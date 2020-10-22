Разведка доложит: Лукашенко поблагодарил Нарышкина за информацию

Вокруг Союзного государства Белоруссии и России складывается непростая обстановка и союзники должны реагировать на возникающие вызовы сообща, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным в Минске.

Глава государства выразил благодарность директору российской СВР за предоставление Белоруссии информации.

По словам Лукашенко, ее доводят до белорусских спецслужб и его самого регулярно. Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск очень серьезно относится к полученным данным, в связи с чем у сторон появляется «очень много совместной работы».

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Лукашенко уточнил, что многие документы знакомят его с наработками СВР РФ, которые касаются отношений и союзного строительства. Как подчеркнул глава страны, в этом «мире бешеном, особенно ошалевшем от этой пандемии» COVID-19 друзей у его страны немного.

«У всех интерес к нам — к России, к Беларуси. Мы должны реагировать. Думаю, мы о многом договоримся: о нашей совместной работе, деятельности во благо наших народов, конечно», — подчеркнул Лукашенко.

Вместе с тем президент Белоруссии допустил, что его встреча с главой российской СВР «произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в средствах массовой информации, особенно в интернете».

Нарышкин в середине сентября заявил, что ключевую роль в происходящих в Белоруссии протестах играют США.

Глава разведки утверждал, что Соединенные Штаты взяли под «плотную опеку» экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и других оппозиционеров. Как говорил Нарышкин, слова которого приводило РИА «Новости», Вашингтон намеревался сделать из оппозиционеров народных лидеров.

Нарышкин также обратил внимание, что после начала массовых протестов в Белоруссии Соединенные Штаты в несколько раз увеличили финансирование антиправительственных сил республики.

«На эти деньги осуществлялось формирование сети «независимых блогеров» и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций», — пояснял директор СВР.

Он подчеркивал, что в белорусских событиях четко прослеживается влияние Запада.

Такой же точки зрения придерживается официальный Минск. Как отмечал Лукашенко, беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают.

«Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы», — отмечал белорусский президент.

При этом спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен сообщала ТАСС, что сами белорусы хотят избежать внешнего вмешательства и гражданской войны. Она призвала как можно меньше сравнивать ситуацию в Белоруссии с украинским «майданом».

«Путь Белоруссии может быть уникален, сценарии могут быть совершенно другие, потому что как раз на данный момент все происходит между самими белорусами и их президентом, без вмешательства извне», — подчеркивала она.

Протестные акции в Белоруссии вспыхнули вечером 9 августа сразу после выборов президента республики. Согласно официальным данным ЦИК, в ходе голосования в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция не признала эти результаты и назвала победительницей Светлану Тихановскую — ее штаб потребовал от Лукашенко мирно передать власть. Тихановская покинула Белоруссию через день после выборов и сейчас находится в Литве.

ПО официальным данным, в первые дни митингов были задержаны более 6,7 тыс. протестующих, сотни человек, в том числе около 130 сотрудников правоохранительных органов, пострадали. Официально власти подтвердили гибель троих протестующих.

Светлана Тихановская 20 октября разместила в Telegram-канале «народный ультиматум», который она выдвинула Лукашенко и назвала шансом для сотрудников силовых структур.

Экс-кандидат потребовала от действующего президента республики объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. Если эти условия не будут выполнены, она пригрозила массовыми протестами, национальной забастовкой, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.

Срок ультиматума истекает 25 октября.

«Вы привыкли исполнять приказы. Но должны понимать, что скоро приказы будут звучать от новой, демократической власти. Это неизбежно. <...> Осталось пять дней», — указала в сообщении Тихановская.