Бундестаг против Меркель: в ФРГ недовольны расширением полномочий правительства

В германском бундестаге растет недовольство расширением полномочий федерального правительства.

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«Правительства на федеральном, земельном и коммунальном уровнях уже почти 9 месяцев выпускают постановления, ограничивающие свободы людей на беспрецедентном для послевоенной Германии уровне без того, чтобы за это хоть раз проголосовал избранный парламент», — заявил эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам права Флориан Пост в интервью изданию Bild.

Он также заявил, что видеоконференции канцлера Германии Ангелы Меркель с главами правительств федеральных земель не прописаны в основном законе и не могут стать заменой для законодательного органа ФРГ.

Недовольство сложившейся ситуацией высказывают и внутри Христианско-демократического союза (ХДС), который наравне с СДПГ входит в правящую коалицию в Германии.

Как заявил вице-председатель ХДС Карстен Линнеман, парламент «должен вновь с большей уверенностью заявить о своей законодательной роли и исполнять ее».

В пятницу стало известно, что Берлин намерен продлить и расширить полномочия министерства здравоохранения во главе с Йенсом Шпаном после 31 марта 2021 года. Новая версия законопроекта о защите от инфекций позволит министру самостоятельно издавать указы, поскольку это «необходимо для защиты населения от риска серьезных инфекционных заболеваний».

Инициатива также предусматривает, что федеральный министр здравоохранения сможет контролировать все внутренние и международные поездки и назначать перечень правил для аэропортов и морских портов, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.

«В условиях парламентской демократии я считаю, что наделение федерального правительства все большей и большей властью с помощью обычных законов проблематичным», — сказала в разговоре с Bild депутат ХДС Яна Шимке.

О том, что карантинные меры ставят под угрозу демократические институты в стране, заявил и заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубикки от Свободной демократической партии (СвДП).

«Если мы, как парламент, не выполним нашу задачу сейчас, то демократии будет нанесен непоправимый ущерб, - сказал Кубикки. — Это работа парламента — принимать важные решения, — а не членов правительства».

Кроме того, депутат высказал недовольство тем, что Ангела Меркель призывает граждан соблюдать ограничительные меры, что, по его словам, равнозначно «добровольному локдауну».

«Канцлер не та, кто может просто указывать нам, как нужно себя вести», — подчеркнул представитель СвДП.

Беспокойство сложившейся ситуацией высказал в разговоре с Rheinische Post депутат СвДП Константин Кюле.

«После того, как бундестаг предоставил федеральному правительству особые права на борьбу с пандемией коронавируса на ограниченный период времени в марте этого года, федеральное министерство здравоохранения теперь хочет сделать их постоянными», — подчеркнул Кюле.

По словам депутата, этот шаг может стать лишь одним из первых в череде постоянной передачи полномочий от законодательной власти федеральному правительству. «Самодостаточный парламент не должен допустить этого», — считает политик.

Кюле также призвал главу бундестага Вольфганга Шойбле активнее противостоять министерству здравоохранения, «чтобы парламент более активно участвовал в решении кризиса коронавируса».

Как сообщает AFP со ссылкой на источник в СДПГ, партнеры ХДС по коалиции не намерены участвовать в процессе расширения полномочий министра здравоохранения.

Вместе с тем стоит отметить, что в законопроекте о защите от инфекций подразумевается, что бундестаг будет иметь возможность вносить изменения и отменять постановления министра здравоохранения. Соответственно, критика депутатов связана, преимущественно, с продлением расширенных полномочий Йенса Шпана.

Правда, причины недовольства могут заключаться и в предвыборном раскладе. Не позднее 24 октября 2021 года в Германии должны пройти парламентские выборы. На этот раз на кону стоит нечто гораздо большее — пост канцлера. Ангела Меркель уже не раз заявляла, что не будет баллотироваться в 2021 году. В ХДС уже некоторое время ведется внутрипартийная борьба за место преемника Меркель, остальные же политические силы постараются не упустить такую возможность перехватить власть у христианских демократов.

СДПГ уже назвала своего кандидата на пост канцлера – им стал министр финансов и вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц. Остальные партии пока не определились, но, безусловно, наибольшее внимание будет приковано именно к списку ХДС.

Пока в качестве кандидатов на пост главы ХДС называют трех человек — это Армин Лашет, премьер региона Северный Рейн-Вестфалия, бывший лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц и председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

Йенса Шпана ранее также называли вероятным кандидатом на пост главы партии. Еще в 2016 году британская газета The Guardian назвала Шпана преемником Ангелы Меркель на посту федерального канцлера. На тот момент политику было всего 36 лет. Тогда издание отмечало, что Меркель, открыв мигрантам путь в Европу, создала в бундестаге место для своего политического оппонента, которым и стал Шпан. Именно он был в числе первых, кто открыто критиковал канцлера и требовал серьезных кадровых изменений в партии.

В 2018 году Шпан выдвинул свою кандидатуру на выборах главы ХДС, но не добился успеха.

Если от министра здравоохранения и ожидали проявления высоких амбиций в этом году, то этого не произошло. В феврале на совместной с Лашетом пресс-конференции в Берлине Шпан заявил, что намерен поддержать его вместо выдвижения собственной кандидатуры. Судя по всему, решение стало результатом внутренних политических манипуляций в рядах ХДС — консервативной партии. Шпан является открытым геем, в 2017 году после легализации однополых браков в Германии он вступил в брак с журналистом Даниэлем Функе. Для консерваторов в ХДС такой выбор дался бы сложно.

Так или иначе, министр уже давно стал одним из политиков-тяжеловесов в Германии. Рейтинг молодого министра здравоохранения начал резко расти во время пандемии коронавируса. Германия вообще считается в Евросоюзе страной, образцово борющейся с пандемией. Лавры разделили между собой Ангела Меркель и Йенс Шпан. Соответственно, министр здравоохранения стал одним из самых ценных активов ХДС, а его поддержка Лашета увеличила шансы политика на первую строчку в списке партии.

Наделение Шпана расширенными полномочиями приковывает к его имени еще больше внимания, а успешная стратегия Берлина по борьбе с пандемией станет его личной победой. Оппоненты ХДС опасаются, что такие преимущества сыграют на руку христианским демократам, причем не только на самих выборах, но и в гонке за кресло канцлера. И, судя по всему, партии не только попытаются противостоять расширению полномочий министерства здравоохранения, но и вместе с тем используют это в своих интересах, обвиняя правительство в нанесении ущерба демократии.