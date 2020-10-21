«Настраивают оппозицию»: зачем США революция в Молдавии

Американский интерес

Вашингтон продолжает бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела государств, дружественных Москве, по периметру российских границ, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Накануне он выразил опасения в том, что поствыборные волнения, которые можно наблюдать в Белоруссии и Киргизии, повторятся в Молдавии.

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«Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его [действующего молдавского президента Игоря Додона] переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования», — цитирует Нарышкина пресс-служба СВР.

По его словам, американские дипломаты также пытаются убедить молдавских силовиков не препятствовать возможным уличным протестам и сразу «переходить на сторону народа». Российская разведка уверяет, что в настоящее время к въезду в Молдавию готовится группа американских специалистов с «понятными задачами».

Президентские выборы в Молдавии назначены на 1 ноября. Но вряд ли республику ожидает повторение белорусских или киргизских событий.

В Киргизии де-факто произошел государственный переворот: президент и правительство были вынуждены уйти в отставку из-за беспорядков в столице, которые устроили сторонники оппозиционных сил.

В Белоруссии положение для нынешней власти сложилось более удачно: хотя уже более двух месяцев тысячи людей продолжают выходить на улицы, говорить о захвате правительственных зданий или беспорядках не приходится — демонстрации проходят в мирном ключе. Но здесь важно помнить, что протестные выступления против действующего президента Александра Лукашенко начались еще до выборов. В Молдавии похожей ситуации не наблюдается.

Если же говорить о повторении киргизских событий, тут все будет зависеть от итогов голосования. Протест в Бишкеке запустили массовые и грубые фальсификации, в результате которых в парламент не попали сразу 12 оппозиционных партий. Однако политическая традиция в Молдавии не предполагает столь грубого применения административного ресурса, что, в том числе, показали и парламентские выборы 2019 года.

Впрочем, даже если внутренняя обстановка не предвещает запуск протестного движения, это не значит, что началу народных волнений не могут поспособствовать внешние силы, о чем и говорил Нарышкин.

Именно внешним вмешательством президент Белоруссии объясняет события в своей стране. Александр Лукашенко не раз заявлял, что протесты в Белоруссии курируют США, а на акциях действуют западные провокаторы. Хотя на «цветную революцию» демонстрации не слишком похожи из-за своего мирного характера.

Его молдавский коллега Игорь Додон, судя по всему, считает, что протест в Белоруссии объясняется иначе. В интервью газете «Коммерсант» он говорил, что белорусский сценарий вряд ли будет реализован в Молдавии:

«Во-первых, у нас большее количество кандидатов участвует в этих выборах. Второе — я думаю, что у нас больше будет наблюдателей из-за рубежа, чем было на тех выборах. Третье — нет в Молдове такого протестного потенциала, как там. Во всяком случае, мы такие оценки делаем».

Однако нет дыма без огня. И если уж зашли разговоры о вмешательстве США в молдавские выборы, стоит понимать, в чем заключается американский интерес к этой стране.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин, республика занимает промежуточное положение между Россией и Евросоюзом и представляет для американцев стратегический интерес.

«Вашингтону необходимо, чтобы Молдавия отвернулась от Москвы. Назвать Игоря Додона пророссийским политиком достаточно трудно, но он старается развивать многовекторность — сохранять хорошие отношения с Россией и Западом. Это США не устраивает: с их точки зрения, все страны вокруг РФ должны быть настроены к ней враждебно», — считает эксперт.

Эту точку зрения разделяет эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, по плану Вашингтона сдерживание России должно происходить повсеместно вокруг страны.

«Молдавия в данном случае не исключение, тем более при учете сильных пророссийских настроений в республике. Естественно, пророссийская власть не устраивает США, особенно если она из декларативной перейдет в какую-то практическую форму: когда «пророссийский» вектор страны будет определяться не заявлениями президента, из которых обычно ничего не следует, а реальным политическим и экономическим движением», — пояснил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Традиционное вмешательство

В подобных условиях опасения России по вмешательству США в молдавские выборы вполне понятны, учитывая, что примеров влияния на политические процессы в республике со стороны Вашингтона было достаточно. В частности, Владимир Брутер указывает на ситуацию с олигархом и экс-лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком, которого долгое время считали главным режиссером политики в стране.

