«Последний козырь»: что дает Трампу компромат на Байдена

Президент США Дональд Трамп намекнул на появление нового компромата на сына своего соперника по предвыборной гонке Джо Байдена Хантера. В ходе встречи со своими сторонниками в Белом доме глава государства отдельно отметил, что информации будет «гораздо больше».

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Однако Трамп не стал отвечать на вопрос, когда именно будут обнародованы материалы, добавив, что говорить об этом пока не собирается. «Думаю, вы увидите гораздо больше. Но я за это не отвечаю», — подчеркнул президент США.

Скандальные подробности о деятельности Хантера Байдена появились в СМИ в середине октября. Газета New York Post опубликовала электронную переписку, предположительно, с ноутбука сына кандидата в президенты от Демократической партии. Наибольший резонанс вызвало одно из писем, согласно которому, Байден-младший мог организовать встречу своего отца с руководством украинской компании Burisma, когда тот занимал пост вице-президента США.

В свете появления публикаций Трамп начал обвинять Байдена во лжи и причастности к коррупции, поскольку до этого демократ активно отрицал какие-либо связи с фирмой, где в качестве советника работал его сын.

Более того, в переписке представитель Burisma напрямую спрашивает Хантера о том, как можно использовать его влияние от лица компании — что дает сторонникам Трампа повод обвинить Байдена в лоббистской работе.

Историю с Байденом-младшим президент США раскручивает достаточно активно, несмотря на отсутствие прямых доказательств подлинности переписки. А американские СМИ зачастую сравнивают появление этой информации менее чем за месяц до выборов со сливом электронных писем Демпартии четырехлетней давности.

В 2016 году скандал нанес серьезный удар по позициям тогдашнего кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Нельзя с уверенностью говорить, что именно из-за этого Трамп одержал победу на прошлых выборах. Однако утечка по крайней мере отвлекла внимание общественности от компрометирующих материалов в отношении республиканца — тогда его критиковали за спорные высказывания о женщинах.

Удар по Байдену?

Насколько успешным будет раскрутка компромата на демократов в этот раз — вопрос открытый. Как пишет Politico, Трамп тратит драгоценное время на информацию по Байдену-младшему вместо того, чтобы сосредоточиться на ключевых вопросах для избирателей — пандемии коронавируса COVID-19 и падении американской экономики.

С точки зрения обозревателя издания Кайла Чини, такие вбросы вызывают большой ажиотаж у сторонников президента США, но могут не оказать должного влияния на остальных избирателей. Кроме того, скандал беспокоит Демпартию, но пока там занимают выжидательную позицию.

Источники Politico утверждают, что демократы готовы пойти на раскрытие некой информации по этому вопросу перед выборами, если Трамп сможет превратить Байдена-младшего в настоящую проблему.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» замдиректор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, безусловно данная утечка негативно отразиться на кампании Байдена.

«Совершенно очевидно, что это — один из последних козырей кампании Трампа. За счет него он рассчитывает подтянуть уровень своей поддержки, в особенности среди колеблющихся штатов.

Насколько это будет действенным — пока судить нельзя, потому что отставание президента продолжается. Фундаментальная разница между 2016 годом и текущей ситуацией заключается в том, что четыре года назад Трамп, отставая от Клинтон в целом по стране, практически шел с ней нос в нос в колеблющихся штатах, а сейчас в них он устойчиво отстает от Байдена», — отметил эксперт.

За последнее время отставание президента немного сократилось, но оно все равно существенное, считает Суслов. Сумеет ли Трамп с помощью этого скандала догнать своего соперника — неизвестно, но определенные предпосылки к этому все же есть.

В свою очередь глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев указывает, что в этом году против Трампа играет два серьезных фактора — пандемия и экономический кризис. И, как считает эксперт, скандал вокруг Байдена вряд ли сможет затмить их негативный эффект.

«Что может сделать этот компромат? Может в какой-то степени повлиять на сторонников Байдена, так как у него достаточно разношерстный электорат в отличии от фактически монолитного у Трампа.

То есть часть лояльных демократу избирателей могут воздержаться от голосования из-за этой истории. Скорее всего республиканцы рассчитывают именно на это, но хватит ли этого для победы — сказать трудно», — указал эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

У Байдена определенно есть преимущество, но оно не такое большое, чтобы его нельзя было ликвидировать в ходе голосования, подчеркивает Рогулев. Особое значение будет иметь голосование в колеблющихся штатах: именно оно может решить общий исход выборов.

К слову, рассуждая о сливе информации по Байдену-младшему не стоит забывать, что в США по факту уже давно полным ходом идет досрочное голосование. На фоне пандемии ряд штатов решили провести выборы по почте, несмотря на критику этого способа со стороны Трампа. То есть компромат на сына Байдена несколько запоздал, поскольку множество американцев уже отдали свой голос.

Расстановка сил

Если говорить о текущем состоянии предвыборной гонки, то Трамп действительно находится не в лучшем положении по сравнению с Байденом. Так, согласно опросу Morning Consult от 20 октября, на общенациональном уровне президент набирает всего 43% поддержки населения, тогда как за его оппонента готовы проголосовать 52% респондентов.

Разрыв в 9% на уровне всей страны — серьезная проблема, но ключевое значение все же имеют показатели по штатам. Тут стоит напомнить о специфике американских выборов: граждане, по сути, избирают представителей коллегии выборщиков, а не президента. Именно члены комиссии отдельным голосованием определяют нового президента США.

Система достаточно запутанная, но главная идея заключается в том, что каждый штат имеет фиксированное число выборщиков, которое связано с количеством представителей региона в конгрессе и равно числу избирательных округов штата. К примеру, в Техасе 38 выборщиков, а в Иллинойсе — 20.

На выборах действует принцип «победитель получает все», так что если большинство жителей того же Техаса проголосует за Байдена, все выборщики штата будут обязаны отдать свой голос за него. Именно поэтому рейтинг по штату — ключевой показатель для кандидатов, и тут у Трампа есть определенные проблемы.

Если четыре года назад его отставание от Клинтон было не слишком значительным, в этот раз все несколько иначе. По октябрьскому исследованию Morning Consult, Байден лидирует в Висконсине, Пенсильвании, Миннесоте, Мичигане, Северной Каролине, Колорадо и ряде других штатов.

Основная опасность для Трампа заключается в том, что демократ набирает больше поддержки в Техасе и Флориде — традиционных республиканских штатах, когда действующий президент может похвастаться относительно неплохими показателями лишь в Аризоне, Огайо и Южной Каролине.

Впрочем, до выборов остается еще 12 дней, так что у каждого кандидата есть шанс переломить ситуацию в свою сторону. Вбросы компромата вроде истории с Бадейным-младшим под конец избирательной кампании — явление, можно сказать, традиционное. В появлении новых материалов, которое обещает Трамп, практически не стоит сомневаться.

В то же время строить прогноз по поводу того, кто сможет в итоге победить — пока не стоит. Четыре года назад множество западных экспертов ожидали увидеть Клинтон в Белом доме, однако Трампу все же удалось одержать верх. К тому же, в этом году из-за популярности досрочного голосования процесс подсчета голосов может сильно затянуться, не говоря уже о возможном пересчете в том или ином штате, чего могут потребовать оба кандидата.