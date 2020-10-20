«Раскол общества»: Зеленский выступил с посланием к Раде

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона. По его словам, Киев создаст армию, которая не позволит отдать украинские территории.

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«Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность. Чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела», — отметил глава страны.

Выступая с ежегодным посланием к Верховной раде, Зеленский указал, что в Украина продолжает модернизацию военных судов, в том числе фрегата «Гетман Сагайдачный», проводит подготовку десантных катеров «Кентавр» и приняла на вооружение противокорабельную ракету «Нептун».

При этом президент Украины заверил, что бюджет армии страны в 2021 году не будет урезаться, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19. Финансирование составит около $4,12 млрд.

»Конгресс США утвердил военную помощь Украине на сумму $250 млн, в Великобритании мы подписали соглашение на $1,2 млрд для укрепления Военно-морского флота Украины. Мы ожидаем [поставки] дополнительных скоростных катеров класса «Айленд», — продолжил Зеленский, также упомянув о совместном с Турцией производстве корветов, двигателей и дронов.

Блок выступления главы государства об армии по большей части стал ответом на последние выпады так называемой «партии войны» — ультраправых движений и соратников экс-президента Украины Петра Порошенко. Они зачастую критиковали Зеленского за готовность урезать военные бюджеты, а также непатриотичную позицию по Донбассу.

В свою очередь глава Украины все эти подозрения опровергал, указывая на предоставление статуса участника боевых действий для добровольцев, чего не сделал его предшественник. Также он отмечал успешное сотрудничество с НАТО, хотя основу для него установил еще Порошенко.

В Кремле уже отреагировали на слова Зеленского о строительстве двух военных баз на Черном море. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это может грозить стабильности в регионе, однако нужно уточнить детали.

«Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует», — подчеркнул представитель Кремля.

Курс на Донбасс

Большая часть выступления Зеленского была посвящена Донбассу, а также российскому Крыму. Говоря о статусе полуострова, президент отметил возвращение этого вопроса на международную повестку дня. В частности, он рассказал о создании «крымской платформы» для координации усилий мировых стран по защите прав жителей и «деоккупации» полуострова.

По сути, об этом Зеленский уже говорил после саммита Украина-ЕС, так и не объяснив принципы работы этого формата. Никаких подробностей он вновь не привел, лишь заверив депутатов в том, что международные партнеры Украины готовы к активной работе с «крымской платформой».

При этом глава государства снова повторил, что люди, «сдавшие» Крым, должны быть привлечены к ответственности. Однако дальше официальных заявлений это дело не двигается уже длительное время.

Как пишет «Страна.ua», одним из «ответственных» можно считать экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, занимавшего в тот момент пост и.о. президента Украины — однако никаких дел против него не заводится.

Если рассматривать заявления президента по Донбассу, то тут также не было какой-либо сенсации. Зеленский в очередной раз назвал завершение конфликта своей главной целью, призвал разработать стратегию по развитию региона, сообщил о работе над новым саммитом «нормандской четверки» и указал на предоставление детям с неподконтрольных территорий возможности учиться в украинских вузах.

В качестве наиболее знаковых моментов стоит выделить анонс пакета переходных законов для Донбасса после его «безопасной реинтеграции», а также упоминание болезненной для Киева темы амнистии — сам факт ее обсуждения вызывает негативную реакцию у националистов, которые последовательно напоминают об этом Зеленскому митингами в центре Киева.

«Страшное слово «амнистия». Не про всех и не про избежание ответственности, а про миллионы наших граждан, на руках которых нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. И им нужен четкий сигнал. Не нужно бояться», — сказал президент.

Слова Зеленского об амнистии имеют особое значение, поскольку практически полностью противоречат минским соглашениям по Донбассу. Договоренности предполагают полноценную амнистию для участников украинского конфликта, а такой половинчатый вариант вряд ли будет утвержден.

Еще больше вопросов вызывает то, что, делая акцент на Донбассе, в особенности на жителях подконтрольных Киеву территорий, Зеленский упускает отказ ЦИК Украины от проведения местных выборов в регионе. В том числе из-за этого выступление президента больше похоже на предвыборную кампанию правящей партии «Слуга народа», ведь к жителям Донецкой и Луганской областей она относится лишь косвенно, так как проголосовать они не смогут.

