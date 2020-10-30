Виновата Украина: в МИД РФ рассказали о белорусских протестах

Масштабы протестных акций в Белоруссии «сокращаются», несмотря на поддержку их извне — в том числе и с Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов, передает РИА «Новости».

«Располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе с территории Украины», — подчеркнул дипломат.

По его словам, сейчас заметна «все большая радикализация протеста». Сыромолотов сообщил, что среди выходящих на улицы белорусов становится «больше воинствующих молодчиков», которые вооружены арматурой и булыжниками и «настроена на агрессию» в отношении силовиков. РФ и РБ тесно взаимодействуют по вопросам безопасности, заверил дипломат. Он отметил также, что до 2022 года запланированы совместные антитеррористические мероприятия на белорусской территории.

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Накануне генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что протестные акции «давно потеряли мирный характер», приобретя в последние недели «крайне радикальные формы».

Кроме того, в пятницу президент РБ Александр Лукашенко поручил силовикам реагировать на протесты так, чтобы «комар носа не подточил». Он заявил, что организаторы и участники «беспорядков» уже прошли семь или восемь этапов «по методичке цветных революций» — и сейчас наступят заключительные стадии «радикализации».

«Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, с 30 октября в стране начинает использоваться новый подход к участникам массовых протестов. «Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все, нам отступать некуда», — припугнул белорусский глава.

Напомним, в республике Беларусь начались массовые акции протеста против фальсификаций сразу же после президентских выборов в начале августа. Штабы оппозиционных кандидатов объявили о непризнании результатов голосования — согласно данным ЦИК РБ, победил с 80% голосов бессменный с 1994 года глава страны Александр Лукашенко.

Сразу после объявления предварительных результатов в Белоруссии начались массовые акции протеста, разгоняя которые белорусская милиция и внутренние войска, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По сообщениям белорусских и российских журналистов с места событий,

подавление протестов приобретало крайне жестокие формы, сотни человек были избиты, многие подвергались истязаниям в СИЗО. Всего с начала протестов в РБ задержали порядка 5 тыс. протестующих, заявили в МВД страны.

В дальнейшем в Белоруссии объявили о начале «всеобщей забастовки» на крупнейших промышленных предприятиях. Рабочие требовали проведения новых выборов и прекращения жестокости со стороны силовиков.

28 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Он также добавил, что возможное участие российских силовиков в стабилизации обстановки в республике никак не отразится на отношениях с белорусами.

В тот же день Лукашенко заявил, что если на западной границе Союзного государства «дернутся», Минск и Москва задействуют совместную группировку вооруженных сил. Он также подчеркнул, что, предпринимая соответствующие действия, Москва спасает не столько Белоруссию, поскольку угроза есть и в отношении самой РФ.

3 сентября белорусский глава вновь заявил, что Белоруссия столкнулась с «агрессией извне» и оказалась «один на один». В связи с этим президент поблагодарил Российскую Федерацию за поддержку и отметил, что без нее «сейчас было бы непросто».