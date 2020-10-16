Сделка все дальше: ЕС отказался идти на уступки Великобритании

Brexit стал одной из главных тем двухдневного саммита ЕС, который завершился 16 октября. Главы государств и правительств стран Евросоюза решили не менять свой подход к переговорам с Великобританией, несмотря на отсутствие каких-либо подвижек в этом процессе.

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Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, Брюссель готов и полон решимости работать над заключением сделки о дальнейших отношениях с Лондоном, но не любой ценой. Это также подтвердило итоговое заявление лидеров ЕС, согласно которому все заинтересованные игроки должны подготовиться к завершению Brexit без соглашения о свободной торговле.

Подобная реакция была вполне ожидаемой, поскольку Лондон также отказался менять свой подход к переговорам. Более того, в Великобритании объявили о завершении всех обсуждений, так как не видят смысла в продолжении диалога без «фундаментального изменения подхода» со стороны Евросоюза.

Однако ЕС идти на поводу у британских властей не собирается: главы государств и правительств объединения призвали Лондон сделать все возможное для того, чтобы диалог был продолжен.

В качестве шага навстречу Великобритании можно назвать формальное разрешение о продлении переговорного процесса на несколько недель — новой отсрочки по Brexit.

«Евросоюз поручает своему главному переговорщику (Мишелю Барнье) продолжить переговоры в ближайшие недели <…> Саммит поручает Европейской комиссии своевременно подготовить предложения односторонних чрезвычайных мер для обеспечения интересов Евросоюза», — говорится в итоговом документе.

Кроме того, лидеры ЕС напомнили Великобритании, что соглашение о выходе из ЕС и остальные протоколы должны быть своевременно имплементированы в полном объеме. Учитывая, что переходный период по Brexit завершается 31 декабря, у сторон остается меньше трех месяцев для заключения сделки и ее ратификации. Добро должны дать британский парламент и Европарламент, хотя у Великобритании этот пункт вызывал проблемы еще до официального начала Brexit.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита заявил, что переговоры сталкиваются с препятствиями на всех направлениях. По его словам,

достижение соглашения потребует немалых усилий, но это в большей мере необходимо Великобритании — именно она решила покинуть Евросоюз.

«Сегодняшние британские предложения сводятся к обеспечению доступа на рынки ЕС без соблюдения правил. Это неприемлемо, потому что в таком случае мы обрекаем наш рынок на недопустимую ситуацию <…> На настоящий момент договориться не удалось, так как проблема недостаточно серьезно воспринимается по ту сторону Ла-Манша. И я сожалею об этом», — резюмировал Макрон.

Вирусные вопросы

Еще одной важной темой саммита ЕС стала пандемия коронавируса COVID-19. В последнее время в ряде европейских государств вновь наблюдается рост заболеваемости, что вызывает серьезную обеспокоенность в Брюсселе.

«Ситуация серьезная и беспрецедентная. И мы приняли решение укрепить наше европейское сотрудничество, особенно по тестированию и отслеживанию. И мы также приняли решение организовать на регулярной основе сотрудничество и координацию на уровне глав государств или правительств», — отмечал Шарль Мишель.

В итоговом заявлении лидеров ЕС отдельно указывается на необходимость продолжения координации усилий стран объединения по следующим пунктам: правилам карантина, отслеживании людей, контактировавших с зараженными, тестированию, оценки методов проверки людей, а также временным ограничениям на поездки внутри Евросоюза.

Касательно создания вакцин против коронавируса главы государств и правительств ЕС приветствовали текущие шаги по их разработке. Европейские лидеры призвали обеспечить надежный процесс авторизации и мониторинга вакцинации, выступив за справедливый доступ к препаратам и сотрудничество по этому вопросу на глобальном уровне.

Как отмечает Euronews, в рамках обсуждения пандемии стороны также коснулись вопроса о фонде восстановления экономики ЕС, создание которого было одобрено еще в июле. Основная дискуссия велась вокруг принципов верховенства права, их соблюдение — ключевой момент для получения средств.

Главные проблемы тут возникают у Польши и Венгрии, которые длительное время сталкиваются с критикой за нарушение основных демократических ценностей. Будапешт и Варшава выступают против распределения средств по такому принципу, пока соглашения в этом вопросе достичь не удалось. Времени на решение спорных моментов остается все меньше, так как бюджет ЕС, к которому относится и фонд, должен быть в обязательном порядке утвержден к декабрю.

Внешнеполитический вектор

В рамках саммита ЕС главы государств и правительств объединения не забыли уделить внимание вопросам внешней политики, тут стоит выделить несколько ключевых тем. Во-первых, лидеры Евросоюза осудили продолжение насилия в отношении мирных протестующих в Белоруссии. Кроме того, саммит ЕС выразил солидарность с Литвой и Польшей, эти страны пострадали из-за введения европейских санкций по Минску — в ответ белорусские власти потребовали сокращения польской и литовской дипмиссий на территории республики.

Во-вторых, лидеры ЕС вновь поговорили о том, как дальше строить отношения с Турцией на фоне действий Анкары в Восточном Средиземноморье. Речь идет о геологической деятельности в районах континентального шельфа, которые принадлежат Греции и Кипру.

Саммит выразил солидарность с Афинами и Никосией, призвав Анкару отказаться от исследований шельфа и начать работать над снижением напряженности в регионе.

С точки зрения ЕС, действия Турции неприемлемы и вполне могут привести к введению санкций — это решение, возможно, будет принято на очередном саммите в декабре.

В-третьих, не забыли европейские лидеры и про Россию. Как ожидалось, на саммите будет обсуждаться ситуация вокруг предположительного отравления российского блогера Алексея Навального. Да и санкции по этому инциденту уже были согласованы в рамках ЕС, однако в итоговом заявлении об оппозиционере упоминаний нет.

В этот раз лидеры ЕС призвали Россию возобновить трехсторонние консультации с Нидерландами и Австралией по катастрофе выполнявшего рейс MH17 Boeing на Украине в июле 2014 года, которые ранее были прерваны Москвой.

«Через шесть лет после трагического инцидента 298 жертв и их близкие заслуживают свершения правосудия. Европейский совет поддерживает все усилия по установлению правды и определению ответственности, в соответствии с резолюцией СБ ООН номер 2166», — говорится в документе.

При этом эта тема не планировалась к обсуждению на саммите и была включена в итоговое заявление по требованию нидерландской стороны, отмечает ТАСС. Окажет ли этот какое-то воздействие, вопрос достаточно спорный. По сути, Россия отказалась от консультаций из-за недружественных шагов Нидерландов, так как Гаага, не дождавшись даже предварительных итогов, уже подала жалобу на Москву в ЕСПЧ.

И наконец, четвертый внешнеполитический вопрос на саммите ЕС касается Африки. Лидеры Евросоюза выразили готовность к дальнейшему снижению задолженности африканских государств, в том числе для помощи в борьбе с пандемией. 9 декабря Евросоюз рассчитывает провести стратегическую встречу с африканскими лидерами, чтобы углубить партнерство с Африкой.