Тем не менее глава государства анонсировал поездку депутатов из «Слуги народа» в Донбасс, а также выступил за создание свободной экономической зоны в регионе. Опять-таки не приведя каких-либо подробностей.

Предвыборный уклон

Выступление Зеленского состоялось за пять дней до местных выборов на Украине, что отчасти объясняет его предвыборный характер. Хотя по идее глава государства должен был рассказать депутатам о внутреннем и внешнем положении страны. Формально эта линия соблюдалась, но скорее вела к достижениям нынешней власти, а не стоящим перед государством задачам.

Президент сосредоточился на наиболее важных темах для избирателей: коронавирус, коррупция, Донбасс, социальная сфера, медицина и армия.

Что касаемо пандемии, то Зеленский в основном говорил об успехах Украины в борьбе с вирусом. Он отметил преодоление первого этапа эпидемии с минимальными потерями — доля летальных исходов составила 1,9%. Глава государства указал на повышение зарплат медикам, закупку необходимого оборудования и обустройство лабораторий.

Ключевым в этом блоке стали обращение к гражданам о необходимости ношения масок для защиты от вируса, а также призыв отменить все массовые мероприятия в регионах, несмотря на завершающийся этап предвыборной кампании.

О коррупции Зеленский говорил много, обещая доказать, что на Украине ее можно полностью искоренить. Также ответил на популярный у украинцев вопрос «где посадки?», объявив, что постоянно задает его правоохранительным органам, работой которых недоволен.

В числе прочего президент Украины анонсировал программу развития государства до 2030 года, пообещал «народовластие», допустил онлайн-выборы президента через четыре года, отметил успехи в выводе экономики из тени, не исключил повышения зарплат и множество раз подчеркнул высокую международную поддержку государства.

Закончил свое выступление Зеленский достаточно символично, задав самому себе три вопроса: «Думал ли я, что будет так тяжело? Нет. Изменил бы свое решение идти в президенты? Нет. Удастся ли нам все с вами? Да».

Позитивный исход?

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник, послание президента мало походило на полноценный анализ ситуации в стране.

«По конституции Украины президент должен был сделать доклад, который называется «О внутреннем и внешнем положении страны». Однако об этом он практически не говорил — никаких цифр ВВП, смертности и рождаемости, ключевых социально-экономических и политических рисков, ошибок или планов не прозвучало.

По сути, президент говорил о своих успехах или проблемах, но не характеризировал свою работу», — считает эксперт.

К сожалению, это была в большей мере речь лидера партии, а не главы государства, продолжил Бортник. По мнению аналитика, время для выступления подобрано неудачно: необходимо было сделать это после местных выборов — учитывая, что послание и так уже было перенесено с февраля.

Впрочем, привязка выступления Зеленского к предстоящему голосованию вполне понятна, так как его партия испытывает серьезные трудности. По октябрьскому опросу социологической службы «Рейтинг», правящую партию поддерживают только 16,7% украинцев.

Второе место занимает пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,5%, на третьем «Европейская солидарность» Порошенко — 13,2%, четвертое уходит «Батькивщине» — 8,6%. Замыкает пятерку созданная на основе фракции Верховной Рады партия «За будущее» — 7,4%.

Рейтинг «Слуги народа» падает достаточно быстро: еще в августе ее поддерживали более 26% респондентов, а в прошлом году этот показатель составлял 43%. В подобных обстоятельства неизвестно, с каким результатом правящая партия может завершить выборы.

С точки зрения Руслана Бортника, послание Зеленского — попытка мобилизовать своих сторонников и перехватить информационную инициативу в обществе. У доклада главы государства есть шанс захватить повестку во время последних дней перед выборами.

«Скорее всего, это позитивно сыграет на сторонниках Зеленского, повысив уровень их мобилизации. Возможно, это добавит им около 10% голосов интегрально по всей стране. Однако это также радикализирует общество, потому что оппоненты Зеленского и нейтрально настроенные люди видят в послании политтехнологию. Это больше раскалывает общество и его отношение к президенту», — резюмировал эксперт.