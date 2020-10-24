«Для нас Франциск не авторитет»: как в Польше встретили слова папы о геях

Непрекращающийся уже долгие десятилетия спор либеральной общественности с консерваторами на тему положения ЛГБТ-сообщества в современном мире получил новый виток после высказывания папы Римского Франциска на эту тему. Кадры, на которых понтифик говорит об однополых браках, вошли в документальный фильм »Франциск» американского режиссера Евгения Афинеевского. Премьера кинокартины состоялась 21 октября в рамках Римского кинофестиваля.

«Гомосексуалы имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть исключен. Что мы должны сделать — это принять закон о гражданских союзах. Таким образом, гомосексуалы будут пользоваться правовой защитой», — сказал Папа Франциск.

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Причем подобное заявление звучит из уст папы не впервые. Еще в 2013 году агентство Reuters приводило следующее заявление главы Католической церкви: «Если человек является геем, но имеет добрую волю и ищет Бога, то кто я такой, чтобы судить его? Катехизис Католической церкви объясняет это очень хорошо. В нем говорится, что гомосексуалы не должны быть изолированы из-за ориентации, их следует интегрировать в общество. Мы должны быть братьями».

Именно такую позицию и отстаивает папа по сей день. Она заключается в большей степени в милосердии по отношению к сексуальным меньшинствам. К этому папа призывает не только церковь, но и само общество.

Вспыхнувшая после очередного высказывания папы Франциска об однополых союзов дискуссия — следствие того, что многие восприняли эти слова как одобрение таких браков церковью. Что, разумеется, противоречит идеям, которые отстаивает католичество. В своей речи он говорит о «гражданских союзах» и «правовой защите» — терминах, безусловно, не имеющих отношение к религии. Речь в данном случае идет о светских союзах. А единственные браки, которые признает церковь, — те, что прошли через таинство венчания.

«Папа, наоборот, отделил брак от гражданско-правового союза. Общество восприняло это как одобрение однополых браков, но это совсем не так», — сказал «Газете.Ru» религиовед, заместитель директора института Европы РАН Роман Лункин.

Это высказывание вполне соответствует особому мировоззрению папы Римского, которое основывается на милосердии ко всем социальным группам и меньшинствам, уверен эксперт.

Как отметил Лункин, слова папы Франциска показывают открытость католической церкви и ее готовность к диалогу с разными социальными группами. Глава Католической церкви не изменял основ богословия и взглядов на однополые браки в целом, констатировал религиовед. «Папа говорит о том, что если искоренить это нельзя, то мы должны относиться к грешникам милосердно и в какой-то степени принимать их в церкви. А вот как и в какой степени — это уже вопрос к каждому священнику отдельно», — отметил специалист.

Несмотря на то, что понтифик своим высказыванием не пытался посягнуть на основы католицизма, некая волна негодования после его заявления все же прошла. Она исходила как от самих католиков, так и от Русской православной церкви, в которой папу начали обвинять в обмирщении.

«То, что Франциск пытается ввести это все в легальное поле – это капитуляция католицизма. Католицизм из форпоста христианской нравственности, миссионерства превратился в труху», — сказал НСН проповедник РПЦ протоиерей Андрей Ткачев.

И, если в случае с Западной Европой заявление папы отвечает запросам общества, то в Восточной Европе — наиболее консервативной части католического сообщества — складывается несколько иная ситуация. В частности, речь идет о Польше.

«Польский католицизм традиционно, по крайней мере если судить по последним нескольким десятилетиям, гораздо более консервативный, чем во многих других странах»,

— объяснил «Газете.Ru» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт по Польше Дмитрий Офицеров-Бельский.

Кроме того, в республике сохраняется и консервативное отношение к ЛГБТ-сообществу. Политики из партии «Право и справедливость», тесно связанные с польской католической церковью, утверждают, что семья состоит из мужчины, женщины и их детей, в то время как однополые браки и гражданские партнерства в Польше запрещены, отмечает Reuters.

