Пытались сорвать Олимпиаду: США обвиняют шестерых «офицеров ГРУ»

Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против шестерых россиян – якобы «офицеров ГРУ» — в хакерском вмешательстве в зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году и в президентские выборы во Франции в 2017 году.

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Как утверждает американская сторона, российские военные разведчики приняли участие в серии операций по взлому и внедрению вредоносного программного обеспечения с целью атак на инфраструктуру других стран для продвижения интересов России.

Помимо этого, в документе россияне обвиняются в попытках вмешательства в дела Украины и Грузии, а также в намерении помешать международным усилиям по привлечению Москвы к ответственности за использование нервно-паралитического яда «Новичок».

«Большое жюри в Питтсбурге вынесло обвинительное заключение шестерым компьютерным хакерам — офицерам подразделения 74455 ГРУ», — говорится в постановлении.

США заявляют, что в этих компьютерных атаках использовались одни из самых разрушительных вредоносных программ в мире, в том числе: KillDisk и Industroyer, они вызывали отключение электроэнергии на Украине.

Также, хакеры использовали программу NotPetya, с помощью которой атаковали больницы и другие медицинские учреждения системы здравоохранения Heritage Valley в Западном округе Пенсильвании.

Кроме того, этим ПО были совершены попытки помешать работе дочерней компании FedEx Corporation — TNT Express BV, а также неназванного крупного производителя фармацевтической продукции. Общий убыток от этих атак составил около $1 млрд.

Плюс ко всему, злоумышленники орудовали программой Olympic Destroyer, в результате чего были выведены из строя тысячи компьютеров, используемых для сопровождения зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

«Группа также ответственна за попытку срыва расследования, проводимого Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и оборонной научно-технической лабораторией Соединенного Королевства (DSTL), по поводу отравления нервно-паралитическим веществом [экс-полковника ГРУ] Сергея Скрипаля, его дочери и нескольких граждан Великобритании», — говорится в комментарии.

«ФБР неоднократно предупреждало, что Россия является очень способным киберпреступником, и информация, раскрытая в этом обвинительном заключении, показывает, насколько всепроникающей и разрушительной является кибер-деятельность России на самом деле», — рассказал заместитель директора ФБР Дэвид Боудич.

Специальный агент ФБР в Питтсбурге Майкл А. Кристман заявил, что российская разведка «недооценила силу обмена разведданными, ресурсы и опыт сотрудничества правоохранительных органов, частных лиц и международное партнерство».

«Исключительный талант и самоотверженность наших команд в Питтсбурге, Атланте и Оклахома-Сити, которые годами отслеживали этих сотрудников ГРУ, не имеют себе равных», — подчеркнул силовик.

Минюст также обнародовал имена обвиняемых: Юрий Андриенко (32 года), Сергей Детистов (35 лет), Павел Фролов (28 лет), Анатолий Ковалев (29 лет), Артем Очиченко (27 лет) и Петр Плискин (32 года).

Ведомство также указывает, что Ковалев ранее был обвинен в округе Колумбия в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам американских физических и юридических лиц, участвовавших в проведении президентских выборов в США в 2016 году.

«Департамент ценит помощь, оказываемую украинскими властями, правительствами Республики Корея и Новой Зеландии, властями Грузии и разведывательными службами Соединенного Королевства, а также многими атташе по правовым вопросам ФБР и другими иностранными властями», — указала американская сторона.

Минюст добавил, что расследованию помогали компании Google, в том числе — их Группа анализа угроз (TAG), Cisco, включая ее отделение Talos Intelligence Group, а также администрации Facebook и Twitter.

Все эти обвинения бездоказательны — заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Новые обвинения в кибератаках с целью вмешательства — очередной шаг по дискредитации Москвы. Еще ни разу подобные заявления не сопровождались весомыми доказательствами — это все из разряда highly likely», — пояснил парламентарий.

Он назвал всю информацию, содержащуюся в постановлении Минюста США, «бредом», сообщает «Интерфакс».

«Это бред. Комментировать уже невозможно. Нашим «стратегическим друзьям» пора сменить репертуар в своем стремлении очернить Россию», — подытожил депутат.