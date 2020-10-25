Задержания в Минске: протестующих встретили светошумовыми гранатами

Белорусские правоохранители сообщили о нападении сторонников оппозиции. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в беседе с РИА «Новости» на вопрос о том, были ли нападения на силовиков ответила: «Конечно, были».

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В связи с этим правоохранители приняли решение использовать спецсредства против митингующих. «Мы можем говорить о применении спецсредств и о задержаниях в районе Орловской, Нововиленской [улицы в Минске, где проходила несанкционированная акция протеста] для сдерживания напора протестующих и предотвращения нападения на сотрудников правоохранительных органов», — сказала Чемоданова.

Тем временем Telegram-канал Baza выложил видео, на котором якобы запечатлены кадры разгона протестующих. «В Минске очень жестко разгоняют протестующих. Силовики применяют оружие с резиновыми пулями и светошумовые гранаты», — говорится в подписи к записи.

Шествие сторонников белорусской оппозиции началось в Минске еще днем. Задолго до этого силовики стали стягивать свои силы в центр столицы.

По информации оппозиционных Telegram-каналов, в этой акции протеста принимают участие свыше 100 тыс. человек. Демонстранты прошли по проспекту Победителей к стеле «Минск — город-герой». По данным kp.ru, митингующие пели песни, кричали лозунги и несли плакаты. Чаще и громче всего они скандировали: «Забастовка!»

Таким образом оппозиционеры делали отсылку к «народному ультиматуму», который на прошлой неделе выдвинула бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская. Основные требования: добровольная отставка президента страны Александра Лукашенко, прекращение насилия против демонстрантов и освобождение всех политзаключенных. На исполнение требований Тихановская дала 13 дней. Срок истекает в понедельник, 26 октября.

По словам лидера белорусской оппозиции, если Минск не выполнит ультиматум, то противники Лукашенко будут устраивать массовые забастовки, в том числе и на главных предприятиях страны. В свою очередь, в КГБ Белоруссии отметили, что оппозиция готовит крупную провокацию против официальных властей.

Опасаясь за своих соотечественников, сотрудники американского посольства в Белоруссии посоветовали запастись продуктами, снять наличные деньги и стараться не участвовать в массовых мероприятиях.

От стелы «Минск — город-герой» протестующие двинулись по проспекту Машерова в сторону улицы Богдановича, где силовики преградили им путь.

Как передает ТАСС, на Богдановича выстроились правоохранители, что вынудило толпу двинуться в обратном направлении. Кроме того, был перекрыт проход к центру с проспекта Машерова и к улице Куйбышева. Там находились несколько водометов, а также машина «Рубеж». Таким образом, силовики блокировали движение колонны в сторону площади Победы.

Марш протеста также прошел по улице Сурганова. Сторонники оппозиции дошли до площади Бангалор, где колонна разделилась.

Часть противников Лукашенко двинулась по улице Богдановича в район Зеленого луга на северо-востоке Минска. Другая часть колонны демонстрантов продолжила путь по улице Орловской в направлении Дворца независимости, резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.

На Орловской протестующих также встретили силовики, как и на перекрестке улицы Сурганова и Якуба Коласа — в непосредственной близости от центрального проспекта Независимости. При этом на Сурганова правоохранители задержали несколько протестующих.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев, задержания начались после того, как власти применили светошумовые гранаты против участников несанкционированной протестной акции в Минске.

«Началась паника, люди услышали громкие взрывы и увидели яркие вспышки. В отдельных случаях гранаты взорвались прямо под ногами у протестующих, некоторые так и остались стоять в дыму. Остальные бросились врассыпную. Следом за этим начались массовые задержания, людей хватали и тащили в автобусы», — рассказал агентству один из свидетелей.

В МВД тем временем сказали, что точные данные по количеству пострадавших и задержанных будут известны к утру. «Всю эту информацию, есть ли пострадавшие, будем знать к утру. Говорить о том, есть ли пострадавшие, сколько (их), сколько человек задержано, преждевременно», — сказала в комментарии РИА «Новости» Чемоданова.