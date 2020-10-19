Война в Ливии: чего ожидать от прямых переговоров ЛНА и ПНС

19 октября в Женеве стартовало четвертое заседание совместного военного комитета Ливии в формате «5+5»: в переговорах участвует по пять представителей от Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА). Переговоры проходят под эгидой миссии ООН по поддержке Ливии и являются прямым продолжением июньской встречи, направленной на установление режима прекращения огня в североафриканской республике.

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Ключевое отличие нового этапа диалога заключается в том, что встреча проходит в очном формате, представители двух враждующих сторон проводят личные переговоры.

В ООН от переговоров ожидают прорыва по установлению долгосрочного режима прекращения огня в Ливии, в том числе полного свертывания всех военных маневров и создания демилитаризованной зоны в центральной части республики.

Как говорила исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН и глава миссии Организации по Ливии Сетфани Уильямс, диалог сторон строится на дискуссиях и рекомендациях встречи в Хургаде, которая состоялась в конце сентября.

С точки зрения ряда местных СМИ, новый раунд переговоров может привести к «подготовке почвы» для последующего проведения форума политического диалога в Ливии. Создание подобной площадки может подтолкнуть республику к урегулированию всех конфликтных моментов, но когда она будет запущена — до сих пор не ясно.

Сам переговорный процесс в Женеве должен продлиться до 24 октября, а следующей остановкой будет встреча в Тунисе в начале ноября. По информации телеканала «Аль-Джазира», в диалоге должны принять участие представители гражданского общества, соплеменников, политические лидеры и члены органов, представляющих ПНС и ЛНА.

Путь к миру

Новый импульс ливийскому диалогу задало предварительное соглашение о прекращении огня, 21 августа об этом в одностороннем порядке объявили в ПНС. В палате представителей, лояльной ЛНА, поддержали инициативу, призвав к выводу с территории Ливии всех иностранных формирований, а также к возобновлению нефтедобычи.

Сам режим до сих пор не введен в правовое поле, однако запустил цепочку двусторонних контактов между участниками конфликта при посредничестве разных стран. По иронии судьбы первые консультативные встречи состоялись в Марокко в начале сентября, именно в этой стране пять лет назад было подписано соглашение по мирному урегулированию конфликта и создании ПНС — правительства национального согласия, официально признанного ООН.

Изначально палата представителей, лояльная ЛНА, признала ПНС, что было ключевым шагом для объединения страны и дальнейшей организации парламентских и президентских выборов. Однако в итоге соратники ливийской национальной армии свое решение отозвали, вступив в конфронтацию с ПНС. Попытка урегулирования многолетнего конфликта вновь была сорвана.

Пять лет спустя перезапуск диалога поднимает ключевой вопрос, удастся ли добиться положительного результата в этот раз. Какие-либо прогнозы по ситуации делать достаточно сложно, поскольку главные действующие лица — лидер ПНС Фаиз Сарадж и глава ЛНА Халиф Хафтар от прямого диалога отказываются.

Более того, по информации Libya Alahrar, переговоры представителей враждующих сторон не слишком позитивно отражаются на внутренней ситуации на востоке и западе Ливии.

Тут стоит отметить, что восточная часть республики находится под контролем ЛНА, когда ПНС удерживает западную, в том числе столицу Триполи.

Обе стороны не признают легитимность друг друга, Хафтар в апреле прошлого года попытался военным путем закрыть этот вопрос, попросту захватив запад Ливии. Однако в этом ему помешала Турция, заключившая военное соглашение с ПНС в угоду реализации своих неоосманских интересов и планов на континентальный шельф в Восточном Средиземноморье.

В подобных условиях запуск диалога между представителями ПНС и ЛНА, вполне очевидно, устроил далеко не всех. От правительства национального согласия инициативу на себя взял Высший государственный совет, с востока переговоры велись со стороны палаты представителей во главе с Агилой Салехом.

Как пишет Libya Alahrar, депутаты в Триполи негативно отреагировали на действия совета, который фактически признал легитимность восточного законодательного органа, начав с ним диалог.

При этом в ЛНА разногласия возникают из-за односторонних действий Хафтара, в том числе по блокировке нефтяной промышленности в регионе.

По информации издания, в середине сентября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел встречу с Салехом и Хафтаром, чтобы сгладить недопонимание. Пока напряжение сохраняется, что создает риски для очередного срыва переговорного процесса, в частности, так же, как и пять лет назад.

Небольшие успехи^^^

Впрочем, нельзя не отметить, что в настоящее время ситуация развивается вполне позитивно. Так, государственная авиакомпания Ливии Afriqiyah Airways, базирующаяся в Триполи, объявила о возобновлении рейсов между столицей и Бенгази — это два крупнейшие города республики. Пробный полет состоялся 16 октября, а полноценное восстановление ожидается к 23 октября.

Кроме того, как передает «Аль-Джазира», в рамках переговоров в Марокко и Египте стороны согласовали предварительный график для организации выборов в республике в течение 18 месяцев и согласились с тем, что необходимо демилитаризовать стратегический город Сирт.

По данным телеканала, эти договоренности могут приобрести официальный статус в ходе ноябрьской встречи в Тунисе.

Переговоры будут проходить под эгидой ООН, Сарадж вместе с Хафтаром смогут принять участие в них, если откажутся от своих политических амбиций, то есть желания занять высший пост в будущем ливийском государстве.

При этом обсуждение выборов или будущего правительство пока несколько поспешны, поскольку в стране до сих пор нет официального перемирия между ПНС и ЛНА. Обе стороны признают, что для этого необходимо вывести иностранных наемников с территории государства.

В настоящее время подвижек в этом процессе не наблюдается. Как говорил президент Франции Эммануэль Макрон, в Ливии как минимум действуют сирийские боевики, которых в республику переправила Турция. К тому же, по данным Politico, в ЕС рассматривают введение собственного контингента в страну, что может вновь отбросить переговорный процесс к началу.