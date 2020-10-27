«Повысит ответственность»: Госдума изменила порядок формирования правительства

27 октября Госдума приняла в третьем чтении законопроект «О Правительстве РФ». Инициатива одобрена в рамках поправок, внесенных в Конституцию РФ.

Закон предполагает новый порядок назначения членов правительства — премьер-министр и его кабмин назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой.

Исключение составляют министры «силового блока» (Министерство обороны, МВД, МЧС, Министерство юстиции, МИД) — их членов назначает глава государства после консультаций с Советом Федерации.

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Кандидатуру премьер-министра выдвигает президент. Глава государства должен внести в Госдума свои предложения не позднее 2 недель после своего вступления в должность, отставки правительства или же в течение одной недели со дня отставки премьера.

Вице-премьеров и министров предлагает председатель правительства — глава государства обязан их назначить, однако за ним остается право последующей отставки.

В случае если депутаты Госдумы трижды отклонили предложенный им состав правительства, президент может назначить их без утверждения парламента.

Одним из важнейших изменений стала возможность отправлять в отставку премьера, не распуская состав правительства. Члены правительства могут подать в отставку — ее должен принять или же отклонить глава государства.

Глава кабинета министров может предоставить президенту предложение об отставке того или иного члена правительства, а также о наложении дисциплинарных взысканий или же наград. Освобождая от должности, глава государства может поручить министру продолжить исполнение своих обязанностей или же передать их исполнение до нового назначения.

Если Госдума высказывает недоверие правительству, президент может либо отправить кабмин в отставку, либо же не согласиться с решением депутатов. Если же Госдума в течение трех месяцев снова вынесет вотум недоверия правительству, то глава государства должен распустить либо кабинет министров, либо Госдуму и назначить новые выборы.

Также вопрос о доверии правительству перед Госдумой может поставить премьер-министр. Депутаты обязаны рассмотреть его в течение семи дней. При вынесении недоверия кабмину президент в течение недели имеет право отправить правительство в отставку или же распустить Госдуму. Если в течение трех месяцев ситуация повторится, глава государства обязан принять то или иное решение.

Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, назначение состава правительства через обсуждение депутатов «повысит ответственность министров перед гражданами нашей страны».

«Возрастет и ответственность депутатов за принимаемые совместно с правительством решения, — считает Володин. — Все эти изменения положительно скажутся на качестве власти — исполнительной и представительной».

Также в законе «О Правительстве РФ» отражена конституционная поправка, предполагающая, что правительство обеспечивает проведение в стране единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды.

27 октября Госдума также приняла в третьем чтении поправки «О Конституционном Суде РФ». Будет сокращена численность судей КС с 19 до 11. Конституционный суд сможет осуществлять деятельность при наличии не менее восьми членов, а принимать решения составом не менее шести судей.

Также изменяется порядок прекращения полномочий судей КС. Предложения об отставке вносятся в Совет Федерации по представлению президента в случае, если судья совершил поступок, порочащий честь и достоинство или же при других обстоятельствах, не допускающих осуществления судьей своих полномочий.

Также КС по запросу президента проверяет конституционность законопроектов (проектов законов РФ о поправке к Конституции, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов — до их принятия Госдумой в третьем чтении). Конституционный суд будет проверять конституционность законов субъектов России до их обнародования главой региона. В случае отрицательного вердикта судей инициатива не подлежит дальнейшему рассмотрению, пока она не будет изменена в соответствие с решением суда.

Конституционный суд будет также разрешать вопросы о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, предположительно противоречащем Конституции РФ. С соответствующим запросом к судьям могут обратиться президент, правительство, Верховный Суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

В случае спора Конституционный суд разрешает вопрос о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, международного арбитража, налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации.

Граждане России и юридические лица могут обращаться в КС с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод. В этом случае судьи должны проверить конституционность законов и иных актов, примененных в конкретном деле, — в случае если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты.

Еще одним нововведением стал запрет на публичное высказывание своего мнения о вопросе, ставшем предметом рассмотрения КС. Как отмечается в тексте документа, судья, не согласный с решением КС, вправе письменно изложить особое мнение, которое будет приобщено к протоколу заседания, но не сможет его обнародовать или публично на него ссылаться.

Такой запрет распространится на высказывания в печатных изданиях, СМИ, самостоятельно распространяемых текстах, в интернете, в выступлениях перед любой аудиторией, в переписке с органами публичной власти, организациями и гражданами, которые, исходя из обстоятельств ее ведения, могут ее обнародовать.

Кроме того, судьям запрещено разглашать содержание заседания и результаты голосования.