Как считает депутат от партии «Солидарная Польша», связанной с «Правом и справедливостью», Мария Куровская, слова папы Франциска вряд ли возымеют «какой-либо эффект». «Папа не изменил учения Церкви, это было проблемой в течение последних 2 тыс. лет», — цитирует ее агентство.

Мнения о том, что высказывание папы Франциска не отразится на политическом устройстве Польши, придерживается и председатель клуба центральноевропейских и восточнославянских стран Центра исследования стран Восточной Европы (ЦИСВЕ) МГИМО Сергей Артемов. Он обратил внимание, что Польша расколота на консервативную восточную часть и либерально настроенную западную.

«Здесь уже вопрос в том, что перевесит. Пока последние выборы показали курс на консервативные установки, поэтому я не думаю, что в ближайшей перспективе гражданские союзы, о которых говорит папа Франциск, возможны», — сказал эксперт «Газете.Ru».

При этом он подчеркнул, что Польша — это ярая католическая страна.

Хотя в данном случае Католическая церковь вряд ли сможет как-то повлиять на политическое решение, считает специалист.

«Несомненно, какие-то послабления будут, то есть вряд ли политическое руководство сможет позволять себе какие-то анти-ЛГБТ высказывания. Но не думаю, что это как-то отразится на законодательном уровне», — заключил Сергей Артемов.

Полонист Дмитрий Офицеров-Бельский усомнился и в том, что это высказывание папы Франциска может повлиять на отношение польского общества к церкви.

«Польская церковь достаточно консервативна, и люди встречаются, прежде всего, со священником, который может себе позволить, и это считается нормальным, высказывать мнение в прежнем традиционном духе. Это мнение может отличается от позиции, которую занял папа Франциск», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Сами поляки отмечают, что папа Франциск в принципе не авторитетен в польском обществе.

Главный редактор газеты «Факты и мифы» Дариуш Цыхол уверен, что папа Франциск никаким образом не повлияет на отношение польского общества к ЛГБТ-сообществу. Он отметил, что в этом не заинтересована церковь и не заинтересовано правительство, которое держится у власти только благодаря церкви.

«Во-первых, я советую не обращать внимание на слова папы Римского. Говорится одно, а Костел делает совершенно другое. Во-вторых, Польская католическая церковь очень сильно отстает от католицизма и христианства. По-моему, нельзя считать польский Костел католическим. В-третьих, польские священники давно перестали обращать внимание на слова папы Римского. Для них папой до сих пор остается Ян Павел II (папа Римский польского происхождения, бывший верховным правителем Святого Престола с 1978 по 2005 годы, — «Газета.Ru»)», — сказал он «Газете.Ru».

Дариуш Цыхол также обратил внимание, что

очень часто в польской прессе, даже в католической, появляются комментарии, в которых Франциска называют предателем.

Как рассказал «Газете.Ru» польский публицист Мариуш Швидлер, поляки не любят папу Франциска и относятся к нему как к понтифику, которого «нужно переждать». Как рассказал публицист, за время правления Франциска он не встретил ни одного теплого высказывания о нем ни в прессе, ни среди политиков, ни среди своих знакомых.

«Поляки любят тяжело больного Бенедикта XVI. За него молятся. А Франциска не любят за многие его высказывания, в том числе на тему однополых браков. В парламенте не допускается разговор даже о том, чтобы были партнерские союзы в однополых парах, не говоря уже о браках. Для поляков это непонятно. Для них брак — это союзы женщины и мужчины, что записано в конституции», — подчеркнул Мариуш Швидлер.

Он также обратил внимание на почти полное отсутствие реакции в польской прессе на высказывание понтифика. По его словам, эту ситуацию решили обойти стороной.

«Потому что никому не выгодно об этом говорить. Власти стыдно, что Франциск такое говорит, она хочет это спрятать. А те партии, которые, возможно, поддерживают эту идею, боятся высказываться на эту тему, чтобы не потерять избирателей», — обратил внимание он.