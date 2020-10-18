Решили за Киев: США не разрешили Украине покупать российскую вакцину

Посольство США в Киеве заявило, что Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса.

«Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!» — говорится на странице диппредставительства в Facebook.

Вчора Тимчасова поврена у справах США Крстна Квн запросила на конструктивну колегальну вечерю Мнстра... Опубликовано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Пятница, 16 октября 2020 г.

Такое заявление посольство сделало после того, как временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин провела «конструктивный коллегиальный ужин» с главой минздрава страны Максимом Степановым. На этой встрече они обсуждали борьбу с распространением коронавируса и реформы в сфере здравоохранения.

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В ответ на это в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что США грубо вмешиваются в вопрос закупки российской вакцины. В партии такие действия назвали «хамским образчиком внешнего управления США Украиной», передает «Взгляд».

«Посольство США на своей странице в социальной сети Facebook обнародовало сообщение о том, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. Это решение посольства США было доведено до министра здравоохранения Украины Максима Степанова на спешно организованной встрече с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин», — констатировали в оппозиционной партии.

Политики выразили мнение, что «это грубое и возмутительное вмешательство во внутренние дела Украины является реакцией на позицию украинского министра, который ранее допустил возможность закупки российской вакцины». При этом отмечается, что американские представители «даже не пытаются маскировать» свое «внешнее управление» Украиной.

Вместе с тем в партии считают, что такое решение является признаком того, что США заинтересованы в росте заболеваемости коронавирусом на Украине.

Ранее министр здравоохранения Украины действительно допустил покупку российской вакцины от нового типа инфекции, но только в том случае, если она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Но немного позднее он заявил, что пока не стоит обсуждать этот вопрос.

«Я считаю, что вообще нет предмета обсуждения. Почему? Потому что любая вакцина, чтобы ее советовать, нужно понимать, что она безопасна. Любая вакцина, чтобы ее советовать, надо, чтобы она прошла определенные стадии клинических испытаний, и эти стадии клинических испытаний, в том числе, растянуты во времени», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Чиновник уверен, что в мире нет доказательств, что «вакцина, о которой говорят в РФ, прошла все стадии, особенно третью фазу клинических испытаний».

Он также выразил мнение, что Украине следует наладить собственное производство вакцин. «Нам нужно дать нашим ученым шанс, у нас талантливые люди, и у нас будут производить... Начинать с этих вакцин [иностранных], но в то же время может не так быстро, рассчитывать и на вакцину от коронавируса в Украине», — добавил Степанов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские специалисты не смогут самостоятельно создать препарат, способный защитить население от распространения вируса.

Но в то же время он призывал не верить тем, кто заявлял, что уже воспользовался российской вакциной от коронавируса, и заявил, что Украина будет ждать европейскую вакцину.

В свою очередь, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин выразил мнение, что в итоге Киев будет закупать российскую вакцину втридорога у европейцев.

«Я не удивлюсь, если мы будем покупать российскую вакцину, на которую будет приклеена бирка, что ее произвели в Евросоюзе, только в три раза дороже», — сказал он.

Он сравнил ситуацию с покупкой вакцины с обстоятельствами закупок газа. «Нам заявили о том, что мы отказались от российского газа, покупаем европейский, там, венгерский, а он российский, с той же самой трубы, мы его тут же получаем, только документы на него о том, что газ не российский, а европейский, поэтому мы его покупаем в три раза дороже», — заявил парламентарий.