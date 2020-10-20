Сделка Асада: президент Сирии послал предложение Трампу

Правительство Башара Асада надеется на снятие санкций против Сирии и вывод из страны американских войск в обмен на сотрудничество с Вашингтоном по линии военнопленных. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на источники.

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По информации издания, президент Сирии пытается договориться о судьбе двух граждан США: журналиста Остина Тайса и медика Маджда Камалмаза. Первый пропал в Сирии еще в 2012 году. Он прибыл в охваченную войной страну в мае того года, пробыл там три месяца, успев поработать с изданиями Washington Post, CBS и McClatchy, после чего исчез в южном пригороде Дамаска.

О его судьбе до сих пор ничего неизвестно. При этом спустя месяц после его исчезновения в сети было опубликовано видео, на котором похожий на Тайса мужчина с завязанными глазами на ломанном арабском читает предсмертную исламскую молитву. Видео резко обрывается, поэтому дальнейшая судьба заснятого на нем юноши неизвестна. Также нет подтверждений, что на кадрах запечатлен именно Остин Тайс.

Тем не менее, в Вашингтоне исходят из того, что пропавший 8 лет назад молодой человек все еще жив.

Достоверной информации о Маджде Камалмазе, который пропал в Сирии в 2017 году, также нет. Однако его семья уверена, что он находится в сирийской тюрьме, о чем им сообщили якобы встретившие его там бывшие заключенные.

Так или иначе, судьба обоих граждан США — острый вопрос для американской политики, который регулярно поднимается на самом высоком уровне. Сам президент США Дональд Трамп в последний раз лично говорил об этом в марте этого года, отвечая на вопрос журналистов: «У нас есть один молодой джентльмен, Остин Тайс, и мы очень много работаем с Сирией, чтобы вытащить его». По словам американского президента, его администрация напрямую связывалась с официальным Дамаском в надежде вывезти Тайса из страны. Однако подробности об этих контактах между двумя государствами, чьи дипломатические отношения уже долгие годы де-факто разорваны, неизвестны.

Однако в минувшее воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц из администрации президента Трампа и другие источники сообщила, что

в этом году высокопоставленный сотрудник Белого дома Кэшьяп Патель посещал Дамаск, где встречался с представителями власти.

По данным издания, Патель летал в столицу Сирии именно для того, чтобы добиться освобождения двух американцев. Официальные лица Белого дома отказались сообщить газете, с кем именно этот чиновник встречался в Дамаске. Госдепартамент в дальнейшем также воздержался от комментариев относительно статьи WSJ.

В материале тем временем указывается, что администрация Белого дома рассчитывает достичь некой договоренности с Асадом, которая поможет освободить Тайса и Камалмаза. При этом «считается, что сирийское правительство удерживает как минимум еще четырех других американцев», имена которых не уточняются, говорится в публикации.

Источники, проинформированные о ходе встреч, заявили изданию, что переговоры американской стороны с сирийцами не дали каких-либо результатов.

Однако, судя по всему, на этом контакты Дамаска и Вашингтона не прекратились.

По информации Newsweek, ответные требования Башара Асада были переданы США через главу Главного управления общей безопасности Ливана генерал-майора Аббаса Ибрагима. Его визит в США состоялся в прошлый четверг, в этот день ливанский генерал на протяжении четырех часов проводил переговоры с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Исход этой встречи неизвестен, однако, как пишет Newsweek, переговорам был дан «новый толчок».

Предложенная Асадом сделка подразумевает снятие с Сирии экономических санкций, который США ввели еще в 2011 году на фоне охвативших страну беспорядков. Кроме того, правительство Сирии требует вывода с территории страны американских военных.

Неизвестно, готов ли Вашингтон отказаться от экономических санкций, однако о выводе военного контингента из Сирии Дональд Трамп говорил неоднократно. Еще в декабре 2018 года он заявил о выводе всех американских войск из этой страны. Впоследствии эти планы неоднократно менялись, и президент США говорил, что в Сирии останутся около полутысячи американских военных для защиты нефтяных месторождений от исламских боевиков.

Однако и такое положение дел в перспективе может измениться. На предвыборном митинге в Де-Мойне, который прошел неделю назад, Трамп заявил, что «возвращает всех наших солдат домой» из зон боевых действий, в которых они были размещены.

«Мы уходим из Сирии, — сказал Трамп, — полностью уходим».