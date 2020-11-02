«Тихая феодализация»: что изменили местные выборы на Украине

2 ноября парламентская фракция правящей партии «Слуга народа» проведет заседание. В первую очередь, депутаты обсудят результаты местных выборов, которые состоялись на Украине 25 октября. Как ожидается, встречу посетит украинский президент Владимир Зеленский.

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Окончательные итоги выборов должны быть объявлены не позднее 6 ноября, однако в президентской партии уже понимают, что избирательная кампания не стала для нее успешной.

По предварительным данным, «Слуга народа» смог выбиться в лидеры всего в четырех областях Украины, но отрыв от других парламентских партий в них не превышает 2-3%. Его основные конкуренты среди политических сил, представленных в Раде, — пророссийская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и прозападная «Европейская солидарность» («ЕС»).

Они показали хорошие результаты, упрочив свои позиции: ОПЗЖ — на востоке, «ЕС» — на западе.

Бренд проиграл, партия выиграла

Местные выборы стали поражением для бренда «Слуга народа», считает глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Но для партии это победа.

«До этого они отсутствовали на местном уровне, так как региональные советы были сформированы еще пять лет назад, в основном, «Блоком Петра Порошенко» (бывшее название «Европейской солидарности») и Батькивщины. Теперь даже малые фракции «Слуги народа» на местном уровне при поддержке правительства, монобольшинства в парламенте и президента имеют все шансы стать сердцем формирования коалиций в регионах или как минимум принудить местные элиты к союзу», — уверен эксперт.

Таким образом, вертикаль власти проросла донизу — до уровня местного самоуправления, то есть это в любом случае успех для «Слуги народа». Тем не менее голосование показало, что у партии осталась в лучшем случае половина прошлогоднего рейтинга.

«Слуга народа» имеет тренд к деградации своей социально-политической поддержки и на глазах теряет перспективы. Подобная ситуация усиливает кризис внутри монобольшинства в парламенте, правительстве и в окружении президента. Многие нынешние члены этой команды начинают понимать, что в будущем им эта платформа не сулит ничего хорошего», — считает Бортник.

Лучше всего текущую ситуацию с партией Зеленского иллюстрирует сравнение с итогами прошлых парламентских выборов. Так, год назад «Слуга народа» набрал 43% поддержки, когда ОПЗЖ и «ЕС» получили 13% и 8% соответственно. На местных выборах все три партии, по сути, получили схожие результаты, то есть преимущество правящей партии утеряно.

«Слуга народа» получил неплохие результаты в центральных регионах, потеряв поддержку на западе и востоке.

Как пишет «Страна.ua», наиболее позитивно выборы отразились на положении ОПЗЖ, так как до этого в местных советах она была представлена лишь частично. Партия отчасти обязана своим образованием расколу в партии «Оппозиционный блок», который по больше части контролировал восточные регионы Украины, где находится ее основной электорат.

Предварительные результаты выборов указывают на то, что ОПЗЖ удалось укрепить свои позиции, получив крупные фракции и даже продвинув ряд своих кандидатов в мэры городов. К слову, показатели партии могли быть и выше, если бы выборы проводились в контролируемых Киевом частях Донецкой и Луганской областей, однако украинские власти отложили голосование на этих территориях.

«Феодализация Украины»

Однако говорить о результатах парламентских партий в отрыве от местных политических сил, было бы некорректно, поскольку именно региональным элитам удалось собрать около 40% голосов по всей стране. По словам главы Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника,

местные партии взяли на себя роль политического центра в регионах.

Ситуация во многом напоминает итоги избирательной кампании 2015 года, когда региональных партии также стали фаворитами среди жителей Украины. По сути, текущая кампания лишь усилила этот тренд и упрочила их позиции.

В то же время центр власти сместился за счет реформы, которая дает регионам возможность решать проблемы социальной сферы на местах.

«В Киеве не учли, что вместе с этим, по факту, они передали регионам саму власть. То есть незаметно произошел политический перекос, когда региональные власти стали намного популярнее всеукраинских политических проектов. Реальная связь между обществом и властью сконцентрировалась на местном уровне, на этом фоне деятельность президента или правительства зачастую выглядит странной и опасной для населения», — указывает Бортник.

Во многих областях региональные элиты богаче, влиятельнее и популярнее, но серьезно ограничены в свои правах, говорит собеседник «Газеты.Ru». Из-за этого Украина находится на своеобразном перекрестке, и есть несколько вариантов развития ситуации.

«С одной стороны, на места необходимо передавать еще больше административных и финансовых прав, усиливать реальную независимость для региональных элит — хотя бы на том уровне, который де-факто присутствует на данный момент. Это необходимо для сохранения стабильности, здоровых отношений между центром и регионами. С другой стороны, можно не замечать этот процесс, но тогда будет происходить тихая феодализация. То есть на корню будут скупаться силовые структуры, представительства органов исполнительной власти», — добавил эксперт.

Последний вариант приведет к тому, что региональные элиты неформально получат огромную власть, не имея на это никаких полномочий, а это чревато бесконечными конфликтами между центром и регионами.

Пока в окружении Зеленского не говорят о возможном расширении прав региональных властей, но нельзя исключать, что этот вариант так или иначе будет обсуждаться.

Потеря парламента

Местные выборы поднимают еще один вопрос — пойдет ли Украина на досрочные парламентские выборы с учетом низких результатов правящей партии. Соперники «Слуги народа» уже не раз призывали к перевыборам, в частности, глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук требовал от Зеленского распустить Раду.

«Если вы считаете себя всенародным президентом, и если вы действительно хотите отстаивать интересы всего украинского народа, вам, уважаемый господин президент, надо принять решение о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов», — заявил политик.

Признаком политического кризиса и отсутствия доверия народа к власти Медведчук считает как раз неудачные для «Слуги народа» результаты выборов в местные органы власти. Он также подчеркивал, что почти половина украинцев поддерживают идею о роспуске парламента.

С точки зрения Руслана Бортника, местные выборы действительно на шаг приблизили парламентские выборы в силу того, что нынешний баланс не соответствует ситуации в Верховной раде.

«Нет уже у «Слуг народа» морального права иметь монобольшинство в парламенте. Оппозиционные партии серьезно усилились.

Вероятно, в скором времени социологические опросы зафиксируют потерю лидерства правящей партии в политическом поле Украины. Кроме того, появились непарламентские партии, которые потенциально имеют хороший рейтинг», — указывает эксперт.

То есть баланс сил в Раде не соответствует общественным настроениям, поэтому давление на эту систему постепенно возрастает, резюмировал Бортник. По мнению эксперта, проведение досрочных выборов в парламент уже в 2021 году исключать нельзя — пока их вероятность можно оценить в 30%.