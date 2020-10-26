Провал партии Зеленского: как на Украине прошли местные выборы

25 октября на Украине прошли местные выборы — фактически первый электоральный экзамен для президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Экзамен партия главы государства провалила.

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Местные выборы, на которых граждане страны выбирали глав муниципалитетов, а также депутатов местных советов, стали для Зеленского третьими выборами в его политической карьере. Первые — выборы президента и парламента — стали оглушительным успехом. Год назад Украина сделала ставку на новые лица с незапятнанной репутацией. Издержками стала неопытность президента и большинства депутатов «Слуги народа».

Теперь же, спустя год, украинцы выбирали уже из тех, кого они давно знают в политическом поле. Фактически эти выборы стали показателем доверия к власти. Однако «Слуге народа» не удалось даже приблизиться к тому успеху, с которого она начинала. По предварительным результатам, ни в одном большом городе партия не одержала победу.

В Киеве, по предварительным данным, выигрывает действующий мэр Виталий Кличко. Судя по всему, для победы в первом туре ему не хватило совсем немного: он набирает 46-48%.

Это, пожалуй, одна из главных неудач «Слуг народа», учитывая то противостояние, которое развернул в прошлом году с Кличко Андрей Богдан, на тот момент глава офиса президента Украины. Кандидат от партии президента занимает лишь третье место. Второе достается «Оппозиционной платформе — За жизнь» (ОПЗЖ).

В целом, этот результат можно считать наиболее показательным. Действующие мэры и их локальные партии действительно заручились большей поддержкой по всей стране. Эта тенденция демонстрирует, что спустя год граждане Украины разочаровались во всех национальных политических силах.

Второе место «Оппозиционной платформы — За жизнь» тоже можно назвать знаковым. Противостояние Зеленского и экс-президента Петра Порошенко, в целом, разводит их электораты по разным углам. А вот с ОПЗЖ глава государства делит одних избирателей. Владимир Зеленский обещал во что бы то ни стало закончить войну в Донбассе и на любых шагах в этом направлении он расставляет особые акценты.

«Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук, продолжает демонстрировать куда более прозрачные намерения на этот счет. ОПЗЖ выступает, к примеру, за полное соблюдение минских соглашений и восстановление политических и экономических связей с Россией. Традиционно за нее голосует юго-восток Украины, часть его голосов партия потеряла на выборах президента и Верховной рады. На этот раз ОПЗЖ выступила куда лучше — на юго-востоке она вернула свои позиции и даже пошла дальше, о чем свидетельствуют ее результаты на выборах мэра Киева. «Оппозиционная платформа — За жизнь» однозначно войдет в столичный горсовет, что произойдет впервые со времен «майдана».

В самой ОПЗЖ довольны предварительными результатами голосования. Об этом заявил на брифинге глава исполкома партии Сергей Левочкин.

«Мы удовлетворены теми цифрами, которые мы уже знаем по результатам экзитполов, особенно это касается юго-востока страны — традиционных базовых регионов нашей партии», — сообщил он.

Абсолютно та же картина складывается во втором по численности городе Украины — Харькове — первое место на выборах мэра и депутатов городского совета достается представителям местных сил. Второе место берет ОПЗЖ, третье — «Слуги народа» и четвертое — «Европейская солидарность». Тот же расклад наблюдается и в Одессе (третьем городе по численности).

В Днепре первое и второе место делят выдвиженцы местных партий. «Слуга народа» лишь на четвертом месте, за ней следует ОПЗЖ.

В некоторых городах Центральной Украины партии президента все же удалось заручиться успехом. Первое место «Слуги народа» получают на выборах в горсоветы Черкасс, Ужгорода и Кривого Рога (родного города Зеленского). Однако «слугам» все же придется формировать коалиции с другими партиями, преодолевшими избирательный барьер. К тому же, кандидаты в мэры этих городов занимают второе место, уступая действующим главам.

Вообще «Слуга народа» не смогла провести своего выдвиженца в мэры ни одного областного центра.

Еще одним серьезным сигналом для президента стали результаты «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Год назад политическая карьера экс-президента, казалось, будет закончена в ближайшее время. Он и его партия полностью провалились на президентских и парламентских выборах. Однако ему удалось сплотить вокруг себя всю националистически настроенную часть общества, о чем свидетельствует провал остальных сил, которые могли рассчитывать на этот электорат.

На западе Украины, которому присущи такие настроения, «Европейская солидарность» взяла свое. Во Львове на выборах в горсовет партия Порошенко лидирует, на выборах мэра занимает второе место, уступая местному кандидату. Более того, неплохой результат «Евросолидарность» демонстрирует и в некоторых частях Центральной Украины. В Винницкой области она занимает второе место на выборах мэра и членов горсовета, опять же уступая местным властям. Что важно, партия Петра Порошенко лидирует в Киевской области. На втором месте — «Слуга народа». На выборах в Киевсовет «Евросолидарность» занимает второе место, уступая партии Виталия Кличко. «Слуга народа» — третьи.

Сам бывший президент в ходе брифинга уже заявил, что «Евросолидарность» — единственная партия, которая будет представлена во всех областных центрах Украины.

«Это огромный шаг вперед по сравнению с парламентскими выборами прошлого года, где «Европейская солидарность» заняла первое место только во Львовской области», — отметил Порошенко.

Стоит также отметить и рекордно низкую явку — всего 37%. Однако этот факт можно списать на пандемию COVID-19.

Главным же выводом после последнего голосования стало возвращение к политической поляризации. Если отойти от специфики местных выборов — наличия локальных политиков и партий, — то избиратели снова выбирают между «партией войны» и «партией мира». Такие политические силы существовали до появления Зеленского — это «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Четко ориентированные на свой электорат, партии предлагают строго то, что ему нужно. «Евросолидарность» выступает против «капитуляции» — любых уступок по Донбассу и Крыму и выполнения важнейшей части минских соглашений. ОПЗЖ резко им оппонирует.

Владимир Зеленский свой первый год правления пытался нащупать баланс между двумя частями расколотого общества и удовлетворить интересы обоих лагерей. Однако в этом стремлении он в результате не угодил никому. Президент шел на обмен пленными и заключал режим тишины, но заявлял о недопустимости соблюдения политической части минских соглашений. И, судя по всему, нечто среднее украинскому избирателю попросту не нужно.

В рядах президентской партии демонстрируют оптимизм. Председатель «Слуги народа» Александр Корниенко, ссылаясь на параллельные подсчеты, прогнозирует победу на местных выборах.

«Давайте посмотрим на все результаты по стране через пару дней. Наибольшее количество местных депутатов будет у «Слуги народа», что бы там кто ни говорил», — заявил Корниенко журналистам.

Он рассказал, что во второй тур выходят кандидаты от «Слуги народа» в Полтаве и Житомире, а в Киеве призвал дождаться подсчета голосов. По словам Корниенко, впервые за все время партия власти показала достаточно высокий уровень проведения самих выборов, не вмешиваясь при этом в избирательный процесс.

Такое заявление председатель «Слуги народа» сделал ночью во время подсчетов голосов. Президент Украины, находящийся в это время в пресс-центре партии, так и не вышел к ожидающим его журналистам.