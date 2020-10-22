«Внесудебные казни»: силовики расстреляли протестующих в Нигерии

В Нигерии проходят крупнейшие за последние десятки лет протесты. Основа протестного движения — группа активистов, которые выступают против полицейского произвола с 2016 года. В начале октября движение начало набирать обороты.

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Во вторник в Лагосе около тысячи людей вышли на протест, силовики открыли по ним огонь. Губернатор штата Бабаджиде Санво-Олу заявил, что погибших при стрельбе нет, 25 человек госпитализированы. Однако местное издание Vanguard сообщает о семерых убитых, The New York Times — об 11 жертвах. По данным Amnesty International погибли 12 человек.

Многие нигерийцы сообщили, что огонь открыли силовики. В заявлении Amnesty International также сообщается, что свидетельства очевидцев, видеозаписи и отчеты из больниц подтверждают, что «нигерийские военные открыли огонь по тысячам людей, которые мирно призывали к надлежащему управлению и прекращению жестокости полиции». Многие очевидцы сообщили, что стрельба началась после того, как на улице, где собрались протестующие, был отключен свет.

Нигерийская армия опровергла свое участие в подавлении протестов.

Так или иначе, насилие спровоцировало рост возмущения среди жителей страны. 22 октября Vanguard со ссылкой на представителя полиции Лагоса Муйива Адеджоби сообщило, что за последние два дня были сожжены, по меньшей мере, 11 полицейских участков, протестующие совершали атаки на патрули, двое сотрудников правоохранительных органов были застрелены, многие получили ранения.

С 21 октября в Лагосе, Эбонийи, Риверс и Энугу был введен комендантский час. Все госучреждения прекратили свою работу, за исключением тех, кто отвечают за безопасность. Однако в тот же день в Лагосе были сожжены здание Управления портов, студии двух телеканалов и одной редакции, а также дом матери губернатора. Кроме того, протестующие подожгли дворец Оба (царя) и загородный дворцовый комплекс средневековых монархов.

И хотя правительство так ничего не сказало о жертвах, губернатор Лагоса Бабаджиде Санво-Олу в заявлении на следующий день сказал: «Вчерашние события, несомненно, были одним из самых темных моментов нашей истории как государства и как народа».

При этом правительство уже продемонстрировало готовность к уступкам. 12 октября президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил о выполнении главного условия протестующих — роспуске Специального отряда по борьбе с грабежами (SARS). Политик также призвал нигерийцев проявить терпение, поскольку реформы полиции только «набирают обороты».

Однако протестующие, возмущенные действиями силовых структур во время демонстраций, потребовали проведения расследований в отношении тех, кто применял насилие. Президент действительно не сказал ничего о судебном разбирательстве против тех, кто совершал противоправные действия. Более того, в правительстве сообщили, что офицеров SARS попросту переведут в другие подразделения. Кроме того, президент не назвал сроков расформирования SARS. Подобные уступки не удовлетворили протестующих.

«Эти расстрелы явно равносильны внесудебным казням. Должно быть немедленное расследование, и подозреваемые в совершении преступления должны быть привлечены к ответственности посредством справедливого судебного разбирательства», — приводит The New York Times слова одного из лидеров протестного движения Осая Оджигхо.

SARS был расформирован 11 октября. Протестующие требуют, чтобы над деятельностью полиции осуществлялся независимый надзор, и все сотрудники проходили психологическую оценку.

Подразделение SARS заработало резко негативную репутацию за жестокое обращение, пытки и даже убийства молодых людей. В июньском отчете Amnesty International сообщалось, что в Нигерии царит «ужасающая безнаказанность» в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Массовые протесты начались после того, как в интернете распространилась видеозапись, на которой члены SARS убивают человека. Официальные лица назвали видео подделкой и арестовали того, кто его распространил, что стало последней каплей для недовольных граждан.

Как отмечают местные журналисты, протестующие принадлежат, в основном, к среднему классу. Это — образованная молодежь, которая, как считала полиция, не привыкла к трудностям. В связи с этим правоохранительные органы надеялись, что протесты быстро закончатся.

О нарушении прав человека в Нигерии со стороны силовиков действительно говорится уже давно. Однако именно тот факт, что ядро протестов составила образованная молодежь, сделал демонстрации достаточно массовыми. Случаи насилия наблюдались, в основном, в более бедных северо-восточных регионах страны. На этот раз с противоправными действиями полицейских столкнулась образованная молодежь из обеспеченных центральных и южных городов — это выросшее поколение нигерийцев, которые не помнят времена военной диктатуры, закончившейся в 1998 году.

Протестное движение набирало обороты через социальные сети. Посты о жестоком обращении полиции широко распространялись в интернете, поддержку демонстрантам оказали зарубежные знаменитости, включая Бейонсе и Джастина Бибера, с акций протеста велись прямые эфиры. Со вторничного протеста также появилось множество фотоснимков и видеозаписей, на которых изображены раненные.

В своем обращении на следующий день губернатор Лагоса попытался дистанцироваться от действий полиции. Он заявил, что будут расследованы приказы, которые получали сотрудники правоохранительных органов для разгона митинга.

«Это делается для того, чтобы обсудить этот вопрос с высшим командованием нигерийской армии и добиться вмешательства господина президента», — добавил он.

Выступая 20 октября, президент Нигерии Мухаммаду Бухари призвал граждан к спокойствию и трезвой оценке ситуации на фоне начавшихся в стране волнений. Нигерийцам необходимо набраться терпения, пока реформа полиции не наберет обороты, добавил глава государства.

Ситуация в Нигерии уже вызвала осуждение Запада. С заявлением в поддержку протестующих выступил бывший вице-президент США Джо Байден, который участвует в президентских выборах.

«Я настоятельно призываю президента Бухари и нигерийских военных прекратить жестокое подавление протестов в Нигерии, в результате которого уже несколько человек погибли. Мое сердце принадлежит всем, кто потерял любимых в результате насилия. Соединенные Штаты должны поддержать нигерийцев, которые мирно выступают за реформу полиции и стремятся положить конец коррупции в своей демократии. Я призываю правительство вступить в добросовестный диалог с гражданским обществом, чтобы устранить это давнее недовольство и работать вместе во имя более справедливой Нигерии», — говорится на сайте предвыборного штаба Джо Байдена.

Организация Объединенных Наций также заявила, что осуждает «эскалацию насилия 20 октября в Лагосе, которая привела к множеству смертей и ранений».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал «положить конец сообщениям о жестокости и злоупотреблениях со стороны полиции», а также заявил о необходимости расследовать каждый инцидент и привлечь виновных к ответственности.

В Лондоне прошла демонстрация в знак солидарности с протестующими в Нигерии. Поддержка Запада стала дополнительной гарантией того, что протесты не закончатся после расформирования SARS.