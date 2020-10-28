«Начинающие террористы»: в Минске рассказали об организации протестов

По словам главы белорусского МВД, государственная пограничная служба страны работает прекрасно, «отсекая» всех ненужных гостей, поэтому присутствие отдельных иностранных боевых инструкторов в республике не слишком ощущается. Юрий Караев отметил, что силовые структуры не допустили въезда в Белоруссию почти тысячи человек, подготовленных к столкновениям с сотрудниками правоохранительных органов.

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«Они выдают себя через Telegram-каналы. Они сами находят друг друга по тому признаку, кто наиболее агрессивен. Затем встречаются и организуют такие «банды Нью-Йорка». Мы их находим и нейтрализуем. Это начинающие террористы», — пояснил силовик в интервью для YouTube-канала председателя правления Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева.

Также, Караев детализировал, что участвующих в стычках с силовиками можно разделить на несколько групп: во-первых, это спортсмены, есть и геймеры, которые путают игровые миры с реальной жизнью. В протестном движении заметны также футбольные фанаты, являющиеся «отличными бойцами для уличных драк» и анархисты, метающие коктейли Молотова и стреляющие «из боевых рогаток».

Финансирование протестов идет из-за рубежа, из стран Евросоюза, в числе которых Польша и Литва, заявил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он сообщил, что эти страны спонсируют устраивающих забастовки белорусских рабочих. По словам Лукашенко, деньги оппозиции поступают из-за рубежа «по открытым и закрытым каналам», и власти РБ не всегда могут отследить источник.

Глава государства также считает, что не нужно «уговаривать» бастующих вернуться к работе: «не хотят рабочие работать — не надо». При этом, добавил белорусский президент, необходимо «освободить» остальных рабочих от «проплаченных протестующих». Лукашенко уверен, что враги Белоруссии хотят развалить экономику республики с помощью забастовок, а конкуренты непременно воспользуются остановкой производства.

На прошлой неделе глава Госдепартамента США Майк Помпео в телефонном разговоре с Лукашенко заверил, что ни НАТО, ни Польша или Литва не являются угрозой для Белоруссии.

Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ряд стран Запада, прежде всего — США и Канада, нарушают суверенитет Белоруссии. Дипломат отметил, что сейчас Минск не нуждается в посреднических услугах для урегулирования обстановки.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обращал внимание на то, что Запад начал подготовку протестов задолго до голосования.

«США в 2019 году и начале 2020 года по линии различных НПО (неправительственных организаций) направили на организацию антиправительственных выступлений порядка $20 млн», — детализировал Нарышкин. По словам главы российской разведки, эти деньги предназначались для формирования «независимых блогеров» и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовки активистов к проведению уличных акций.

«Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности, в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по «ненасильственным протестам», — напоминал глава спецслужбы.

В Белоруссии уже больше двух месяцев проходят массовые акции протеста. В самых массовых из них, по разным оценкам, участвовали 100-200 тыс. человек. Люди стали выходить на улицы белорусских городов после того, как вечером 9 августа стали известны предварительные результаты голосования, свидетельствующие о явной победе Лукашенко.

На фоне всего происходящего официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщал, что охрана республиканской границы осуществляется в усиленном варианте.