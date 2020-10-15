Зона в Донбассе: Зеленский задал украинцам второй вопрос

Второй вопрос из украинского опроса, назначенного на 25 октября — создание в Донбассе свободной экономической зоны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает РИА «Новости».

«Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты», — обратился он к украинцам.

Первый вопрос Зеленский озвучил днем ранее. Он касается введения в качестве наказания за коррупционные преступления, наносящие особый ущерб, пожизненного заключения. Всего же глава государства собирается задать украинцам пять вопросов. Ответить на них можно будет 25 октября, в день региональных выборов, которые пройдут по всей стране, но не на неподконтрольных Киеву территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это станет возможным, согласно позиции Киева, лишь после «вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над границей с Россией».

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Анонсируя всенародный опрос, Зеленский подчеркнул, что рассматривает его как шаг к достижению «народовластия» — эту цель он поставил еще во время своей предвыборной кампании.

«Сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне. Но согласитесь, право народа Украины на собственное мнение — священное, ему не нужно благословение от политиков и ничего не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно», — заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что властям страны важно, что думают все избиратели страны, а не «политики с высоких кабинетов, «независимые» эксперты с телешоу и агенты других стран». «Украина — это ты. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай», — резюмировал Зеленский.

Верховная рада ранее в первом чтении приняла предложенный президентом законопроект о народовластии через всеукраинский референдум с возможностью электронного голосования. «За» выступили 252 нардепа при необходимых 226 голосах.

В документе Венецианской комиссии и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ приветствовались усилия Украины, направленные на изменение своей правовой и институциональной основы. Однако у законопроекта есть и критики. Юристы указывают, что прописанная в законопроекте процедура проведения референдума слишком сложна. Кроме того, документ не предусматривает возможность проведения местных референдумов.

При этом законом инициатива президента не стала до сих пор. Как отмечал вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, второе чтение и окончательное принятие законопроекта состоится только в ноябре. Это значит, что анонсированный главой государства «всенародный опрос» не будет иметь юридического статуса. Стефанчук отмечал, что опрос — это не законодательно определенная процедура. Однако его организация не противоречит законам Украины, так как он будет проводиться отдельно от выборов.

Если верить словам бывшего нардепа и члена наблюдательного совета «Украинской железной дороги» Сергея Лещенко, опрос будет проходить возле избирательных участков, «бюллетени» надо будет бросать в «урны волонтеров». Самое же главное — участие в этом мероприятии будет добровольным.

Содержание оставшихся трех вопросов до сих пор неизвестно. Зеленский представляет публике лишь по одному вопросу в день.

Это значит, что полный список вопросов станет известен не раньше, чем 18 октября, ровно за неделю до выборов. Какими бы ни были в итоге вопросы, для качественной общественной дискуссии по любой теме времени недостаточно.

Все, что на данный момент известно об инициативе Зеленского, позволяет экспертам и наблюдателям сделать вывод: речь идет не о референдуме или социологическом исследовании, а о политической технологии, неразрывно связанной с местными выборами.

Как отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник, власти страны с помощью проведения опроса планируют добиться нескольких целей: перехватить у критиков Зеленского информационную повестку дня и повысить явку лояльных партии власти избирателей на выборах.