложные.

После заседания Зеленский внес в парламент законопроект об увольнении всех членов Конституционного суда. Однако проблема состоит в том, что Рада не наделена такими полномочиями и, согласно конституции, отправлять членов КС в отставку могут только сами судьи путем голосования.

1 ноября президент опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором заявил, что решение Конституционного суда направлено лично против него.

«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе», — написал глава страны.

Зеленский пояснил, что судьи своими действиями фактически «противопоставили себя государству и обществу», стремясь сохранить «касту неприкасаемых». По мнению президента, члены КС «долго сидели в засаде», пока не начались проверки деклараций чиновников.

«И вот тут они все испугались. Очень сильно. И сразу захотелось выйти из всех договоренностей по созданию другой, прозрачной реальности. Найдены формальные поводы. И вдруг Суд в ускоренном формате начинает рассматривать и отменять фундаментальные законы», — изложил свою версию событий Владимир Зеленский.

Кроме того, президент принял участие в ток-шоу «Свобода слова», в котором снова повторил свою позицию, подчеркнул, что не собирается отзывать законопроект, и даже допустил роспуск парламента. Параллельно с этим, как сообщают местные СМИ, Зеленский встречался с депутатами своей партии «Слуга народа», чтобы убедить их поддержать законопроект об увольнении судей. Однако, по информации «Страна.ua», в рядах правящей партии инициатива президента вызвала замешательство из-за ее несоответствия конституции.

2 ноября в ходе заседания согласительного совета глав фракций и комитетов парламента категорически против поддержки законопроекта главы государства высказались «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и депутатская группа «За будущее».

«Предложенный законопроект неконституционен. Он противоречит существующим нормам законодательства в части сроков полномочий судей, которые нельзя взять и вот так ограничить, фактически лишив суд гарантий независимости. <…>

Фактически внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента.

Что же касается депутатов, голосующих за принятие закона, грубейшим образом нарушающего Конституцию Украины, то их действия также можно рассматривать в рамках Уголовного кодекса, а именно захвата государственной власти и вмешательства в работу Конституционного суда Украины», — заявил «Стране.ua» юрист Ростислав Кравец.

Впрочем, президент настроен решительно. В ситуации с Конституционным судом он пошел на радикальные меры — Зеленский несколько раз публично выступил с осуждением действий суда и лично подписал законопроект об увольнении членов КС, тем самым повысив ставки.

По информации издания, для таких действий у главы государства есть две причины.

«У президента считают, что последние решения КСУ были инспирированы альянсом [олигарха Игоря] Коломойского и Порошенко — большинство судей КСУ были назначены во времена Порошенко и до сих пор, по версии «слуг народа», им контролируются.

Интерес Порошенко в том, чтоб обвинить в происходящем Зеленского и навлечь на него гнев Запада. После чего попытаться его сместить через организацию массовых акций протеста», — сказал изданию источник в окружении президента.

Другой источник сообщил, что президент, подписав законопроект, пытается продемонстрировать Западу, что он не стоит за действиями КС, лишающего НАПК столь серьезных полномочий: «Теперь ситуация для него очень тяжелая. Он публично много раз потребовал голосования по этому законопроекту. И если теперь его прокатят, то это может стать началом конца контроля Банковой над собственной фракцией».

Между тем в Евросоюзе уже дали понять, что оценили действия президента.

»...мы отмечаем сложность ситуации на Украине и высоко оцениваем быстроту, с которой президент и правительство хотят разрешить эту проблему. Мы призываем украинские власти быстро восстановить действие законодательства об электронных декларациях, а также стабилизировать юридический статус Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК). Обширная судебная реформа необходима Украине, и ЕС готов подержать наших партнеров в этом деле», — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.