После проигрыша на парламентских выборах в прошлом году и неудачной попытки возврата власти Плахотнюк сбежал из Молдавии в США, оставив место руководителя Демпартии. На родине на него завели уголовное дело и попросили Вашингтон выдать политика, однако добиться этого так и не смогли.

«Это некое предвыборное действие, особенно если учесть, что молдавские власти требовали его выдачи для того, чтобы судить. Американские власти это делать отказались, разрешив ему уехать из США несмотря на то, что против него были возбуждены уголовные процедуры и глава Госдепа Майк Помпео говорил, что Плохотнюку будет отказано в пребывании в США.

Непонятно, почему в этом случае ему разрешили уехать, на мой взгляд, это само по себе означает факт вмешательства», — рассуждает Брутер.

Станут ли США вмешиваться в ситуацию в Молдавии в этот раз, будет зависеть от результатов выборов, продолжил эксперт. На данный момент вариантов создания устойчивой антиамериканской власти в республике очень немного — то есть прямых оснований для вмешательства нет, но что решит Вашингтон — неизвестно.

Тем не менее вероятность запуска протестного движения исключать нельзя, поскольку об этом уже прямо заявила кандидат в президенты Майя Санду — бывший премьер и один из лидеров прозападного блока ACUM в парламенте. По ее мнению, власти собираются сфальсифицировать результаты выборов, в связи с чем она призвала своих сторонников готовиться к выходу на улицы.

Расстановка сил

В настоящее время в предвыборной гонке лидирует Додон, его основной конкурент — Санду. Согласно октябрьскому опросу Intellect Group, действующего президента поддерживают 32% респондентов, а экс-главу кабмина — 18,6%.

Третье место занимает второй лидер ACUM Андрей Нэстасе с 8,9% рейтинга, затем идет глава «Нашей партии» Ренато Усатый — 6,2%. Следом за ними — кандидат от партии «Шор» Виолетта Иванова, которой пока удается заручиться поддержкой 5,2% населения. Прочих кандидатов, среди которых лидер PUN Октавиана Цыку, представитель либерал-демократов Тудор Делиу и Дорина Киртоакэ от блока Unirea, поддерживают менее 2% избирателей.

Лидерство Додона — определенно положительный фактор для президента, однако пока уровень его поддержки слишком низок для того, чтобы выборы могли пройти в один тур.

По исследованию Intellect Group, если дело дойдет до второго тура, действующего президента готовы будут поддержать 45,8% респондентов, тогда как за бывшего премьера отдадут свой голос 37,6%. Более 16% молдаван до сих пор не определились со своим выбором.

С точки зрения Владимира Брутера, очевидно, что главное противостояние состоится между Додоном и Санду, но предположить, какими могут быть результаты во втором туре, крайне сложно. На позиции президента Молдавии может повлиять ряд негативных факторов. В первую очередь недостаточно хорошее качество управления страной со стороны его команды.

Додон баллотируется как независимый кандидат, но по факту он связан с правящей партией социалистов, которую возглавлял до прошлых президентских выборов. А последний год для социалистов вышел не слишком удачным, поскольку они потеряли две коалиции в парламенте.

В 2019 году их дороги разошлись с блоком ACUM, а в нынешнем начал разваливаться тандем с некогда вражеской Демпартией. При этом распад происходит достаточно необычно: демократы просто начали переходить в оппозиционные партии, что в итоге оставило правящую коалицию в меньшинстве.

Основной причиной для этого послужила реакция правительства на пандемию COVID-19, которую ряд представителей Демпартии посчитали недостаточной. К выборам президента Молдавия подходит фактически с новым политическим кризисом.