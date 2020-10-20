«Немцы будут в темноте»: ФРГ не откажется от «Северного потока — 2»

Если Германия откажется от проекта газопровода «Северный поток — 2», в стране вырастут цены на газ, заявил «Вечерней Москве» депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

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«Электричество и энергия в Германии уже дороже, чем во всех других странах ЕС», — констатировал он.

Как отметил парламентарий, если ФРГ перейдет на поставки газа из Соединенных Штатов, затраты на энергию увеличатся минимум на 30%.

Он убежден, что обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе могут только более дешевые поставки газа из России. «Без российского газа немцы будут в темноте», — сказал Линдеманн.

Германия уже не впервые высказывается в пользу строительства газопровода, несмотря на то что в отношениях Берлина и Москвы есть сложности, возникшие, в частности, после инцидента с блогером Алексеем Навальным.

Самочувствие оппозиционера ухудшилось 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Навального доставили в больницу в тяжелом состоянии, некоторое время спустя он впал в кому. Позже его перевезли в немецкую клинику «Шарите», а 19 сентября выписали оттуда.

Пока Навальный находился в германском медучреждении, канцлер страны Ангела Меркель 2 сентября объявила, что в его организме обнаружили следы боевого отравляющего вещества семейства «Новичок». Европейские страны заподозрили российскую сторону в намеренном применении вещества.

Уже 15 октября Евросоюз с подачи Берлина и Парижа ввел санкции против шести физических лиц и одного НИИ, объясняя свое решение якобы нарушением Москвой Конвенции о запрещении химического оружия.

Тем не менее Германия настаивает на необходимости продолжения строительства «Северного потока — 2». Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас 17 октября в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland выразил уверенность в том, что газопровод будет достроен. В то же время он признал, что открытым остается вопрос, когда закончится это строительство.

Маас признал, что отношения с Россией по-прежнему остаются напряженными после введения санкций из-за инцидента с Навальным. Но, как отметил глава глава МИД ФРГ, при столь серьезном нарушении международного права Европа должна была дать быстрый и четкий ответ.

«Поэтому и в будущем нам придется отвечать на неприемлемые действия России», — заявил он.

Ангела Меркель также отмечала, что не считает целесообразным связывать судьбу проекта газопровода с ситуацией с Навальным. По ее словам, «Северный поток — 2» должен быть достроен.

В середине сентября продолжение строительства газопровода поддержали главы шести правительств восточных регионов ФРГ. Они обратили внимание на значимость «Северного потока — 2» не только для Германии, но и для многих других европейских стран с точки зрения обеспечения энергоснабжения в будущем.

Глава минэкономики Германии Петер Альтмайер в интервью газете Handelsblatt тоже высказался в поддержку продолжения строительства, которое, по его словам, должно быть завершено. «Проблематично ставить под сомнение проекты, которые рассчитаны на несколько десятилетий, каждую пару месяцев», — сказал Альтмайер.

Министр также обвинил в непоследовательности критиков проекта. Как считает глава ведомства, они не связывают «Северный поток — 2» с импортом российского газа в Европу в целом.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывала изменить отношение к этому газопроводу. По ее словам, после инцидента с Навальным «СП-2» нельзя расценивать исключительно как экономический проект.

Идею завершить строительство трубы поддерживают и в Австрии. В Кремле при этом просят не увязывать дело Навального с проектом газопровода.

В пресс-службе компании «Северный поток — 2», оператора строительства газопровода, сообщили РБК, что не собираются комментировать политические дебаты и заявления, так как организация — разработчик коммерческого инвестиционного проекта.

«Наш проект базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергетических компаний, пять из которых представляют страны ЕС», — констатировали в компании.

В компании уверены, что скорейшее завершение проекта и ввод газопровода в эксплуатацию соответствуют интересам энергетической безопасности и конкурентоспособности Европы.