Кризис дебатов: Трампу и Байдену установили новые правила общения

Дебаты между президентом США Дональдом Трампом и его соперником на выборах Джо Байденом пройдут в четверг, 22 октября. Первый раунд состоялся 30 сентября, и, по мнению журналистов и наблюдателей, он завершился провалом. Чтобы избежать подобного в этот раз, организаторы изменили правила игры. Глава Белого дома уже высказал свое недовольство, но от участия не отказывается.

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Дебаты можно назвать центральным событием избирательной кампании в США. Считается, что встреча на ТВ — последний шанс для претендентов заручиться голосами тех граждан, кто еще не определился с выбором.

Однако кандидаты, судя по всему, преследовали другую цель. Трамп и Байден пытались как можно сильнее дискредитировать друг друга, и все, что они говорили, было направлено не на избирателя, а на оппонента. Содержательной части практически не было.

Политики постоянно перебивали друг друга, выходили за рамки отведенного времени и тратили немало сил на обычные оскорбления и перепалки. Журналисты из обоих лагерей впервые за всю избирательную гонку пришли к солидарному мнению, что дебаты стали моментом позора.

Согласно подсчетам СМИ, Трамп перебивал оппонента 71 раз. Бывший вице-президент даже посоветовал ему «заткнуться», и после того, как мероприятие окончилось, Байден высказывал к комиссии пожелание изменить правила.

«Я просто надеюсь, что есть способ, с помощью которого комиссия по дебатам сможет контролировать нашу способность отвечать на вопросы без перерывов», — сказал кандидат на следующий день после первых дебатов.

Многие корреспонденты задавали вопрос к организаторам и ведущим: почему нельзя было отключать микрофон, когда один из двух кандидатов перебивает, выступает дольше, чем нужно, или же выкрикивает оскорбления во время выступления его оппонента. Организаторы прислушались к совету, и дебаты 22 октября пройдут именно так.

90-минутные дебаты разделены на 15-минутные сегменты по шести темам. Каждому кандидату дается две минуты для непрерывного выступления перед тем, как перейти к открытой дискуссии, которая продлится девять минут.

Непартийная некоммерческая Комиссия по президентским дебатам 19 октября объявила, что

«для обеспечения соблюдения этого согласованного правила единственный кандидат, микрофон которого будет доступен в течение этих двухминутных периодов, — это кандидат, имеющий слово в соответствии с правилами». Оба микрофона будут включены для открытого обсуждения.

Таким образом организаторы надеются избежать повторения того хаоса и беспорядка, которыми сопровождались прошлые дебаты.

«После обсуждения с обоими штабами мы понимаем, что ни один из них не может быть полностью удовлетворен объявленными сегодня мерами. Можно подумать, что мы зашли слишком далеко, а можно подумать, что мы зашли недостаточно далеко. Но нам приятно, что эти действия обеспечивают правильный баланс и отвечают интересам американского народа, ради которого ведутся эти дебаты», — говорится в заявлении комиссии.

Недовольство нововведением действительно прозвучало из штаба Дональда Трампа. Команда президента возразила против изменений, но заявила, что он примет участие в мероприятии. Слухи, что глава Белого дома откажется от следующих дебатов, распространились сразу после первого мероприятия.

Фактически так и произошло. После того как стало известно, что президент заразился COVID-19, организаторы предложили провести следующий раунд дискуссии в онлайн-формате. Изначально планировалось, что вторые дебаты пройдут 15 октября, а третьи — 22 октября. Однако Трамп отказался принимать участие в виртуальном диалоге, обвинив комиссию в попытке «защитить» Байдена. В результате было решено перенести мероприятие на 22 октября, но Трамп продолжает настаивать на предвзятости организаторов.

«Президент Трамп намерен обсуждать Джо Байдена независимо от изменений правил в последнюю минуту из-за предвзятой комиссии в их последней попытке предоставить преимущество своему любимому кандидату», — сказал руководитель кампании Трампа Билл Степьен.

Еще одним поводом для недовольства президента стало то, что темы дебатов были изменены в последний момент, утверждает штаб кандидата. Билл Степьен заявил, что тема дискуссии была уже согласована и центральным вопросом должна была стать внешняя политика.

«Я буду участвовать, но это очень несправедливо, что они изменили темы, и очень несправедливо, что у нас снова есть абсолютно предвзятый якорь», — отметил Трамп.

На одном из своих митингов президент уже жаловался, что модератор дебатов Кристен Велкер из NBC News «ужасна несправедлива» к нему. «Она всегда была ужасной и несправедливой, как и большинство репортеров Fake News, но я все равно буду играть в эту игру», — писал Трамп в Twitter.

В штабе Байдена, однако, утверждают: договоренности о том, что Велкер выберет темы для дебатов, существуют уже давно.

«Штаб Трампа сейчас лжет об этом, потому что Дональд Трамп боится столкнуться с дополнительными вопросами о своей катастрофической реакции на пандемию коронавируса. Как обычно, президента больше интересуют правила дебатов, чем получение помощи, в которой нуждается страна, переживающая кризис», — рассказал журналистам пресс-секретарь Джо Байдена.

В результате на дебатах в четверг будут обсуждаться борьба с коронавирусом, расовые вопросы, изменение климата, национальная безопасность, американские семьи и лидерство. По большинству этих вопросов кандидаты действительно имеют противоположные взгляды, и, стоит отметить, что для Трампа это достаточно опасные темы. Борьбу с пандемией, вопросы расового неравенства и изменения климата демократы используют в качестве главных возможностей для атаки на президента.

Впрочем, решение отключать микрофон кандидатам в США, в основном, восприняли положительно. По крайней мере, механизм контроля над тем, чтобы каждый кандидат мог выступить ровно столько, сколько ему положено, дает основания надеяться на полноценную дискуссию, а не перепалку.

Как поясняет в разговоре с «Газетой.Ru» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов,

главная проблема провальных дебатов кроется не в правилах, а в кризисе политической дискуссии.

Такая тенденция сложилась из-за масштаба поляризации американской политической системы, который вынуждает оппонентов сосредоточиться, в первую очередь, на дискредитации друга друга, а не попытках переубедить граждан США.

«Это, в первую очередь, свидетельствует о том, что электорат вряд ли изменит свою точку зрения по существующим вопросам. Республиканцы — за Трампа, демократы — за Байдена, поэтому дебаты с точки зрения задачи переубедить на сегодняшний день бессмысленны. Цель дебатов, к сожалению, заключается не в переубеждении электората, а в дискредитации оппонента, именно поэтому форма и содержание дебатов были исключительно хамские», — добавляет Дмитрий Суслов.

Эксперт отмечает снижение качества дебатов на протяжении последних нескольких президентских циклов. В 2016 году предвыборная кампания Дональда Трампа и Хиллари Клинтон тоже отличалась публичными перепалками и публикацией взаимных компроматов в гораздо больше степени, чем предметной дискуссией. И во многом этому способствовало появление Дональда Трампа в политическом пространстве США.