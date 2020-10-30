Новая пятилетка: как Китай планирует свое будущее

В Пекине уже несколько дней проходит очередной пленум Компартии Китая. В рамках него власти КНР представили 14-й пятилетний план, который рассчитан на 2021-2025 годы. План обнародовали по итогам четырехдневного закрытого совещания.

С 14-й пятилеткой в Китае связывают начало качественно нового этапа развития страны, в рамках которого она перейдет от строительства общества среднего достатка к формированию мощной социалистической державы.

В предложенном пятилетнем плане не обозначены конкретные количественные целевые показатели. В нем указаны только приоритеты политики Китая, в частности стремление к опоре на собственные силы в науке и технологиях. Как заявили руководители коммунистической партии Китая, за ближайшие пять лет страна обеспечит «устойчивое, здоровое развитие экономики», в том числе посредством поддержки внутреннего потребления, следует из документа, опубликованного государственным информационным агентством «Синьхуа».

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В коммюнике отметили важность существенного повышения уровня промышленной базы и модернизации промышленной цепочки. В документе также обозначили сферу сельского хозяйства. Китай планирует сформировать более прочную основу для его развития, сбалансированного прогресса городских и сельских районов. Пекин намерен продвигать формирование современной экономической системы.

Китайские власти собираются в рамках курса реформ и открытости продолжить совершенствовать социалистическую экономику для завершения формирования рыночной системы высокого уровня.

По мере совершенствования системы честной конкуренции, согласно документу, Китай намерен в целом на более высоком уровне сформировать новые институты открытой экономики.

Помимо этого, Пекин намерен достичь дальнейшего прогресса в реализации экологической программы. Китайские власти будут стремиться к балансу между развитием и защитой окружающей среды, а также к достижению существенных результатов в «зеленой» трансформации производства.

Одна из задач, обозначенных в коммюнике, — повышение благосостояния населения. Китай будет стараться увеличить эффективность занятости, а также рост доходов с учетом экономического подъема. Значительные улучшения при этом будут предприняты в структуре распределения доходов.

КНР также собирается обеспечить населению более справедливый доступ к базовому социальному обслуживанию, повысить уровень образования граждан и оптимизировать системы социального обеспечения и здравоохранения.

Полный текст пятилетнего плана, который будет содержать конкретные социально-экономические цели, обнародуют после запланированной на март сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Как обратил внимание в разговоре с «Газетой.Ru» директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, характерная особенность новой пятилетки Китая — тот факт, что конкретных цифр не было озвучено. Таким образом китайцы обезопасили себя от возможных неудач. К слову, они делают это уже не впервые. В середине года они также не обозначили конкретные цифры по росту ВВП, обратил внимание эксперт.

Как полагает специалист, в целом планы Китая на ближайшие пять лет прошли серьезную корректировку и будут корректироваться и далее.

Алексей Маслов отметил, что на фоне мирового падения экономики ВВП Китая в этом году по сравнению с другими странами будет в выигрышном положении. При этом по планам КНР могут ударить долгосрочные последствия коронавируса, особенно учитывая, что сейчас неизвестно, как долго еще продлится пандемия.

Директор Института Дальнего Востока признал, что на планы Китая повлияет торговая война, но не только с Соединенными Штатами, а со всем миром. При этом он выразил мнение, что дисбаланс сил в пользу Китая «как был, так и останется».

На этом фоне существенным препятствием для Китая могут оказаться меры, направленные против продвижения его технологий, допустил Алексей Маслов.

Это может оказаться существенным фактором, поскольку в новой пятилетке Китай уделяет много внимания развитию именно новых технологий, роботизации и цифровизации. Как следует из аналитической статьи портала MarcoPolo, к 2025 году уровень технологического развития Китая позволит ему конкурировать в области инноваций с Кремниевой долиной.

В целом из-за непростой внешней обстановки, как предположили аналитики, Китай будет привлекать больше прямых иностранных инвестиций и улучшать условия для ведения бизнеса.

Также аналитики допустили, что к окончанию пятилетнего плана пост председателя КНР будет по-прежнему занимать Си Цзиньпин, который установит курс на создание из Китая сверхдержавы.

Китай активно занимается реализацией проекта «Цели двух столетий», который подразумевает решение ключевых задач в рамках столетия со дня образования Компартии Китая (1921 год) и столетия с момента образования КНР (2049 год). Достижение этих целей, как ожидается, способствует построению общества умеренного достатка в Китае к 2020 году и современной социалистической страны к 2049 году.

«Разработанный на пересечении целей двух столетий 14-й пятилетний план задаст тон и заложит основу для строительства великой страны», — приводит китайское издание «Жэньминь жибао» слова профессора партийной школы ЦК КПК в Пекине Чжан Сисяня.

Китайская система «пятилеток» (FYP) — это разработка планов социально-экономического развития на каждые пять лет.

В текущем году новостной канал CGTN запустил интерактивный веб-портал, где можно ознакомиться со всеми пятилетними планами КНР с 1953 года, когда был представлен первый проект. Всего с тех пор, за исключением периода экономического регулирования в 1963-1965 гг., Китай разработал и реализовал 13 таких пятилеток.

В каждом документе подробно описаны цели, задачи и методические рекомендации по экономическим, социальным, академическим и экологическим вопросам. В пятилетних планах обозначены целевые показатели экономического роста, а также указания по проведению экономических реформ и реорганизации промышленности.

Установление системы пятилеток было связано с тем, что в первые годы после своего основания в 1949 году КНР переживала период экономического восстановления. В 1953 году центральное правительство государства представило первый пятилетний план до 1957 года. Он был ориентирован на переход от аграрной экономики к развитию передового промышленного производства. Акцент в этом плане был сделан на тяжелой промышленности.

В последние пятилетки Китай делает ставки на развитие своего технологического потенциала.

Так, в 12-м плане на 2011-2015 годы целью было увеличение вклада в развитие образования, науки и высоких технологий. В 13-й пятилетке — на 2016-2020 годы — акцент был сделан на использование инноваций для стимулирования развития государства.

Как отметили в ходе анализа пятилеток эксперты телеканала CGTN, в последние годы экономика перестала быть для Китая единственной целью государственного планирования. Власть уделяет много внимания широкому спектру других приоритетных направлений развития, в том числе охране окружающей среды, и программам социального благосостояния, например, в области здравоохранения и создания рабочих мест.