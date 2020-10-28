«Ослабить контроль Запада»: Украина меняет закон против коррупции

Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции»: пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Изначально предполагалось, что КС вовсе отменит обязательное электронное декларирование, уголовную ответственность за незаконное обогащение и лишит НАПК практически всех полномочий.

Это отчасти подтверждали публикации украинских СМИ по завершению закрытого заседания, однако в итоге все оказалось иначе.

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Своим решением украинский Конституционный суд ослабил влияние антикоррупционных структур, хотя и не слишком сильно. Так, нарушения в электронных декларациях не раз становились поводом для возбуждения уголовных дел в отношении депутатов или чиновников, что послужило причиной для рассмотрения этого вопроса в КС.

Интересно, что проблемы с этим пунктом закона возникали даже у представителей антикоррупционных ведомств. В частности, руководитель центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в сентябре был признан виновным в нарушении закона «О предотвращении коррупции» за несвоевременную подачу электронной декларации за 2019 год, но отделался лишь небольшим штрафом.

Однако статья предусматривала также лишение свободы сроком на два года, что вызывало беспокойство у украинских депутатов.

По закону в таких декларациях чиновники и парламентарии должны были указывать не только свои данные, но и проживающих с ними третьих лиц. Из-за этого существовала техническая возможность угодить в тюрьму из-за ошибки другого человека — отчасти поэтому норма и была признана неконституционной.

Что касается полномочий НАПК, то тут КС лишил ведомство контроля над электронным декларированием судебной ветви власти. С точки зрения суда, эта структура относится к исполнительной власти не может вмешиваться в деятельность судебных органов, так как они независимы.

Как пишет «Страна.ua», решение суда также предполагает, что теперь Верховной раде необходимо принять обновленный закон «О предотвращении коррупции», чтобы исключить нарушения украинской конституции. По данным издания, постановление КС не на шутку взбудоражило так называемых антикоррупционных активистов, живущих на гранты западных посольств, а также их непосредственных спонсоров.

Западные ссоры

Интерес стран Запада к борьбе с коррупцией на Украине — отнюдь не тайна, поскольку это одно из главных условий для получения финансовой поддержки. Решение КС привело к неожиданному визиту в здание суда главы представительства ЕС на Украине Матти Маасикаса и временного поверенного по делам США в Киеве Кристину Квин.

Стороны провели переговоры с главой Конституционного суда Александром Тупицким. Подробности встречи пока неизвестны, сообщалось лишь об обсуждении вопросов, представляющих взаимный интерес.

Как отметил Маасикас, разговор касался «важности прозрачности и сохранения достижений», достигнутых после «майдана».

Параллельно с этим в социальных сетях представители прозападных украинских партий начали обвинять правящую партию «Слуга народа» в давлении на суд для принятия этого решения. К примеру, депутат от партии «Голос» Александра Устинова заявила, что отмена уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях — «убийство всей системы декларирования».

«Cлугам» и другим депутатам не хочется объяснять, откуда в декларации после года работы в парламенте появляются заоблачные цифры, элитные авто и квартиры», — написала она в Facebook.

Однако критика решения КС пошла также со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского, что можно расценить как отсутствие заинтересованности Киева в этом постановлении.

«Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить устойчивую и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил», — говорится в сообщении.

Перестройка отношений?

Возникла несколько двоякая ситуация, поскольку в последнее время действия КС во многом направленны в отношении антикоррупционных ведомств. Взять хотя бы признание неконституционным назначение главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. По закону он должен был уйти в отставку, но сделать это отказался.

По версии украинских СМИ, к скандалу с директором НАБУ имеет отношение Зеленский, а запуск его увольнения расценивают как попытку Киева уйти от контроля Запада в антикоррупционных вопросах. Дело в том, что Сытников считается ставленником США, и его отставка создает опасность для задержки новых траншей финансовой помощи и даже отмене безвиза.

С точки зрения главы Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслана Бортника, решение КС по электронным декларациям было вполне ожидаемым, его действительно стоит рассматривать в русле решений по Сытнику.

«Фактически таким образом украинские политические, административные и судебные элиты дают понять, что форма контроля со стороны западных партнеров — через электронные декларации и систему антикоррупционных органов — требует пересмотра. Ее необходимо ослабить и перезагрузить новыми людьми, несвязанными с экс-президентом Украины Петром Порошенко и прошлыми администрациями на Западе», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Пока что диалог между Киевом и Западом в полной мере не складывается, отметил Бортник, однако все же не стоит исключать перезагрузки антикоррупционных структур и изменения этой сферы в правовом регулировании Украины.

Впрочем, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский придерживается иной точки зрения. По его словам, Киев «барахтается» в попытках не выполнить пожелания «старших товарищей» в части контроля над антикоррупционными делами.

«Созданные по наущению американцев и европейцев структуры полностью не работают по назначению, а являются инструментами контроля внешних игроков над украинской элитой. В Киеве осуществляются попытки отвязаться в этом вопросе от внешнего управления, поэтому принимается решение отправить в отставку Сытника — полностью человека американского посольства, который признан одним из украинских судов коррупционером», — добавил эксперт.

Любые попытки Киева отвязаться от внешнего управления хоть в каком-то деле параллельно идут с уступками, продолжил Погребинский. К примеру, Киев решил вернуть «фантастические зарплаты» иностранным членам наблюдательных советов госкомпаний Украины.

«Теперь ограничения у них стоит на отметке в полтора миллиона гривен (более $52 тыс.), когда бюджетники находятся в кошмарной ситуации. Это решение — как раз результат давления со стороны Евросоюза, с угрозами прекратить финансовую поддержку. Однако похоже все-таки Зеленский решился взять под контроль антикоррупционные структуры. Есть надежда, что Сытника все же уволят», — резюмировал эксперт.