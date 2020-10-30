«Признаки переворота»: зачем Зеленский распускает Конституционный суд

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий объявил о наличии признаков конституционного переворота в законопроекте о роспуске КС, который внес в Верховную раду президент страны Владимир Зеленский.

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«Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, который имеет признаки конституционного переворота на Украине. Я об этом ответственно заявляю, потому что это нарушение 149 статьи конституции Украины, — заявил Тупицкий. — Что должно состояться в парламенте во вторник? Законом или постановлением отменить решение КС? Почему тогда не указом президента? Зачем вовлекать парламент в такое неконституционное дело».

С его точки зрения, инициатива Зеленского предусматривает расформирование состава Конституционного суда, с возможным последующем превращением КС в палату Верховного суда. Он также добавил, что Верховная рада может принять решение очень быстро и напомнил, что у правящей партии «Слуга народа» есть монобольшинство в парламенте, а значит есть и голоса.

Уходить в отставку Тупицкий заранее отказался. По его словам, он давал присягу народу Украины, а не тому или иному лицу во власти. Решение о его уходе должно быть мотивированным, пока таких оснований глава КС не видит.

«У президента очень большая власть. Я хочу, чтобы глава государства понял, что мы вместе строим страну. Мы заинтересованы, чтобы Украина была правовым государством», — подчеркнул Тупицкий.

Западные волнения

Проект Зеленского появился в Раде в ответ на последнее решение Конституционного суда по ряду положений закона «О предотвращении коррупции». Так, КС признал неконституционными пункты об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Это решение вызвало серьезную критику со стороны прозападных украинских политиков, поскольку стабильное функционирование антикоррупционной сферы в стране — один из ключевых пунктов для получения финансовых траншей от партнеров государства.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник,

западные партнеры запустили на Украины антикоррупционную вертикаль, введя электронное декларирование для всех чиновников, что фактически позволило им получить контроль над судебной системой.

«Они начали контролировать подачу деклараций, правильность их заполнения и даже способ жизни судей Украины. Решение Конституционного суда сводится к тому, что электронное декларирование судей должны быть, но вести его должен не орган исполнительной власти в лице НАПК, так как это вмешательство исполнительной ветви власти в деятельность судебной. По мнению КС, этим должны заниматься органы судейского самоуправления — высший совет правосудия и совет судей», — отметил эксперт.

То есть в решении Конституционного суда речь идет о том, кто будет контролировать судебную систему, продолжил Бортник: «Или она будет контролироваться украинскими элитами или этой антикоррупционной вертикалью, которая насыщена людьми [экс-президента Украины Петра] Порошенко и зачастую представляет интересы западных партнеров Украины».

Тут стоит отметить, что офис Зеленского негативно отреагировал на решение КС, пообещав восстановить устойчивую и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил.

Законопроект президента можно расценивать как выполнение этого обещания. Так, глава государства предложил признать решение КС о неправомерности значительной части положений антикоррупционного закона ничтожным и без правовых последствий отменить соответствующие изменения в закон. Кроме того, глава государства выступил за прекращение полномочий судей Конституционного суда.

Само это предложение, мягко говоря, противоречит основному закону Украины и может стать основанием для импичмента Зеленского.

Однако Бортник считает, что реакция президента стала такой резкой и провокационной, чтобы показать Западу его непричастность к решению КС.

«Зеленский в этой ситуации в какой-то мере выглядит заложником, потому что он понимал, что Запад сразу заподозрит его участие в решении КС. Он пытался показать, что сам к этому непричастен и действия суда не поддерживает, так как желает сохранить финансовую поддержку западных партнеров», — указал эксперт.

Роспуску КС быть?

В подобных условиях главный вопрос заключается в том, станет ли Рада принимать такой законопроект Зеленского. Как пишет «Страна.ua», единого мнения в правящей партии «Слуга народа» на этот счет пока нет.

Источники издания утверждают, что депутаты собираются созвать группу юристов, чтобы внимательно разобраться в предложениях президента. Они не желают переходить в «опасную зону», где все последующие решения станут хуже предыдущих.

При этом документ не поддерживают и противники Зеленского: в партии Порошенко «Европейская солидарность» проект назвали неконституционным и заявили, что он может только усугубить кризис.

Однако тут необходимо отметить, что с точки зрения отдельных украинских СМИ, президент продвигает роспуск КС в рамках борьбы со своим предшественником.

Большинство судей были назначены именно во времена Порошенко, что якобы беспокоит офис Зеленского. К тому же, они не исключают, что экс-президент может стоят за решениями КС, которые подрывают отношения Украины с Западом.

В таких условиях критика «Европейской солидарности» в отношении законопроекта Зеленского о роспуске КС отчасти подтверждает эту теорию, так как Порошенко явно не желает потерять контроль над инстанцией.

С точки зрения Руслана Бортника, в настоящее время голосов в парламенте за это предложение нет. По его словам, часть депутатов поддержат инициативу в отношении урегулирования вопросов электронного декларирования, другая одобрит перезагрузку КС, однако только с помощью законных инструментов.

«Скорее всего рассмотрение этого законопроекта в парламенте приведет к конкуренции инициатив, каждая фракция и группа выдвинет собственное предложение по этому вопросу.

Вероятно, президентский проект в такой ситуации не победит, так как он выглядит наиболее радикально и наименее конституционно», — подчеркнул эксперт.

В итоге маловероятно, что состав Конституционного суда будет полностью перезагружен, хотя частичную смену судей исключать нельзя, резюмировал Бортник. Также Рада может принять новое законодательство в части электронного реестра и уголовной ответственности за незаконное обогащение.