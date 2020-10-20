«Блокада провалилась»: в Крыму заявили об утрате Киевом инструмента шантажа

Украина утратила инструмент шантажа Крыма за счет устроенной путем перекрытия Северо-Крымского канала водной блокады, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

По его словам, с помощью федерального центра проблема вододефицита в регионе будет решена окончательно.

«Украина лишила Крым поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, но теперь это не является рычагом шантажа и давления. Это изначально была их слабая карта», — отметил вице-спикер.

Реклама

Он обратил внимание, что для Крыма проблема вододефицита существовала уже давно. Сегодня одной из крайних масштабных очевидных проблем для полуострова, получившего современную транспортную и энергетическую инфраструктуру, постепенно выходящего из международной изоляции, остается водоснабжение. По словам Бобкова, это известно российскому правительству.

«Выделенные Крыму средства — это ответ различным скептикам и шантажистам, которые организовывали водную блокаду полуострова. Водная блокада Украины провалилась», — заявил он РИА «Новости».

Как предположил вице-спикер, сначала Киев будет критиковать и ставить под сомнение комплексный план устойчивого водоснабжения полуострова. Когда план будет реализован, отметил Бобков, украинские власти будут игнорировать этот факт.

Когда Крым входил в состав Украины, она обеспечивала до 85% его потребностей в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Но после того, как полуостров перешел под юрисдикцию России, подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. С тех пор вопрос водоснабжения региона решали за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения.

Но за последний год они существенно обмелели из-за малого количества осадков.

С августа главные реки полуострова пересохли или сильно обмелели из-за длительной засухи. В сентябре приток воды в основные водохранилища полуострова или отсутствовал, или был незначительным. Как сообщает крымский гидрометцентр, водохранилища естественного стока полуострова к началу лета накопили на 110 млн куб. м, или в 2,3 раза воды меньше, чем за год до этого.

Как сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин, Крым получит около 50 млрд руб. на модернизацию системы водоснабжения. Основную часть средств выделят из федерального бюджета. По словам Мишустина, правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя.

В начале текущего месяца глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что реконструкция Симферопольской ТЭЦ компании АО «КрымТЭЦ» позволит экономить значительную часть потребляемой станцией воды из Симферопольского водохранилища.

По его словам, власти намерены оказать содействие в его модернизации.

»[Есть] планы по реконструкции КрымТЭЦ с тем, чтобы уменьшить расход воды Симферопольской ТЭЦ. Там до 11 тыс. куб. м в сутки можно сэкономить при проведении определенных мероприятий. Это акционерное общество частного характера, но, тем не менее, объединим усилия с коллегами и такие мероприятия реализуем. Правительство РФ поддерживает данный план», — сообщил Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по водоснабжению Симферополя и районов Крыма.

Гендиректор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый сообщил РИА «Новости», что в нормальном режиме станция в Симферополе потребляет 12 тыс. куб. м воды с сутки. Он подчеркнул, что ранее компания предлагала планы модернизации Симферопольской электростанции — перейти на парогазовые установки. По его словам, это позволило бы сократить потребление воды и удешевить затраты на производство электроэнергии.

«В рамках модернизации Симферопольской ТЭЦ мы планируем использовать в технологическом процессе стоки из очистных сооружений, которые сейчас сливаются в реку Салгир вместо воды из Симферопольского водохранилища. Мы готовы брать эту воду, доочищать ее и использовать в цикле. Республиканские власти эта идея заинтересовала, поскольку данный проект — действительно очень хорошее решение в части экономии водных ресурсов… Но на сегодняшний день реализация предложенного нами проекта возможна только при модернизации Симферопольской ТЭЦ», — уточнил Целый.

Гендиректор «КрымТЭЦ» обратил внимание, что предлагаемый проект уже реализован при реконструкции станции компании в Саках. Там ввели в работу новую ТЭЦ общей мощностью 120 мегаватт. При создании этой станции использовалось исключительно отечественное оборудование, отметил Целый.