«Серьезная ошибка»: Россия ответила Турции на решение вступить в антикрымский союз

В Крыму считают, что Турция совершит стратегическую ошибку, если войдет в так называемую «Крымскую платформу». Она, по сути, является антикрымским союзом. Такое мнение выразил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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«Если Турция на самом деле примкнет к так называемому киевскому проекту «Крымская платформа», который по сути своей является антикрымским союзом, враждебно настроенным против крымчан, то допустит серьезную стратегическую ошибку», — сказал парламентарий в комментарии РИА «Новости».

Турция, уверен Гемпель, рискует потерять надежного партнера — Россию. Кроме того, есть риск, что она перестанет быть привлекательным местом для российских туристов.

«Уверен, что Крым в скором времени станет более привлекателен для туристов, чем самые разрекламированные турецкие курорты», — подчеркнул политик.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время совместной пресс-конференции глава Турции подтвердил, что поддерживает территориальную целостность Украины.

«Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины», — заверил Эрдоган.

Кроме того, он заявил, что Анкара не считает Крым российским регионом, так как не признает «аннексию» полуострова. Эрдоган добавил, что Турция будет вместе с Украиной «поддерживать крымских татар».

Зеленский, в свою очередь, сказал, что благодарен Эрдогану за готовность вступить в проект «Крымская платформа», который направлен на «возвращение» полуострова в состав Украины. В интервью турецкому агентству Demirören Зеленский сказал, что украинские власти рассчитывают на помощь Турции в этом вопросе.

«Нашей общей задачей должны быть наработки решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль украинского государства. И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Конечно, нет», — уверен украинский президент.

Между тем глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал Эрдогана не делать поспешных выводов относительно статуса Крыма, пока он лично не побывает на полуострове.

«Прежде чем Турции делать какие-либо поспешные выводы и шаги по Крыму, настоятельно рекомендуем их руководству официально посетить Крым и не раз, чтобы изнутри изучить ситуацию и принять факты, как это подобает взвешенным и зрелым политикам», — сказал Умеров в разговоре с РИА «Новости».

Собеседник агентства уверен, что по итогу таких визитов турецкий лидер изменит свое мнение относительно принадлежности региона к той или иной стране.

Кроме того, Умеров призвал турецкие власти не идти на поводу у Киева и его западных партнеров, которые не хотят признавать легитимный выбор крымчан, который они сделали в 2014 году.

В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко заявил, что в данном вопросе единственно правильным решением со стороны Анкары будет признание права жителей Крыма на самоопределение.

«Если уж Турция действительно хочет поддержать крымских татар не словом, а делом, то единственно верное решение — это как раз признать право крымчан на самоопределение и дать это право тому большинству представителей этого народа, которые остались в Крыму и получили российские паспорта», — обратил внимание Козенко.

Украина, страны ЕС, США и некоторые другие государства не считают Крым российским регионом. Они считают, что референдум 2014 года, на котором жители полуострова выражали свое мнение относительно вступления в состав России, недействителен. Хотя в нем приняли участие почти все жители республики, имеющие право на участие в голосовании. Большинство из них были «за».