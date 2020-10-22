Готова наложить вето: Болгария преграждает Северной Македонии путь в ЕС

Болгария намерена наложить вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз, если ее требования не будут выполнены Скопье. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Реклама

Накануне состоялась встреча послов ЕС, на которой обсуждался этот вопрос. Один из дипломатов рассказал изданию, что болгарский представитель произнес «очень длинную и эмоциональную речь» об опасениях республики.

София требует от Северной Македонии признания, что она исторически и лингвистически является частью Болгарии.

Официальные переговоры о членстве Северной Македонии и Албании должны начаться уже в декабре. До этого Германия, как председатель Совета ЕС, представит «согласованную общую позицию» содружества по этому поводу. 21 октября послы Евросоюза впервые обсудили рамки диалога о присоединении. Ожидалось, что уже 10 ноября Брюссель даст свое одобрение на подготовку официальных переговоров и обозначит их формат, однако Болгария, похоже, твердо намерена сорвать эти планы.

Тернистый путь к членству в ЕС

Северная Македония имеет статус страны-кандидата на членство в содружество с 2005 года. Ее путь в Евросоюз нельзя назвать простым. Долгое время главным препятствием оставался нерешенный конфликт с Грецией: Афины, ссылаясь на существование региона Македония, настаивали, что Скопье должен изменить название республики. Это же преграждало путь страны к членству в НАТО.

Македонские власти решили пойти на компромисс. В сентябре 2018 года в стране прошел референдум об изменении названия страны на «Северную Македонию», который приветствовали руководители ЕС и НАТО.

Однако он был признан несостоявшимся из-за низкой явки — всего 36,91% при необходимых 50%.

За межправительственный договор с Грецией и, соответственно, смену названия государства высказались 91,46% (более 609 тыс. граждан) от общего числа проголосовавших, против — 5,65%. В то же время, в стране прошли многочисленные протесты против переименования.

Однако правительство сослалось на тот факт, что референдум носил консультативный характер, и, соответственно, не накладывал никаких юридических ограничений на продолжение процесса. Вскоре властям удалось склонить парламент на свою сторону. В течение года прошли три заседания, в результате которых ратификация договора была одобрена большинством депутатов. Несмотря на низкую явку и многочисленные протесты, Скопье все же пошел на переименование.

17 июня 2018 года Афины и Скопье на берегу озера Преспа подписали соглашение о новом конституционном названии Македонии. Еще до того, как противоречия между сторонами были устранены, Еврокомиссия признавала, что кандидат на членство в ЕС достиг значительного прогресса на этом пути, в связи с чем Северная Македония рассчитывала, что устранила последнее препятствие.

Так посчитали в НАТО. В марте республика стала 30-м членом альянса. А вот процесс вступления в Евросоюз застопорился.

В октябре прошлого года начало переговоров о членстве Северной Македонии и Албании было заблокировано Францией, Нидерландами и Данией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформирования процесса приема новых членов в Евросоюз. «Перед любым новым вступлением в ЕС, нужно провести реформы», — заявлял он на пресс-конференции.

По мнению французского лидера, процесс расширения ЕС «больше не подходит», «слишком бюрократичен» и «больше не согласовывается с людьми».

Однако этим позиция Парижа не ограничивалась. Макрон заявил, что ни Албания, ни Северная Македония «не добились никакого прогресса».

Таким образом, членам Евросоюза снова пришлось искать компромисс по вопросу расширения содружества. В результате в марте во время видеоконференции главы МИД стран ЕС все же договорились пересмотреть процесс присоединения новых членов, наложить дополнительные условия на Албанию и все же начать подготовку к официальным переговорам о членстве обеих стран.

Глава МИД Германии Хайко Маас выглядел довольным.

«Европа выполняет свое обещание. Таким образом, Албания и Северная Македония вступают на следующий этап своего пути к ЕС. Когда коронавирус останется позади, нас ждет европейское будущее. Это луч света в этой тьме вокруг» — рассказывал Хайко Маас журналистам.

Министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров назвал тот факт, что «ЕС нашел волю, энергию и силу», чтобы принять решение «в эти тяжелые времена», крайне важным сигналом для республики.

Откажитесь от идентичности

В августе София разослала остальным 26 членам ЕС шестистраничный документ — «Пояснительный меморандум об отношениях между Республикой Болгария и Республикой Северная Македония в связи с расширением, вступлением в ЕС и процессом стабилизации». Меморандум представляет позицию Болгарии по сразу нескольким историческим вопросам, ставшими предметом спора между Софией и Скопье. Центральное место в нем занимают «национальные и языковые интервенции, имевшие место в Северной Македонии после Второй мировой войны».

«Процесс присоединения Северной Македонии дает ее руководству реальную возможность разорвать связи с идеологическим наследием и практикой коммунистической Югославии», — говорится в документе.

София считает, что «процесс расширения не должен узаконивать национальные и языковые интервенции предыдущих авторитарных режимов».

Согласно официальной болгарской исторической позиции, в Северной Македонии проживают этнические болгары, которые разговаривают на болгарском языке, однако им «промыли мозги» в то время, когда страна входила в состав бывшей Югославии. Во время правления Иосипа Броз Тито, македонцам была искусственно навязана новая «македонская идентичность и язык».

Во время Второй мировой войны Болгария оккупировала часть южной Югославии. В учебниках по истории Северной Македонии этот период называется «болгарской фашистской оккупацией». В Болгарии же этот период преподносится как освобождение «наших братьев».

Резолюция, единогласно одобренная болгарским парламентом, призывает Скопье не использовать термин «фашистская оккупация» и удалить аналогичные ссылки на памятниках страны.

В целом, такая позиция Болгарии не нова, и еще в 2017 году был сформирован совместный исторический комитет. Тогда команда историков из обеих стран начала работу над урегулированием длинного списка спорных вопросов. Однако работа комитета была приостановлена в прошлом году — сначала из-за выборов в Северной Македонии, затем из-за пандемии COVID-19. Однако некоторые зарубежные СМИ сообщают, что комитет попросту столкнулся с непреодолимыми разногласиями.

Теперь София требует, чтобы комиссия продолжила свою работу и пришла к каким-то результатам, иначе Болгария заблокирует вступление Северной Македонии в Евросоюз.

Как отмечается в резолюции, Болгария не может «согласиться с тем, что все еще продолжающийся процесс национального строительства в Республике Северная Македония будет осуществляться путем пересмотра нашей общей истории, отрицания наших общих этнических и языковых корней или необоснованных утверждений о существовании «македонского меньшинства» в Болгарии».

Вице-премьер Северной Македонии по вопросам европейской интеграции Никола Димитров уже заявил, что «язык не является критерием признания или непризнания в XXI веке, право на самоопределение не может быть отменено».

Впрочем, процесс обсуждения членства Северной Македонии и Албании будет продолжаться. Один из дипломатов, участвовавших в дискуссии в среду, заявил Politico, что избежать срыва процесса еще можно, однако разрешить все противоречия необходимо до 10 ноября, когда в Софии пройдет саммит в рамках Берлинского процесса, на котором ЕС должен объявить о своем решении.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев уже заявил, что планирует встретиться с болгарским коллегой Бойко Борисовым, чтобы в том числе обсудить спорные вопросы македонской и болгарской истории.