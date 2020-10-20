Вслед за Белоруссией: Нарышкин обвинил США в подготовке протестов в Молдавии

США готовят революционный сценарий развития событий в Молдавии после президентских выборов в этой стране.

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«США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Белоруссии и Киргизии», — заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, Вашингтону не нравится действующий президент Молдавии Игорь Додон, который поддерживает «конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией».

Поэтому вслед за Белоруссией и Киргизией, США примутся за Молдавию. Нарышкин заверил, что в преддверии президентских выборов туда приедет группа американских специалистов по «цветным революциям».

«Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его [Додона] переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования», — приводит слова Нарышкина РИА «Новости».

В Молдавии выборы намечены на 1 ноября. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.

По словам Нарышкина, СМИ и НПО, аффилированные с американцами, уже «вбрасывают» в информационное пространство сообщения о планах молдавских властей прибегнуть к фальсификациям.

В то же время дипломаты из американского посольства якобы убеждают силовиков из Молдавии не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу примкнуть к «народу».

Нарышкин добавил, что Вашингтон продолжает влиять на поствыборную ситуацию в Белоруссии и Киргизии. «С сожалением констатируем, что США, столь громко заявляющие о неприемлемости какого-либо внешнего вмешательства во внутриамериканскую предвыборную борьбу, быстро забывают об этом постулате, когда речь заходит о необходимости обеспечить конъюнктурные интересы Вашингтона за рубежом», — отметил Нарышкин.

По его словам, в этом случае «суверенитет иностранного государства, явно уходит на второй план». «Воистину Америка превыше всего», — отметил глава СВР.

Тем временем президент Молдавии считает, что Вашингтону некогда заниматься революцией в республике, где намечены выборы на начало ноября.

Он отметил, что в мире есть три «больших геополитических игрока» — Россия, Евросоюз и США. По мнению Додона, Москве не нужна дестабилизация в Молдавии.

«Она никогда не хотела дестабилизации вокруг своих границ и периметров, если учесть еще и Приднестровье, то интересов в дестабилизации обстановки в Молдавии нет. У Европейского союза тоже нет подобных интересов, потому что мы рядом с их границей», — констатировал Додон в интервью РИА «Новости».

Что касается, США, то сейчас эта страна сама «проходит через выборы». «Поэтому мне кажется, что дестабилизация их не интересует», — заявил президент Молдавии.

При этом Додон уверен, что дестабилизация невозможна «без геополитической поддержки внешнего игрока». «В противном случае при сильной власти в стране любая попытка дестабилизировать ситуацию ни к чему не приведет», — сказал он.

Президент республики также выразил мнение, что ситуации в Молдавии и Белоруссии разные. «У нас практически всех конкурентов зарегистрировали, кроме одного, который явно сфальсифицировал подписи граждан в свою поддержку, он сейчас добивается регистрации через суд», — указал Додон одно из различий.

«К тому же у нас будет очень большое количество наблюдателей, как зарубежных, так и внутренних, мне кажется, что аргументов для дестабилизации ситуации будет меньше. Кроме того, у нас нет того протестного потенциала, что есть в Белоруссии, если его не приведут из-за рубежа, то он и не появится», — отметил президент Молдавии в разговоре с российским агентством.