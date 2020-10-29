«Сплав опыта и преданности»: зачем Лукашенко меняет силовиков

Уход Караева с поста министра внутренних дел объясняется переходом на новую должность. Он и еще два высокопоставленных чиновника — замглавы МВД Александр Барсуков и секретарь Совета Безопасности Валерий Вакульчик — стали помощниками президента.

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Юрий Караев назначен помощником главы государства по Гродненской области, Вакульчик — по Брестской, а Барсуков — по Минску. «Вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли. Они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться.

Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить», — сообщил им о кадровых изменениях Александр Лукашенко.

Также президент заявил, что полномочия его помощников в регионах страны будут значительно расширены.

Для Вакульчика это уже второе изменение статуса за последнее время. Должность секретаря Совбеза он получил только в начале сентября, а до этого был председателем республиканского КГБ. Свое новое назначение он оценил как «особенно ответственное, почетное и важное», поскольку Брестская область — его малая родина.

В России деятельность Вакульчика в первую очередь ассоциируется с предвыборным скандалом о «задержании вагнеровцев». Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, именно он курировал историю с задержанием 33 граждан России, докладывая Лукашенко о готовящемся силами из России «перевороте». «То есть это человек-провокатор», — дает ему характеристику эксперт.

Пока не до конца ясно, идет ли речь о работе по совместительству или же Вакульчику придется оставить свою должность в Совбезе. Более прозрачная ситуация складывается с Юрием Караевым — на пост министра внутренних дел уже назначен новый человек.

Уход Караева из МВД — главная новость этого дня для белорусов, которые прочно ассоциировали чиновника с милицейскими репрессиями в стране.

«Милицейское насилие на улицах Белоруссии многие связывают с фамилией Караева. Этот человек стал символом ненависти общества», — говорит Болкунец.

Этому способствовали в том числе многие скандальные заявления экс-министра. Например, менее чем за сутки до своей отставки он охарактеризовал проходящие в стране протесты как «войну». Его работа в этих условиях, по его же словам, заключалась в том, чтобы донести до каждого районного милиционера, что их «жизнь зависит от того, насколько быстро они схватят оружие».

Несмотря на объективно жесткие действия белорусской милиции в последние месяцы, Караев не признавал ошибок, говоря, что «более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире». Не обходилось с его стороны и без оскорблений в адрес протестующих: их он называл то «террористами», то людьми, «у которых мозги заплыли жиром от беспечной спокойной жизни».

Однако, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт по странам ближнего зарубежья, политолог Максим Семенов, вряд ли какие-либо из многочисленных скандальных заявлений Караева могли стать причиной его отставки.

Отдельные наблюдатели связывают его увольнение с заявлением о том, что на улицах идет война. Но мне кажется это очень сомнительным, потому что такие жесткие и в то же время детские заявления делали и раньше, их делал министр обороны.

Риторика властей о войне с оппозицией применяется давно, и Караев не сказал и не сделал ничего, что выбивалось бы из общей колеи», — говорит эксперт.

Новым главой МВД стал начальник главного управления внутренних дел (ГУВД) Минского горисполкома Иван Курбаков. Именно действия подотчетной ему столичной милиции за время протестов как правило оказывались объектом общественной критики.

В то же время риторика Курбакова о событиях в стране все же значительно мягче, чем у его бывшего начальства. «Я хочу с уверенностью сказать, все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Мы всего лишь пресекаем противоправные действия», — говорил он в середине октября.

И все же, по крайней мере с точки зрения западных стран, Курбаков несет не меньшую ответственность за акты милицейского насилия в Белоруссии. Как и три новых помощника президента — Караев, Вакульчик и Барсуков — новый глава МВД числится в санкционных списках ЕС, Канады, Великобритании и США.

Александр Лукашенко объясняет выбор Курбакова на должность министра внутренних дел именно его опытом работы в Минске. «Ты в теме», — сказал он ему, добавив, что рассматривал около десяти кандидатов на пост.

Собеседники «Газеты.Ru» считают, что кадровые перестановки в МВД и отставка Караева могут свидетельствовать о пересмотре руководством страны своей внутренней политике.

«Лукашенко, возможно в том числе по влиянием России — напомню, что на прошлой неделе к нему приезжал [директор СВР РФ Сергей] Нарышкин — вероятно начинает корректировать свою внутреннюю политику», — отмечает Максим Семенов. При этом эксперт предостерегает от окончательных выводов на этот счет, отмечая, что «выводы делать пока рано».

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец убежден, что сам факт смены руководства МВД не повлияет на уровень милицейского насилия в стране. «Здесь все зависит от приказа Лукашенко, который еще несколько дней назад призвал «давить» протест в стране», — говорит он.

Также эксперт сомневается, что отставка Караева снизит недовольство протестующих. «То, что Лукашенко пересадил Вакульчика и Караева в другие кресла никакой роли не сыграет. Эффект был бы, если бы он потребовал возбудить уголовные дела в их отношении, арестовал бы их, обвинил бы в этих массовых избиениях людей в СИЗО, в массовых репрессиях», — считает Болкунец.

Однако судя по всему Александр Лукашенко подобных целей перед собой не ставит. Сегодняшние кадровые изменения в силовых структурах он объясняет желанием «создать сплав опыта, преданности, патриотизма, таланта».