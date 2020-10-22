«Как в 2016-м»: разведка США обвинила Россию и Иран в атаке на выборы

Иранские представители распространяли видео о мошенническом голосовании — о якобы фальшивых бюллетенях, заявил глава Национальной разведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф на пресс-конференции, передает Bloomberg. Россия такого не делала, подчеркнул он, однако «как и в 2016 году» получила информацию об избирателях.

Реклама

«Мы готовы к возможности действий со стороны этих [государств], враждебных демократии», — резюмировал глава Нацразведки США.

За несколько минут до выступления Джона Рэтклиффа газета The Washington Post опубликовала статью, в которой сообщается, что власти страны считают Иран ответственным за рассылку электронных писем с угрозами, полученными на этой неделе избирателями-демократами. В рассылке говорилось, что авторы посланий связаны с движением американских националистов Proud Boys, поддерживающих Трампа.

Пресс-секретарь постоянного представительства Ирана при ООН Алиреза Мирюсефи в ответ на это заявил, что Тегеран не заинтересован во вмешательстве в выборы американского президента.

«В отличие от США, Иран не вмешивается в выборы в других странах», — подчеркнул Мирюсефи.

По словам представителя иранской дипломатии, мир узрел отчаянные попытки Америки поставить под сомнение результаты своих собственных выборов. Он заявил также, что эти обвинения представляют собой «абсурд».

В начале октября Министерство национальной безопасности США (МНБ) обнародовало обзор ключевых угроз безопасности стране. Как сообщает ТАСС, это первый в своем роде список, куда вошли оперативная и разведывательная информация о вызовах, с которыми Вашингтон столкнется в обозримом будущем.

«Американцы будут более осведомлены о традиционных для США угрозах — терроризме и организованной преступности, а также поймут, что для страны серьезную угрозу представляют Китай, Россия и Иран», — заявил и.о. руководителя МНБ Чед Вульф. Ведомство предсказывает также рост киберугроз — услугами хакеров могут воспользоваться Пекин, Москва и Тегеран, чтобы нарушить процесс выборов и повлиять на предпочтения избирателей.

КНР также создает угрозу для мирового и экономического лидерства США — это «долгосрочный стратегический соперник». Власти коммунистического Китая Вашингтон обвинил в краже интеллектуальной собственности, распространении контрафакта и недобросовестном ведении торговли.

Россия, утверждает МНБ, намерена выведать с помощью кибератак различную информацию экономического и политического характера — Москва «нацелена на все уровни власти США и промышленность Америки».

Кроме того, Штаты обеспокоены, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 может усилиться нелегальная миграция из Латинской Америки. В списке угроз также оказались экстремизм, международная преступность и погромы Black Lives Matter.

В конце августа директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил в эфире телеканала Fox News, что угрозы со стороны Китая существенно серьезнее российских. Рэтклиффа попросили прокомментировать прекращение устных брифингов разведки по обеспечению безопасности на предстоящих в ноябре выборах, предназначенных для профильных комитетов конгресса. Как сказал директор американской разведки, после одного такого брифинга несколько конгрессменов «слили» СМИ засекреченную информацию, чтобы «создать ложную картину того, будто Россия представляет большую угрозу национальной безопасности, чем Китай».

«Я не хотел бы принижать Россию. Она представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности, однако угрозы со стороны Китая существенно серьезнее», — заключил он.