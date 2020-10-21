Голосование назначено: остановят ли выборы революцию в Киргизии

Повторные выборы в парламент Киргизии пройдут 20 декабря текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная комиссии по выборам и проведению референдумов.

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Партии, желающие принять участие в выборах, должны подать заявление в ЦИК в течение трех дней, указано в сообщении. Вероятно, в голосовании примут участие те же 16 партий, которые боролись за попадание в парламент 4 октября.

Именно эти парламентские выборы обернулись для страны уже третьей за последние 15 лет революцией. По официальным данным, в парламент прошли лишь 4 из 16 партий. Все они — так или иначе связаны с президентом Сооронбаем Жээнбековым и его правящим кланом.

Возмутившись таким итогом, сторонники не прошедших семипроцентный барьер партий стали массово выходить на улицы. Массовые беспорядки вынудили ЦИК признать выборы несостоявшимися, поскольку во время их проведения партии занимались массовым подкупом избирателей. Оппозиции удалось добиться назначения нового правительства, а президент Жээнбеков заявил об уходе в отставку.

В результате, в стране образовался вакуум легитимной власти. И будет ли он заполнен после проведения новых парламентских выборов — вопрос открытый.

Помимо проведения парламентских выборов Киргизия должна также выбрать нового президента. Пока действующий парламент не преуспел в назначении даты этого голосования. Депутаты просто игнорируют эту необходимость.

Вопрос о дате президентских выборов депутаты должны были решить в среду, 21 октября. Однако перед голосованием парламентарии стали выходить из зала. К моменту голосования там остались только 27 нардепов, хотя ранее присутствовали больше 80 человек. Для кворума нужны голоса 61 народного избранника. Повторное обсуждение даты выборов пройдет 22 октября.

Впрочем, нежелание народных избранников решать этот вопрос можно понять. В стране банально нет денег на проведение сразу двух избирательных кампаний. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, еще до начала революционных событий в республике было очевидно, что экономика Киргизии переживает крайне тяжелые времена.

Даже по официальным оценкам властей, дефицит бюджета к концу года может достичь $625 млн.

На парламентскую кампанию при этом, по предварительным оценкам ЦИК потребуется выделить около $5,5 млн.

«Но у Киргизии нет таких денег. И непонятно, кто эти деньги им даст. Ведь новыми руководителями Киргизии недовольны все: Россия, Китай, европейцы и американцы», — указывает Андрей Грозин.

По этой же причине, по мнению эксперта, даже если удачное проведение выборов может не решить главную задачу, стоящую перед новой властью — легитимация их статуса. «Если власти не смогут найти внешнюю поддержку, даже после выборов их легитимность будет такой же, что и сейчас», — говорит эксперт.

Что касается вопроса президентской власти, он вероятнее всего будет решен уже в следующем году. По крайней мере в ЦИК рекомендуют выбрать дату 17 января. Впрочем, дальше откладывать уже некуда — по закону страны это крайний срок, когда может пройти голосование после досрочной отставки главы государства.

В любом случае нужно помнить, что причины киргизской революции носили не только политический, но и экономический характер.

В преддверии выборов в стране сложилась крайне тяжелая экономическая ситуация. Из-за пандемии коронавируса пострадали три ключевые точки ВВП страны: перечисления трудовых мигрантов, работающих в России; транзитная торговля со странами Евразийского экономического союза; и помощь со стороны Китая, китайские инвестиции в рамках проекта «Пояс и путь».

В России наблюдается серьезный экономический кризис, многие мигранты из Киргизии потеряли работу. Кроме того, ощутимо обесценился рубль, а при этом переводы из России раньше составляли до трети киргизского ВВП. Объемы китайских инвестиций также снизились — Пекин в момент кризиса предпочел сосредоточиться на своей национальной экономике. Закрытие границ, в свою очередь, существенно отразилось на объемах торговли.

Избрание нового парламента и нового президента не решат эти проблемы. А сам факт революционных событий в стране только обостряет экономическую ситуацию в Киргизии.

Но даже в таких неблагоприятных обстоятельствах сам факт перехода к политическому урегулированию и проведения выборов может оказать положительный эффект на ситуацию в стране.

«Небольшая стабилизация конечно будет. Но только потому, что какая-то часть участников всех этих событий начнет готовиться к выборам и заниматься всевозможными договорняками», — говорит Андрей Грозин.