Вирусный дефицит: Мишустин рассказал о проблемах будущего бюджета

В России пока рано говорить о полной победе над коронавирусом, так как ситуация с распространением инфекции остается достаточно сложной. Об этом во время встречи с руководством Госдумы и главами фракций сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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«К сожалению, фактор неопределенности сохраняется. Наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано. Ситуация достаточно сложная», — сказал он.

По его словам, в настоящее время подходит к концу работа над так называемым нулевым чтением бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Мишустин обратил внимание, что работа над бюджетом в таких сложных условиях проходила впервые за долгие годы.

Премьер-министр пояснил, что это связано было не только с санкциями и низкими ценами на нефть в этом году, но и с социально-экономическими рисками, которые возникли из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«В таких условиях бюджет получился, я бы сказал, напряженным. Есть и дефицит в нем, но он направлен в первую очередь на поддержку людей. На это нацелены все наши национальные ресурсы, которые нам удалось в том числе сконцентрировать в текущем моменте», — подчеркнул глава кабмина.

Чиновник также рассказал, что на фоне этих факторов произошло существенное сокращение доходной базы бюджета. В то же время были нужны «дополнительные серьезные ресурсы, чтобы защитить жизнь и здоровье» россиян и поддержать экономику в сложное время, заметил премьер.

Мишустин напомнил, что многие из предпринятых властями мер продолжают работать до сих пор и будут действовать дальше — на перспективу.

Он обратил также внимание на то, что дальнейшее обсуждение федерального проекта в Госдуме должно привести к максимально эффективному использованию ресурсов.

«Наша задача в ходе дальнейшего обсуждения бюджета в Государственной думе — добиться того, чтобы все средства были использованы максимально эффективно», — отметил он.

С начала осени в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Власти страны заверяют, что не намерены вводить такие жесткие меры, какие были весной, когда были закрыты предприятия и объявлены дополнительные нерабочие дни.

Каждый регион продолжает самостоятельно принимать необходимые меры для сдерживания распространения вируса и для борьбы с заболеванием, но, в целом, ограничения минимальны. Самое обязательное из них — ношение масок и перчаток в общественных местах.

За минувшие сутки специалисты зафиксировали 17 347 новых случаев, что стало новым максимальным значением с начала эпидемии в России. Предыдущий антирекорд был установлен 23 октября. Тогда количество положительных тестов на коронавирус составило 17 340.

При этом из 17 347 новых заболевших 27,7% не имели клинических проявлений болезни, сообщают в московском оперштабе. «Зафиксировано 219 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 574 человека», — добавили в ведомстве. Всего в стране заразились 1,531 млн человек. Умерли 26 269 больных.

По мнению вирусолога Виктора Зуева, ситуация с распространением коронавируса наладится к лету, а точнее — к июлю, так как подобные вирусы боятся тепла.