«Низшая точка»: инцидент с Навальным осложняет отношения России и ЕС

Отношения России и Евросоюза после введения санкций в связи с инцидентом с отравлением оппозиционера Алексея Навального достигли низшего уровня за последние годы, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Он назвал обоснование этих ограничительных мер «очень хилым» с политической и с юридической точек зрения, а с моральной — «просто неприемлемым».

Чижов обратил внимание, что инициаторы санкций — Франция и Германия — не представили даже своим союзникам каких-либо доказательств связи попавших в черный список людей с инцидентом. При этом он отметил, что этот шаг в любом случае нелегитимный.

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«Разумеется, мы расцениваем эти рестрикции так же, как и все предыдущие: как односторонние незаконные меры. В мире есть только одна инстанция, уполномоченная вводить санкции, — это Совет Безопасности ООН», — констатировал российский постпред.

Он заверил, что от Москвы следует ждать ответных мер на такие действия. Поскольку введенные против РФ санкции персональные, то и ответ будет персональным, уточнил дипломат.

«Логично исходить из того, что ответные меры могут коснуться двусторонних отношений Москвы именно с Берлином и Парижем, ведь никто не скрывает, что за этим шагом стояли именно они. Возможно, поэтому так быстро все и оформили. Если бы это были иные члены ЕС, процесс мог бы занять совсем другое количество времени», — обратил внимание Чижов.

Он отметил, что на сегодняшний день отношения России и ЕС «и так уже находятся на низшей отметке», но Москва в любом случае будет стремиться выправить их. Дипломат уточнил, что это будет происходить на равноправной и взаимоуважительной основе без жертв в виде принципиальных российских интересов.

«Сегодня мы наблюдаем, что недружественные политические действия сопровождаются сознательными попытками разрушить материальную основу, в том числе путем переключения части экономических связей ЕС с России на США. Сомнительно, чтобы этот маневр прошел безболезненно для Старого Света», — подчеркнул Чижов.

Оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, поэтому самолет экстренно сел в Омске. Навального доставили в больницу в тяжелом состоянии, позже он впал в кому. Вскоре политика перевезли в немецкую клинику «Шарите», а 19 сентября выписали оттуда.

Пока он находился в Германии, канцлер страны Ангела Меркель 2 сентября объявила, что в организме российского оппозиционера обнаружили следы боевого отравляющего вещества семейства «Новичок». Разработку проекта антироссийских санкций по факту отравления политика взяли на себя Париж и Берлин.

Европейский союз 15 октября ввел ограничительные меры против шести физических лиц и одного НИИ. В документе пояснили, что причина санкций — нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.

В санкционном списке ЕС оказались директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, замминистра обороны Павел Попов, замминистра обороны Алексей Криворучко, а также Государственный научно-исследо­вательский институт органической химии и технологии.

Фигурантам списка запрещен въезд в страны ЕС, транзит через эти страны, их активы и средства в странах Евросоюза были заморожены. Граждане ЕС не вправе предоставлять им какие-либо экономические ресурсы.

Позже об антироссийских санкциях объявил МИД Великобритании. Лондон распространил на территорию королевства санкции, принятые в Брюсселе.

Сам Алексей Навальный в интервью журналу Spiegel высказался против санкций в отношении России. «Санкции против России в целом бесполезны. Нам нужны наказания конкретных преступников, и я могу вам сказать, что 95% граждан России приветствовали бы их. Тогда бенефициары коррумпированной системы больше не смогут наслаждаться жизнью в Берлине», — подчеркнул Навальный.

Впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что, если европейские государства не станут поддерживать взаимоуважительный диалог, РФ прекратит общение с Евросоюзом.

По его словам, в ситуации с Навальным Брюссель ведет себя не должным образом.

Как сказал министр, «наверное, мы должны просто на какое-то время перестать общаться» с людьми, которые «не понимают необходимости взаимоуважительного разговора».

«Тем более что [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается», — отметил дипломат во время онлайн-презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного дискуссионного клуба «Валдай».

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что Москва не выступала инициатором сворачивания объемов сотрудничества с Евросоюзом, но соответствующие сигналы приходят именно из Брюсселя.

Как подчеркнул представитель Кремля, Москва не находит понимания в своих попытках возобновить диалог по делу Алексея Навального.

«В Кремле всегда последовательно выступали за возобновление и продолжение этого конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении. Но, как это ни банально, в одиночку танго танцевать не получается», — сказал Песков.