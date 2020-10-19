Исключить из НАТО: в Конгрессе США осудили Турцию

Член Палаты представителей США, республиканка Тулси Габбард призвала исключить Турцию из НАТО из-за поддержки Анкарой Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.

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Как сообщает в Twitter Армянский национальный комитет Америки, данные положения содержатся в представленной политиком резолюции, передает РИА «Новости».

В документе упоминается, среди прочего, факт отправки Турцией боевиков из Сирии в Карабах, а также участия истребителей F-16 Fighting Falcon вооруженных сил Турции в конфликте между Арменией и Азербайджаном.

«Турция имеет общую границу с Арменией, страной с дружественными отношениями с Соединенными Штатами. Турция неоднократно выступала с угрозами в адрес Армении, Нагорного Карабаха и армянских общин в других регионах мира», — говорится в резолюции.

Также в понедельник, 19 октября, около здания посольства США в Ереване прошла акция протеста у с требованием признания независимости непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, сообщает «Sputnik Армения».

Участники акции потребовали, чтобы Вашингтон прекратил продажу оружия Турции, которым, по их словам, убивают жителей НКР.

Также митингующие выразили мнение, что признание республики позволит закончить войну. В американском посольстве пообещали отправить доклад с требованиями активистов в Соединенные Штаты.

«Должны быть даны четкие оценки о ситуации в Арцахе. Они должны уважать нашу боль. То, что происходит в НКР, представляет угрозу для всего мира», — заявила одна из участниц акции Армине Мелконян.

Несколькими днями ранее госсекретарь США Майк Помпео также подчеркнул, что вмешательство Турции в боевые действия в Нагорном Карабахе ведет к эскалации конфликта. Текст интервью опубликован на сайте американского Госдепартамента.

«Теперь у нас есть турки, которые вмешаются и предоставляют ресурсы Азербайджану, увеличивая риски», – отметил дипломат.

Госсекретарь подчеркнул, что ситуация должна урегулироваться путем мирных переговоров. Он выступил против участия в вооруженном конфликте третьих сторон.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также выступает за то, чтобы Азербайджан и Армения начали вести мирные переговоры. Об этом он сказал во время встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

На встрече с Чавушоглу он выразил обеспокоенность в связи с гибелью мирных жителей в зоне конфликта. Также генсек призвал прекратить огонь и начать мирные переговоры.

«Этот конфликт несет риск всем направлениям, в том числе энергетике. Это очень опасная ситуация для всего региона, и для членов альянса в том числе», — добавил он.

На прошлой неделе американская газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на два источника в Сирии о том, что в район конфликта в Нагорном Карабахе были переброшены сотни связанных с Турцией сирийских боевиков.

Как отметили собеседники газеты, информация о вербовке Турцией бойцов для участия в боевых действиях начала распространяться среди сирийских мятежных группировок с июля.

В материале уточнялось, что непосредственно отправка боевиков из Сирии в зону конфликта «группами численностью до 100 человек за раз» началась в середине сентября.

По словам источника издания в Сирии, связанного с вооруженными группировками, сотни боевиков были переброшены, но десятки уже вернулись, «встревоженные ожесточенностью боев».

В издании обратили внимание на то, что потери среди сирийских бойцов быстро растут. По сведениям собеседника газеты, о возвращении домой попросили уже около 200 членов вооруженных группировок.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на военно-дипломатические источники также писала о том, что обострение вооруженного противостояния в Карабахе было спланировано властями Турции, которые активно провоцировали Баку на развязывание боевых действий.

Предположительно, после окончания военных учений на территории Азербайджана в июле—августе осталась значительная группировка турецких военных. Она включала в себя батальонную тактическую группу, военных инструкторов, летчиков, советников численностью до 600 человек.

Соединения были усилены 18 БМП, одной реактивной системой залпового огня, шестью вертолетами, восемью самолетами и множеством беспилотников.

Кроме того, источники утверждали, что Анкара активно вербует наемников из исламских группировок в Сирии и Ливии для участия в боях за Карабах. В зоне конфликта насчитывается около 1,3 тыс. сирийских наемников и около 150 боевиков из Ливии.

Как указывалось в материале, желающим отправиться на войну в регион вербовщики предлагали «подъемное пособие» — $1,5 тыс. и ежемесячное вознаграждение в размере около $2 тыс.