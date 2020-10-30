«В плен не берем»: Лукашенко еще раз предупредил оппозицию

Белорусский президент Александр Лукашенко предупредил сторонников оппозиции, что впредь силовики будут действовать решительно во время акций противников власти, передает «БелТА».

Реклама

«С сегодняшнего дня [начинает использоваться новый подход], особенно в квартирах граждан, куда они [протестующие] прячутся, мы в плен никого не берем», — заявил глава республики на встрече с коллективом МВД.

«Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все, нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», — добавил Лукашенко.

Ранее поднимался вопрос правомерности действий силовиков, которые врывались в квартиры протестующих. Такой инцидент произошел в Минске несколько дней назад. Тогда милиционеры без санкции зашли в одно из жилых помещений и задержали скрывавшихся там людей, передает РБК.

В ответ на это, глава МВД на тот момент Юрий Караев сказал, что правоохранители могут заходить в помещение в случае, если в квартире скрываются преступники. По его словам, задержанные прятались от полиции после того, как забросали камнями здание РУВД.

Вскоре после этого Лукашенко снял Караева с должности и направил его в Гродненскую область в качестве помощника президента — инспектором. Новым министром внутренних дел Белоруссии стал бывший руководитель ГУВД Минска Иван Кубраков. Ранее он говорил, что применение спецсредств силовиками прекратится только после того, как закончатся акции протеста.

По словам президента, некоторые оппозиционеры перешли «красную черту». Они, уверен Лукашенко, пытаются дестабилизировать инфраструктуру государства.

«Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит, они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил», — напомнил глава государства. В числе упомянутых Лукашенко «красных линий» — повреждения железнодорожного оборудования, например, закорачивание рельсовых цепей проволокой, что в теории может привести к авариям. Кроме того, он упоминал повреждения светофоров в столице республики.

Тогда же глава государства отметил, что студенты белорусских вузов, которые выходят на несогласованные акции протестов, должны быть отчислены из учебных заведений. По его словам, не надо никого «ни просить, ни уговаривать». «В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус, а они потом опять оттуда вылезут», — сказал президент.

Политик заверил, что власти будут действовать решительно и жестко в ответ на действия сторонников оппозиции. Те, кто «сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства», должны это знать и иметь в виду.

Александр Лукашенко вновь заявил, что организаторы и участники акций протестов уже «прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией».

В связи с этим он заявил, что правоохранительным органам необходимо реагировать на все провокации оппозиции «красиво, чтобы комар носа не подточил».

«Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение», — уверен белорусский президент.

Лукашенко заверил, что белорусские власти смогут стабилизировать ситуацию в стране. По его словам, «это не проблема». Он подчеркнул, что «просто надо это делать красиво и терпеливо».