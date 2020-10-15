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Зона в Донбассе: Зеленский задал украинцам второй вопрос

Зеленский затронул Донбасс во втором вопросе для всеукраинского опроса

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что второй вопрос из всеукраинского опроса касается создания в Донбассе свободной экономической зоны. Поддержать это предложение или выступить против граждане страны смогут 25 октября. Первый вопрос от Зеленского посвящен введению пожизненного заключения для коррупционеров. Всего же глава государства собирается задать украинцам пять вопросов.

Второй вопрос из украинского опроса, назначенного на 25 октября — создание в Донбассе свободной экономической зоны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает РИА «Новости».

«Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты», — обратился он к украинцам.

Первый вопрос Зеленский озвучил днем ранее. Он касается введения в качестве наказания за коррупционные преступления, наносящие особый ущерб, пожизненного заключения. Всего же глава государства собирается задать украинцам пять вопросов. Ответить на них можно будет 25 октября, в день региональных выборов, которые пройдут по всей стране, но не на неподконтрольных Киеву территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это станет возможным, согласно позиции Киева, лишь после «вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над границей с Россией».

Анонсируя всенародный опрос, Зеленский подчеркнул, что рассматривает его как шаг к достижению «народовластия» — эту цель он поставил еще во время своей предвыборной кампании.

«Сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне. Но согласитесь, право народа Украины на собственное мнение — священное, ему не нужно благословение от политиков и ничего не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно», — заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что властям страны важно, что думают все избиратели страны, а не «политики с высоких кабинетов, «независимые» эксперты с телешоу и агенты других стран». «Украина — это ты. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай», — резюмировал Зеленский.

Верховная рада ранее в первом чтении приняла предложенный президентом законопроект о народовластии через всеукраинский референдум с возможностью электронного голосования. «За» выступили 252 нардепа при необходимых 226 голосах.

В документе Венецианской комиссии и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ приветствовались усилия Украины, направленные на изменение своей правовой и институциональной основы. Однако у законопроекта есть и критики. Юристы указывают, что прописанная в законопроекте процедура проведения референдума слишком сложна. Кроме того, документ не предусматривает возможность проведения местных референдумов.

При этом законом инициатива президента не стала до сих пор. Как отмечал вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, второе чтение и окончательное принятие законопроекта состоится только в ноябре. Это значит, что анонсированный главой государства «всенародный опрос» не будет иметь юридического статуса. Стефанчук отмечал, что опрос — это не законодательно определенная процедура. Однако его организация не противоречит законам Украины, так как он будет проводиться отдельно от выборов.

Если верить словам бывшего нардепа и члена наблюдательного совета «Украинской железной дороги» Сергея Лещенко, опрос будет проходить возле избирательных участков, «бюллетени» надо будет бросать в «урны волонтеров». Самое же главное — участие в этом мероприятии будет добровольным.

Содержание оставшихся трех вопросов до сих пор неизвестно. Зеленский представляет публике лишь по одному вопросу в день.

Это значит, что полный список вопросов станет известен не раньше, чем 18 октября, ровно за неделю до выборов. Какими бы ни были в итоге вопросы, для качественной общественной дискуссии по любой теме времени недостаточно.

Все, что на данный момент известно об инициативе Зеленского, позволяет экспертам и наблюдателям сделать вывод: речь идет не о референдуме или социологическом исследовании, а о политической технологии, неразрывно связанной с местными выборами.

Как отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник, власти страны с помощью проведения опроса планируют добиться нескольких целей: перехватить у критиков Зеленского информационную повестку дня и повысить явку лояльных партии власти избирателей на выборах.